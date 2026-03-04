In aanloop naar de seizoensopener in Melbourne deelt Anthony Davidson zijn kijk op de sterkste coureursduo’s van het moment. De analist van Sky Sports F1 schuift onder meer het Ferrari-duo nadrukkelijk naar voren als één van de meest intrigerende combinaties op de grid.

Op papier oogt het ijzersterk, maar volgens Davidson hangt veel af van hoe beide rijders zich aanpassen aan de nieuwe generatie wagens. Doordat de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop zijn gegaan, hebben alle teams een compleet nieuwe auto gebouwd.

“Op papier de sterkste line-up”

Volgens Anthony Davidson heeft Scuderia Ferrari misschien wel het meest indrukwekkende duo in huis. Toch plaatst hij kanttekeningen bij Lewis Hamilton. “Als je puur naar de namen kijkt, zou je zeggen dat dit de sterkste line-up van allemaal is. Maar Lewis heeft het de voorbije jaren lastig gehad. De vraag is of hij met deze nieuwe generatie auto’s opnieuw kan opleven. Ik denk dat ze beter bij zijn rijstijl zullen passen en dat hij er meer kan uithalen dan uit de vorige grondeffectwagens.”

Teamgenoot Charles Leclerc krijgt dan weer niets dan lof. “Leclerc is fenomenaal. Supersnel, misschien wel dé snelste man op de grid, zeker over één ronde. Hij schrikt er niet van terug als een auto nerveus aanvoelt. Hij rijdt flamboyant en dat maakt hem geweldig om naar te kijken.”

Vraagtekens na lastig seizoen

Toch verliep vorig jaar niet vlekkeloos voor het Ferrari-duo. Met name Hamilton worstelde enorm en pakte niet eens een podium in 2025. Davidson wijst naar de moeilijkheden met de wagen als mogelijke verklaring. “Ik denk dat ze het op bepaalde momenten zwaar hadden. Die auto was gewoon niet eenvoudig te besturen.”

De Brit verwacht echter beterschap. “Als Ferrari dit keer een stabielere basis levert, zie ik hen opnieuw een serieuze factor worden in de titelstrijd. Met hun talent mag je hen nooit afschrijven.”