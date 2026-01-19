Vandaag lanceerde Haas de auto voor het komende seizoen. Na Red Bull Racing en de Racing Bulls, is het Amerikaanse team de derde constructeur die het nieuwe strijdwapen heeft gepresenteerd. Oliver Bearman - die een uitstekend eerste jaar kende bij Haas - reageerde enthousiast, maar heeft ook zijn vraagtekens.

In een video op de eigen social media-kanalen, presenteerde Haas de bolide voor komend jaar. Met een frisse look zal het team van Gené Haas op de grid verschijnen tijdens de eerste race in Australië. Er zullen spannende tijden aanbreken met het oog op de nieuwe reglementen, beseft ook Bearman.

Bearman laat zich uit

Door de nieuwe richtlijnen in de Formule 1, zullen alle teams met compleet nieuwe auto's op het circuit verschijnen. Elk team heeft dus nul garantie op succes. "Ik denk dat deze veranderingen de grootste in de geschiedenis van de Formule 1 zijn, dus dat maakt me enorm enthousiast", reageerde Bearman op de website van Haas. "Ik maak voor het eerst in mijn leven een reglementswijziging mee", voegde de Brit daaraan toe.

Bearman kende een uitstekend eerste jaar in de F1, maar begint dus weer helemaal opnieuw. "Vorig jaar was een grote stap voor me, maar ik denk dat we vanaf het begin al wisten dat als we de auto goed afstelden, we nog steeds voor punten konden strijden, en we hadden een idee van hoe competitief de auto was."

Bearman heeft ook twijfels

Toch heeft Bearman ook zijn twijfels bij de nieuwe reglementen. Volgens de Engelsman heerst er bij ieder team onzekerheid, aangezien niemand weet wat er gaat gebeuren. "Dat gebrek aan kennis aan het begin van 2026 is goed en slecht, want aan de ene kant heb ik het gevoel dat we meteen een verschil kunnen maken, maar aan de andere kant is het vreselijk om het niet te weten."

Daarom staat Bearman ook te springen om zo snel mogelijk in de auto te stappen. "Ik zou graag zes maanden vooruitspoelen om te zien waar we staan, maar ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we zo hoog mogelijk eindigen", zo sloot hij uiteindelijk af.