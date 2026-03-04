user icon
icon

Jos Verstappen haalt uit: "Iedereen lachte Max gewoon uit!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jos Verstappen haalt uit: "Iedereen lachte Max gewoon uit!"

Max Verstappen maakte er tijdens de testweken in Bahrein geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Verstappen haalde hard uit, en krijgt nu steun van zijn vader Jos Verstappen. Hij stelt nu dat de hoge heren van de sport niet goed genoeg naar de coureurs luisteren.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. De coureurs maakten tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein voor het eerst echt kennis met de nieuwe auto's, en de reacties waren wisselend. Max Verstappen was opvallend kritisch, en omschreef het als een soort Formule E op steroïden.

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Verstappen was niet de enige coureur met kritiek, en kreeg steun van wereldkampioenen Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Verstappen ontving ook kritiek, want George Russell en Lando Norris vonden het allemaal wel meevallen. De kritiek van Verstappen kwam niet uit de lucht vallen, want hij had al voor de huidige situatie gewaarschuwd. De coureurs moeten hun batterij in de gaten houden, en moeten daardoor eerder van het gas. Verstappen had dit al gemerkt op de simulator.

Waar gaat het mis?

Verstappens vader Jos vindt dat de Formule 1 beter had om moeten gaan met deze kritiek. In gesprek met Viaplay is Verstappen senior daar heel erg duidelijk. Hij vindt dat de hoge heren meer moeten doen met de feedback van de coureurs: "Ze luisteren simpelweg niet."

'Iedereen lachte hem toen uit'

Jos Verstappen stelt dat zijn zoon Max al ruim twee jaar eerder had gewaarschuwd voor deze situatie: "Max was toen al negatief over bepaalde zaken op basis van de data, maar iedereen lachte hem toen uit." Nu blijkt dus dat de viervoudig wereldkampioen gelijk had: "Nu zien we de resultaten en iedereen kan het zien. Ze zouden gewoon wat vaker naar de coureurs moeten luisteren, maar dat doen ze nu niet."

Aankomend weekend gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start in Melbourne met de Australische Grand Prix. Dan zal blijken hoe de nieuwe auto's zich gedragen in de race.

Flying Dutchman

Posts: 3.012

Zo gaat het ook meestal.. niemand luistert totdat het misgaat. En IMO is het flink misgegaan met al die regels en spaargedoe. Wat dat betreft had Verstappen destijds gewoon gelijk en jammer dat niemand het serieus nam. Now we pay the price.

  • 2
  • 4 maa 2026 - 10:06
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.465

    Max vandaag vanuit Melbourne:

    ""In Bahrein was het indrukwekkend om te zien hoeveel ronden de auto met onze eigen power unit kon rijden; er waren veel trotse gezichten toen hij voor het eerst de baan op ging en het team heeft fantastisch werk geleverd. We hebben zo lang met de auto in de simulator gereden dat ik kippenvel kreeg toen ik hem eindelijk klaar zag staan om echt te rijden.
    Nu begint de echte test.""

    • + 1
    • 4 maa 2026 - 09:28
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.012

    Zo gaat het ook meestal.. niemand luistert totdat het misgaat. En IMO is het flink misgegaan met al die regels en spaargedoe. Wat dat betreft had Verstappen destijds gewoon gelijk en jammer dat niemand het serieus nam. Now we pay the price.

    • + 2
    • 4 maa 2026 - 10:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.624

    Jos heeft gelijk.
    Schande dat men Max heeft uitgelachen....schande, dat doe je niet!!

    Staat tegenover dat je het merendeel van de horde gerust mag uitlachen hoor.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 10:21
  • Erik FW34

    Posts: 3.819

    Laten we nou niet doen of Max de eerste en enige is die dit zag aankomen.
    Dit was van mijlenver van de voren te voorspellen en nu het uiteindelijk ook zo is inderdaad waar wat destijds voorspeld was. Mooie zin :-)

    Max riep het, Lewis riep het, sportanalisten, forumgangers, iedereen riep het.

    De ziel is uit de F1. Vroeger kon je elke meter, elke ronde, elk moment het maximale uit je auto halen. Ging die kapot dan had je een nieuwe auto de volgende race. Dat is in mijn optiek hoe racen het bedoelt is.

    De emotie is eruit gehaald. Vroeger kon je 5 seconde voor rijden op kop en laatste ronde je motor opblazen. Dat was emotie. Minder leuk als je voor nummer 1 bent, leuk als je voor nummer 2 bent. Nu weet je bij rond 4 al wie er gaat winnen (bij wijze van spreken).

    maar goed, er is nog geen meter gereden, laten we het maar eens even aankijken :-)

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 10:29

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar