Max Verstappen maakte er tijdens de testweken in Bahrein geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Verstappen haalde hard uit, en krijgt nu steun van zijn vader Jos Verstappen. Hij stelt nu dat de hoge heren van de sport niet goed genoeg naar de coureurs luisteren.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. De coureurs maakten tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein voor het eerst echt kennis met de nieuwe auto's, en de reacties waren wisselend. Max Verstappen was opvallend kritisch, en omschreef het als een soort Formule E op steroïden.

Verstappen was niet de enige coureur met kritiek, en kreeg steun van wereldkampioenen Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Verstappen ontving ook kritiek, want George Russell en Lando Norris vonden het allemaal wel meevallen. De kritiek van Verstappen kwam niet uit de lucht vallen, want hij had al voor de huidige situatie gewaarschuwd. De coureurs moeten hun batterij in de gaten houden, en moeten daardoor eerder van het gas. Verstappen had dit al gemerkt op de simulator.

Waar gaat het mis?

Verstappens vader Jos vindt dat de Formule 1 beter had om moeten gaan met deze kritiek. In gesprek met Viaplay is Verstappen senior daar heel erg duidelijk. Hij vindt dat de hoge heren meer moeten doen met de feedback van de coureurs: "Ze luisteren simpelweg niet."

'Iedereen lachte hem toen uit'

Jos Verstappen stelt dat zijn zoon Max al ruim twee jaar eerder had gewaarschuwd voor deze situatie: "Max was toen al negatief over bepaalde zaken op basis van de data, maar iedereen lachte hem toen uit." Nu blijkt dus dat de viervoudig wereldkampioen gelijk had: "Nu zien we de resultaten en iedereen kan het zien. Ze zouden gewoon wat vaker naar de coureurs moeten luisteren, maar dat doen ze nu niet."

Aankomend weekend gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start in Melbourne met de Australische Grand Prix. Dan zal blijken hoe de nieuwe auto's zich gedragen in de race.