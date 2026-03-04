user icon
icon

Norris vergelijkt Russell met Verstappen: "Hij is sneaky"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris vergelijkt Russell met Verstappen: "Hij is sneaky"

Lando Norris gaat zijn best doen om dit jaar zijn wereldtitel in de Formule 1 te verdedigen. De Brit weet dat hij flinke concurrentie zal krijgen, en hij houdt rekening met een aankomende felle strijd. Norris wil Mercedes-coureur George Russell zeker niet uitsluiten in de titelstrijd, en stelt dat zijn landgenoot dingen doet die Max Verstappen ook doet.

Norris veroverde vorig jaar na een spannende strijd met zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen de wereldtitel. De Britse McLaren-coureur genoot in de afgelopen maanden van zijn status als wereldkampioen, en focust zich nu weer volledig op de Formule 1. Hij weet dat het een spannende strijd zal worden, want er liggen veel kapers op de kust.

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

De motorische en aerodynamische regels in de Formule 1 zijn afgelopen winter veranderd, en dat vormde een enorme uitdaging voor de teams. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein zag McLaren er niet slecht uit, maar leek het er ook op dat Ferrari, Mercedes en Red Bull snel waren.

'Hij is heel sneaky'

Regerend wereldkampioen Norris houdt in ieder geval rekening met een zware strijd. In gesprek met de Daily Mail wijst hij naar een mogelijk duel met Mercedes-coureur George Russell: "George weet altijd wat hij aan het doen is. Het doet zijn best om eruit te zien als de good guy, maar hij weet heel erg goed wat hij moet doen, soms is dat heel sneaky. Maar ik denk veel aan hem."

"Hij is een heel, heel erg goede coureur. Hij speelt het spelletje wanneer hij dat moet doen. Ik bedoel, hij is heel erg slim. Hij doet zijn best om soms over te komen als iemand die dat niet is."

Is Russell van het niveau van Verstappen en Russell?

Norris vergelijkt Russell daarna met andere grote coureurs: "Ik weet niet wie de meest sneaky coureur is. George is gewoon een slimme coureur. George, Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn dat. Eén is een zevenvoudig wereldkampioen, één is Max en George hoort zeker in dat rijtje qua intelligentie."

Norris weet heel erg goed wat hij van deze drie rivalen kan verwachten: "George staat altijd aan, en dat is een kracht. Hij vormt altijd een reden om je auto breed te maken of dit of dat te doen. Dit zijn geen klungelige coureurs. Ze zijn gewoon slim."

Pietje Bell

Posts: 33.476

Off topic.

Adam Cooper
@adamcooperF1
The FIA has cancelled the curfew ahead of the Australian GP for force majeure reasons due to the travel disruption. The teams most affected were @ScuderiaFerrari
and @visacashapprb
, whose entire crews were stuck in Italy and eventually got on a charter in t... [Lees verder]

  • 4
  • 4 maa 2026 - 09:04
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Lando Norris Red Bull Racing Mercedes McLaren

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.476

    Off topic.

    Adam Cooper
    @adamcooperF1
    The FIA has cancelled the curfew ahead of the Australian GP for force majeure reasons due to the travel disruption. The teams most affected were @ScuderiaFerrari
    and @visacashapprb
    , whose entire crews were stuck in Italy and eventually got on a charter in the UK. They were thus far behind on the usual weekend car preparation.
    De FIA ​​heeft de avondklok voor de Australische GP vanwege overmacht, veroorzaakt door de reisverstoringen, opgeheven. De teams die het meest getroffen werden, waren @ScuderiaFerrari
    en @visacashapprb
    , waarvan de volledige crews vastzaten in Italië en uiteindelijk met een chartervlucht naar het Verenigd Koninkrijk werden vervoerd. Hierdoor liepen ze flink achter op de gebruikelijke voorbereidingen voor het weekend.

    • + 4
    • 4 maa 2026 - 09:04
  • Elektropunkz

    Posts: 938

    Is Russell van het niveau van Verstappen en Russell?

    Wat bedoelen jullie hiermee? Zijn er twee Russels?

    • + 2
    • 4 maa 2026 - 09:49
    • Larry Perkins

      Posts: 63.252

      Jazeker,
      Russell 1: 'Second Choice George'
      Russell 2: Gluiperige George (voorheen: Lompe George)

      • + 3
      • 4 maa 2026 - 12:35
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.012

    Verschil tussen Russell en Verstappen is overal nihil. Russell is ook zon top all-rounder die niets aan toeval overlaat, extreme snel is en ook nog eens geen 'good guy' is.

    • + 3
    • 4 maa 2026 - 10:15
    • The Wolf

      Posts: 231

      heb nooit veel met good-guy / gentlemen-racers gehad, boring.... een coureur mag van mij best 'n oldskool kl..tzak zijn

      • + 3
      • 4 maa 2026 - 10:42
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.160

    Grootste verschil tussen Verstappen en Russell is dat Verstappen zich uitspraakt en Russell is achterbaks.

    • + 4
    • 4 maa 2026 - 10:55
  • Statman

    Posts: 60

    “Is Russell van het niveau van Verstappen en Russell?”

    Ik denk dat Russell wel van het niveau van Russell is, maar van het niveau Verstappen? Dat weet ik nog zo net niet.

    • + 2
    • 4 maa 2026 - 11:29
    • skibeest

      Posts: 2.025

      Hij is wel net zo'n gluiperd als Russel

      • + 3
      • 4 maa 2026 - 11:57
  • SennaS

    Posts: 11.626

    Owjee heeft Glibberige gluiperd (aldus een horde hier) er een concurrent bij dan wel zijn evenknie?

    Ps. In dat rijtje hoort ook Alonso

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 13:59
    • SennaS

      Posts: 11.626

      Als je in due barrel van een Mercedes 2 overwinningen en podia binnen hebt gesleept in 2025, dan was hij hoogstwaarschijnlijk wk geworden in die mcl of rbr

      • + 0
      • 4 maa 2026 - 14:02

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar