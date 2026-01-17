Williams-coureur Alexander Albon heeft heugelijk nieuws gedeeld op zijn sociale media. De Thaise Brit laat zijn fans namelijk weten dat hij is verloofd met zijn partner Lily Muni He. Albon ontvangt veel felicitaties van zijn medecoureurs en andere prominenten uit de racewereld.

Albon maakte vorig jaar veel indruk in dienst van het team van Williams. Samen met zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz wist hij het team naar voren te pushen, en beleefde Williams één van de beste seizoenen in jaren. Achter de topteams van McLaren, Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari eindigde Williams op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Het smaakte naar meer en Albon wil aankomend seizoen weer gaan scoren.

Albon wordt tijdens de raceweekenden regelmatig gesteund door zijn partner Lily Muni He. De professioneel golfster leerde Albon in 2019 online kennen, en vergezelt hem regelmatig naar de races. Ze is inmiddels uitgegroeid tot een bekend gezicht in de paddock, en wijkt vrijwel nooit van de zijde van de Thaise Williams-coureur.

Wat deelt Albon op sociale media?

Op sociale media deelde Albon op vrijdagavond een foto van hemzelf met He. Te zien is hoe de golfster een grote ring draagt, en Albon schrijft een veelzeggend bijschrift bij de foto: "Ik denk dat we nu vast aan elkaar zitten!" Verder heeft de Thai weinig losgelaten over zijn verloving.

Mooie reacties

Onder de post van Albon en zijn verloofde regent het felicitaties van andere coureurs, en andere grote namen. Onder meer Charles Leclerc en Esteban Ocon delen een mooie boodschap, en dat geldt ook voor Albons teamgenoot James Vowles en Sky Sports-commentator David Croft.

In de voetsporen van Leclerc

Albon is de tweede Formule 1-coureur in korte tijd die zijn verloving heeft aangekondigd. Eerder meldde Ferrari-coureur Leclerc dat hij zijn vriendin Alexandra Saint MIeux ten huwelijk heeft gevraagd. Op de grid staan verder slechts twee coureurs die zijn getrouwd, het gaat hier om Nico Hülkenberg en de terugkerende Sergio Perez.