Carlos Sainz is momenteel volop in de voorbereiding met Williams voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. Zowel de Britse renstal als de Spanjaard, hebben hun hoop gevestigd op de nieuwe reglementen. Sainz zelf blikte terug op zijn overstap naar Williams, waar nota bene zijn eigen vader het niet over eens bleek te zijn.

Nadat Sainz te horen had gekregen dat hij moest vertrekken bij Ferrari - vanwege de komst van Lewis Hamilton - schoot hij uit de startblokken in 2024. Alleen omdat Red Bull Racing, Mercedes en McLaren hun eigen rijders al hadden, moest de 31-jarige het onderop zoeken. Nadat Williams, Audi en Alpine aan Sainz begonnen te trekken, besloot hij voor de Britse renstal te kiezen.

Sainz verraste met Williams

Sainz verraste met die beslissing toch een aantal mensen. De verwachting was namelijk dat hij voor het langetermijnproject van Sauber zou gaan kiezen, dat later tot Audi omgedoopt zou gaan worden. Ook Carlos Sainz senior - de vader van de F1-coureur en bovendien Audi-rijder in de Dakar Rally - had verwacht dat zijn zoon voor het ‘familiebedrijf’ zou gaan kiezen.

“Het was geen gemakkelijke beslissing”, zo stelt Sainz tegenover het Zwitserse Blick. “Ik had verschillende goede opties. Uiteindelijk heb ik mijn instinct gevolgd. Mijn vader heeft me duizend keer verteld hoe goed Audi het zal doen. Hij is er honderd procent van overtuigd dat Audi sterk zal zijn”, voegde de Spanjaard daaraan toe.

Sainz kwam sterk terug

Het eerste jaar van Sainz bij Williams was er een van hoge pieken, maar ook diepe dalen. In zijn debuutrace in Melbourne vouwde hij zijn auto op in de muur en zag teamgenoot Alexander Albon schitteren en wel resultaten binnenslepen. Maar na de zomerstop herleefde de Spanjaard die weer op snelheid kwam, zijn draai vond en zelfs twee hele knappe podiumplekken wist binnen te hengelen.

Komend seizoen zal bepalend worden voor Sainz en Williams. Door de drastische reglementswijziging en de hoge verwachtingen van de Mercedes-motor, zal ook de lat van Williams hoog gelegd worden.