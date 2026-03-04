Lando Norris gaat zijn best doen om dit jaar zijn wereldtitel in de Formule 1 te verdedigen. De Brit weet dat hij flinke concurrentie zal krijgen, en hij houdt rekening met een aankomende felle strijd. Norris wil Mercedes-coureur George Russell zeker niet uitsluiten in de titelstrijd, en stelt dat zijn landgenoot dingen doet die Max Verstappen ook doet.

Norris veroverde vorig jaar na een spannende strijd met zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen de wereldtitel. De Britse McLaren-coureur genoot in de afgelopen maanden van zijn status als wereldkampioen, en focust zich nu weer volledig op de Formule 1. Hij weet dat het een spannende strijd zal worden, want er liggen veel kapers op de kust.

De motorische en aerodynamische regels in de Formule 1 zijn afgelopen winter veranderd, en dat vormde een enorme uitdaging voor de teams. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein zag McLaren er niet slecht uit, maar leek het er ook op dat Ferrari, Mercedes en Red Bull snel waren.

'Hij is heel sneaky'

Regerend wereldkampioen Norris houdt in ieder geval rekening met een zware strijd. In gesprek met de Daily Mail wijst hij naar een mogelijk duel met Mercedes-coureur George Russell: "George weet altijd wat hij aan het doen is. Het doet zijn best om eruit te zien als de good guy, maar hij weet heel erg goed wat hij moet doen, soms is dat heel sneaky. Maar ik denk veel aan hem."

"Hij is een heel, heel erg goede coureur. Hij speelt het spelletje wanneer hij dat moet doen. Ik bedoel, hij is heel erg slim. Hij doet zijn best om soms over te komen als iemand die dat niet is."

Is Russell van het niveau van Verstappen en Russell?

Norris vergelijkt Russell daarna met andere grote coureurs: "Ik weet niet wie de meest sneaky coureur is. George is gewoon een slimme coureur. George, Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn dat. Eén is een zevenvoudig wereldkampioen, één is Max en George hoort zeker in dat rijtje qua intelligentie."

Norris weet heel erg goed wat hij van deze drie rivalen kan verwachten: "George staat altijd aan, en dat is een kracht. Hij vormt altijd een reden om je auto breed te maken of dit of dat te doen. Dit zijn geen klungelige coureurs. Ze zijn gewoon slim."