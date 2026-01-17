user icon
Alexander Albon en vriendin delen prachtig nieuws

Alexander Albon en vriendin delen prachtig nieuws

Williams-coureur Alexander Albon heeft heugelijk nieuws gedeeld op zijn sociale media. De Thaise Brit laat zijn fans namelijk weten dat hij is verloofd met zijn partner Lily Muni He. Albon ontvangt veel felicitaties van zijn medecoureurs en andere prominenten uit de racewereld.

Albon maakte vorig jaar veel indruk in dienst van het team van Williams. Samen met zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz wist hij het team naar voren te pushen, en beleefde Williams één van de beste seizoenen in jaren. Achter de topteams van McLaren, Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari eindigde Williams op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Het smaakte naar meer en Albon wil aankomend seizoen weer gaan scoren.

Albon geniet bij Williams: "We worden een topteam!"

6 jan

6 jan

Albon wordt tijdens de raceweekenden regelmatig gesteund door zijn partner Lily Muni He. De professioneel golfster leerde Albon in 2019 online kennen, en vergezelt hem regelmatig naar de races. Ze is inmiddels uitgegroeid tot een bekend gezicht in de paddock, en wijkt vrijwel nooit van de zijde van de Thaise Williams-coureur.

Wat deelt Albon op sociale media?

Op sociale media deelde Albon op vrijdagavond een foto van hemzelf met He. Te zien is hoe de golfster een grote ring draagt, en Albon schrijft een veelzeggend bijschrift bij de foto: "Ik denk dat we nu vast aan elkaar zitten!" Verder heeft de Thai weinig losgelaten over zijn verloving.

Mooie reacties

Onder de post van Albon en zijn verloofde regent het felicitaties van andere coureurs, en andere grote namen. Onder meer Charles Leclerc en Esteban Ocon delen een mooie boodschap, en dat geldt ook voor Albons teamgenoot James Vowles en Sky Sports-commentator David Croft.

In de voetsporen van Leclerc

Albon is de tweede Formule 1-coureur in korte tijd die zijn verloving heeft aangekondigd. Eerder meldde Ferrari-coureur Leclerc dat hij zijn vriendin Alexandra Saint MIeux ten huwelijk heeft gevraagd. Op de grid staan verder slechts twee coureurs die zijn getrouwd, het gaat hier om Nico Hülkenberg en de terugkerende Sergio Perez.

Larry Perkins

Posts: 62.594

Over een paar jaar racet mini-Alex in een golfkarretje...

  • 4
  17 jan 2026 - 12:50
F1 Nieuws Alexander Albon Williams

Reacties (5)

    • Pietje Bell

      Posts: 32.789

      Haha, zie het helemaal voor me.

      Opvallend dat Leclerc met >23 miljoen volgers sinds de aankondiging
      4,4 miljoen likes en slechts 6 836 reacties heeft ontvangen.

      Albon met 4,1 miljoen volgers (1/6 van Leclerc) heeft nu al 1,8 miljoen likes
      en 28 600 reacties ontvangen. Wat een verschil. En dat na nog maar 18 uur.

      • + 0
      17 jan 2026 - 13:17
    • f1 benelux

      Posts: 4.254

      Waarschijnlijk doordat de ene dame wat meer bekendheid heeft dan de andere? ...




      Zo ..

      • + 0
      17 jan 2026 - 15:01
    • Pietje Bell

      Posts: 32.789

      "Waarschijnlijk doordat de ene dame wat meer bekendheid heeft
      dan de andere? ..."

      De vriendin van Leclerc, Alexandra, heeft 3,3 miljoen volgers op IG.

      De vriendin van Albon, Lily, heeft 1,3 miljoen volgers op haar IG.


      Die vlieger gaar dus niet op.

      Misschien omdat Albon en Lily al sinds 7 jaar een relatie hebben en
      Leclerc de afgelopen jaren 3 keer over zijn vriendin met een vriendin
      van haar bedrogen heeft.
      Dat is kennelijk aangeboren, want zijn broertje Arthur heeft dat ook al
      meerdere keren gedaan. Zijn laatste vriendin Jada heeft hem deze week
      voor de 2e keer in een jaar tijd verlaten vanwege alweer een ander meisje. Hopelijk deze keer definitief.

      Het lijkt erop dat men weinig vertrouwen heeft in Leclerc dat het deze keer wel goed gaat.

      • + 0
      17 jan 2026 - 15:44
    • Pietje Bell

      Posts: 32.789

      En de inmiddels 29 000+ reacties aan Albon en Lily zijn louter gelukwensen.

      • + 0
      17 jan 2026 - 15:49

Meer nieuws

