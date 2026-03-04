Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Aankomend weekend staat de Australische Grand Prix op de planning, maar hoe de situatie er in de maanden er daarna uitziet, blijft een vraagteken. De situatie in het Midden-Oosten houdt namelijk ook de sportwereld in zijn greep.

Afgelopen zaterdag ontwaakte de wereld met het nieuws dat Israël en de Verenigde Staten doelen in Iran hadden gebombardeerd. Deze actie zorgde voor een reactie van Iran, en ze stuurden raketten naar meerdere doelen in het Midden-Oosten.

Iran viel doelen in onder meer Qatar, Dubai, Abu Dhabi en Bahrein aan. Afgelopen weekend werd Bahrein zwaar getroffen, en was onder meer een marinebasis van de Verenigde Staten een doelwit. Op het moment van de aanvallen zou er op het circuit van Sakhir een speciale regenbandentest van Pirelli plaatsvinden.

Pirelli zette een streep door de test, en hun personeel én de mensen van McLaren en Mercedes haastten zich terug naar hun hotels. Daar zaten ze echter vast, want het vliegverkeer was gesloten. Nederlander Nyck de Vries zou voor McLaren testen, maar hij deelde op sociale media hoe hij het land niet uit kon.

De impact op de sportwereld

De aanvallen gingen in de afgelopen dagen door, en veel mensen zitten vast in het Midden-Oosten. In de sportwereld zorgde dit voor onrust, want in de komende weken staan er veel grote sportwedstrijden in het gebied op het programma.

Ook de Formule 1 heeft twee races in het Midden-Oosten op de planning staan; volgende maand worden in principe de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië verreden.

Of deze races doorgaan, is nog maar zeer de vraag. Zoals hierboven gesteld is de situatie onveilig, en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zette het reisadvies voor Bahrein op rood. Dit betekent: niet afreizen. Het reisadvies voor Saoedi-Arabië staat op het moment van schrijven op oranje, wat betekent dat men alleen bij strikt noodzakelijke redenen mag afreizen naar het land. Een Grand Prix valt hier waarschijnlijk niet onder.

De sportwereld werd ineens geconfronteerd met de harde werkelijkheid, want het zou niet verantwoord zijn om evenementen door te laten gaan. In het hele Midden-Oosten is de situatie onveilig, zo liet ook oud-coureur Robert Doornbos vanuit Dubai weten aan GPToday.net.

Welke gevolgen zijn nu merkbaar?

Terwijl deze zaken spelen in de wereld, staat het nieuwe Formule 1-seizoen op het punt van beginnen. De eerste race wordt aankomend weekend verreden in Australië, en dat betekent dat veel mensen vanuit Europa naar de andere kant van de wereld moesten zien te komen.

Ook hier ontstonden problemen, want teampersoneel, fans en journalisten vliegen normaal gesproken via het Midden-Oosten naar Melbourne. Last minute moesten veel van hen een noodoplossing bedenken. Dat zorgde voor gekke situaties, zo vloog oud-coureur en Aston Martin-ambassadeur Pedro de la Rosa naar Australië via Tanzania. Op X liet hij weten dat het voor hem anders niet mogelijk was om op tijd te arriveren voor de race.

Hoe reageerde de FIA?

Bij autosportfederatie FIA zijn ze zich ook bewust van de situatie. FIA-president Mohammed Ben Sulayem deelde begin deze week een statement waarin hij stelde dat de veiligheid en het welzijn van de mensen voorop staan. Gisteren voegde de FIA de daad bij het woord, en werd de 1812 kilometer van Qatar in het WEC, uitgesteld. Deze race zou eind deze maand op het circuit van Losail worden verreden.

Het uitstellen van de WEC-race in Qatar riep direct vragen op, want wat betekent dit voor de F1-races in Bahrein en Saoedi-Arabië? Iedereen met gezond verstand zou zeggen dat deze races direct moeten worden uitgesteld of afgeblazen, maar dit is de Formule 1. The show must go on.

Bij de FIA en de Formule 1 weten ze echter ook dat ze snel moeten handelen, want over ruim een maand staan beide Grands Prix op de planning. Ze kunnen niet te lang wachten met het nemen van een besluit, want de logistieke operatie van de sport kan niet wachten.

Plan B

Meerdere media meldden deze week dat er al een plan B op tafel ligt, de Formule 1 heeft als doel om dit seizoen 24 Grands Prix te organiseren. Als Bahrein en Saoedi-Arabië wegvallen, moet er heel snel worden gehandeld.

Welke opties liggen er op tafel?

Deze races kunnen worden uitgesteld, maar waar kunnen ze ze dan kwijt? Er zitten later dit jaar gaten in de kalender, maar dan is het ook warmer in het Midden-Oosten. Het kan daarnaast ook niet worden gegarandeerd dat de rust in het najaar is wedergekeerd in het gebied.

Volgens de geruchten zouden de circuits van Imola en Portimão klaarstaan om de gaten van Bahrein en Saoedi-Arabië in te vullen. In Imola ligt het draaiboek van vorig jaar nog in de kast, en in Portugal organiseren ze vanaf volgend jaar sowieso een Grand Prix.

Mochten deze twee circuits worden aangewezen als vervangers, dan staat de Formule 1 alsnog voor een monsterklus. Niet alleen moet de logistieke operatie worden aangepast, ook op de circuits moet worden doorgewerkt. Op het circuit van Imola kunnen ze bijvoorbeeld geen Grand Prix organiseren op 19 april, de dag dat Saoedi-Arabië eigenlijk de race organiseert. Op deze datum staat hier namelijk de WEC-race gepland.

Wat gaat de Formule 1 nu doen?

Het is nog niet bekend wat de FIA en de Formule 1 gaan doen, maar er moet snel een knoop door worden gehakt. Ze kunnen het zich niet permitteren om lang te wachten, en daarmee tientallen mensen in onzekerheid te laten leven. Daarnaast is het ook niet verantwoord om het circus te laten afreizen naar Bahrein, waar het gebied waar het F1-personeel normaal gesproken verblijft, zwaar is getroffen.

De Formule 1 moet nu handelen, ook om gezichtsverlies te voorkomen. Ja, Bahrein en Saoedi-Arabië zijn belangrijke partners van de sport, maar de veiligheid moet voorop staan. Het is de verwachting dat er snel nieuws komt.