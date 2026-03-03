Voor Cadillac wordt 2026 geen jaar van grote woorden, maar van kleine stappen vooruit. Dat maakt Valtteri Bottas duidelijk in aanloop naar het nieuwe F1-tijdperk. Volgens de Fin zou “zichtbare vooruitgang” al volstaan om het debuutseizoen van het Amerikaanse team als geslaagd te bestempelen.

Opvallend, want Bottas zelf staat dit weekend nog voor een gridstraf van vijf plaatsen tijdens de GP van Australië. Toch kijkt hij vooral vooruit. Na een jaar zonder zitje in 2025 keert de tienvoudig racewinnaar in 2026 terug op de grid, ditmaal als speerpunt van het gloednieuwe Cadillac-project.

Bottas tempert verwachtingen bij Cadillac

Het nieuwe team – het eerste sinds Haas F1 Team in 2016 zijn intrede deed – begint aan een ambitieus avontuur. In de cockpit krijgt Bottas het gezelschap van Sergio Pérez, die eveneens terugkeert na een jaar afwezigheid. Samen vormen ze één van de meest ervaren line-ups van 2026.

De wagen, de MAC-26 – genoemd naar wereldkampioen Mario Andretti – kende tijdens de wintertests in Bahrein echter de nodige kinderziektes. Zowel snelheid als betrouwbaarheid lieten te wensen over.

Toch blijft Bottas realistisch. In gesprek met diverse media legt hij de lat bewust anders. “Een succesvol seizoen voor ons betekent dat we duidelijke progressie zien. Het draait niet om waar we starten, maar om waar we eindigen. Het team heeft al ongelooflijk veel werk verzet om überhaupt aan de start te staan.”

“Niet focussen op startpositie, maar op groei”

Volgens de Fin moet Cadillac stap voor stap bouwen. “We willen de auto sneller maken, betrouwbaarder maken en als team sterker worden. Als we maand na maand vooruitgang boeken, dan zitten we op het juiste spoor.”

Tijdens de voorbereiding kreeg het team al de nodige uitdagingen te verwerken. “We hebben veel problemen moeten oplossen, maar dat hoort erbij in deze fase. Nu moeten we die probleemfase achter ons laten en echt richting performance werken, want Melbourne komt sneller dan je denkt.”