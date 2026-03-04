Terwijl de spanning richting de seizoensopener oploopt, zoekt Max Verstappen zijn ontspanning niet in de paddock, maar op de padelbaan. In aanloop naar de Grand Prix van Australië sloeg de wereldkampioen een balletje in goed gezelschap van enkele jonge F1-collega’s.

Op vrijdag 6 maart maakt Verstappen zijn eerste officiële meters van het weekend in Melbourne, wanneer hij met de RB22 de eerste vrije training zal rijden. Een dag eerder koos hij er echter voor om sportief actief te blijven – ver weg van de garage. Met een aantal collega's uit de racerij zocht hij de padelbaan op.

Verstappen mengt zich tussen de rookies

Via zijn sociale kanalen liet de Nederlander weten genoten te hebben van een potje padel. Daarbij kreeg hij het gezelschap van Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman en Luke Browning. Een opvallend kwartet, want Verstappen is met zijn ervaring en status de grote naam tussen de jongelingen.

Dat de viervoudig wereldkampioen goed ligt bij de rookies, is geen geheim. Eind 2025 werd onder meer Andrea Kimi Antonelli gevraagd naar de rol van Verstappen in de paddock. Volgens hem fungeerde de Red Bull-coureur bijna als een vaderfiguur voor de nieuwkomers. Op sociale media werd daar gretig op ingehaakt, met de bijnaam ‘vader eend’ voor Verstappen.

Max and Ollie playing padel! 🫶 pic.twitter.com/Ztez60eCnZ — Verstappen News (@verstappenews) ___Escaped_link_69a88d3ebb2fb___

Enjoyed that one 🎾 pic.twitter.com/903evsypYR — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 4, 2026

Onrust in de Formule 1

Daar waar Verstappen, Bortoleto, Bearman en Browning lol aan het trappen waren in de padelkooi, heerst er momenteel onrust in de Formule 1. Vanwege de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran, dat op zijn beurt weer om zich heen sloeg met raketaanvallen, zat er veel personeel en materiaal vast in Bahrein. Hierom heeft de FIA besloten om de avondklok in Melbourne te schrappen, zodat de teams meer ademruimte hebben.