user icon
icon

Sky Sports-analist stelt: "Ferrari heeft op papier het beste rijdersduo"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky Sports-analist stelt: "Ferrari heeft op papier het beste rijdersduo"

In aanloop naar de seizoensopener in Melbourne deelt Anthony Davidson zijn kijk op de sterkste coureursduo’s van het moment. De analist van Sky Sports F1 schuift onder meer het Ferrari-duo nadrukkelijk naar voren als één van de meest intrigerende combinaties op de grid.

Op papier oogt het ijzersterk, maar volgens Davidson hangt veel af van hoe beide rijders zich aanpassen aan de nieuwe generatie wagens. Doordat de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop zijn gegaan, hebben alle teams een compleet nieuwe auto gebouwd.

Meer over Ferrari FIA velt opvallend oordeel over bizarre truc van Ferrari

FIA velt opvallend oordeel over bizarre truc van Ferrari

21 feb
 Ferrari verrast F1-wereld met innovatieve draaiende achtervleugel

Ferrari verrast F1-wereld met innovatieve draaiende achtervleugel

19 feb

“Op papier de sterkste line-up”

Volgens Anthony Davidson heeft Scuderia Ferrari misschien wel het meest indrukwekkende duo in huis. Toch plaatst hij kanttekeningen bij Lewis Hamilton. “Als je puur naar de namen kijkt, zou je zeggen dat dit de sterkste line-up van allemaal is. Maar Lewis heeft het de voorbije jaren lastig gehad. De vraag is of hij met deze nieuwe generatie auto’s opnieuw kan opleven. Ik denk dat ze beter bij zijn rijstijl zullen passen en dat hij er meer kan uithalen dan uit de vorige grondeffectwagens.”

Teamgenoot Charles Leclerc krijgt dan weer niets dan lof. “Leclerc is fenomenaal. Supersnel, misschien wel dé snelste man op de grid, zeker over één ronde. Hij schrikt er niet van terug als een auto nerveus aanvoelt. Hij rijdt flamboyant en dat maakt hem geweldig om naar te kijken.”

Vraagtekens na lastig seizoen

Toch verliep vorig jaar niet vlekkeloos voor het Ferrari-duo. Met name Hamilton worstelde enorm en pakte niet eens een podium in 2025. Davidson wijst naar de moeilijkheden met de wagen als mogelijke verklaring. “Ik denk dat ze het op bepaalde momenten zwaar hadden. Die auto was gewoon niet eenvoudig te besturen.”

De Brit verwacht echter beterschap. “Als Ferrari dit keer een stabielere basis levert, zie ik hen opnieuw een serieuze factor worden in de titelstrijd. Met hun talent mag je hen nooit afschrijven.”

Polleke2

Posts: 1.918

De man heeft meerdere malen Q2 niet gehaald dus weet niet waar dit op gebaseerd is eigenlijk.

  • 8
  • 4 maa 2026 - 09:45
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Anthony Davidson Ferrari

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.476

    Dit gaat over Ferrari dus ook hier nog maar een keer:

    Adam Cooper
    @adamcooperF1

    De FIA ​​heeft de avondklok voor de Australische GP vanwege overmacht, veroorzaakt door de reisverstoringen, opgeheven. De teams die het meest getroffen werden, waren @ScuderiaFerrari
    en @visacashapprb
    , waarvan de volledige crews vastzaten in Italië en uiteindelijk met een chartervlucht naar het Verenigd Koninkrijk werden vervoerd. Hierdoor liepen ze flink achter op de gebruikelijke voorbereidingen voor het weekend.

    pbs.twimg.com/card(...)u3nn?format=jpg&;name=small

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 09:35
    • Pietje Bell

      Posts: 33.476

      Fijn dat dit na 2 verzoeken aan de red. alsnog na 1,5 uur geplaatst wordt.

      • + 0
      • 4 maa 2026 - 12:12
    • Pietje Bell

      Posts: 33.476

      En dan wordt de link ook weer eens verkeerd weergegeven.
      Er is uit het niets een ; ingezet zoals vaker!

      https://pbs.twimg(.)com/card_img/2028811791204339712/xKJLu3nn?format=jpg&name=small

      Even zelf knippen en plakken en de haakjes verwijderen.

      • + 0
      • 4 maa 2026 - 12:17
  • Polleke2

    Posts: 1.918

    De man heeft meerdere malen Q2 niet gehaald dus weet niet waar dit op gebaseerd is eigenlijk.

    • + 8
    • 4 maa 2026 - 09:45
    • Joeppp

      Posts: 8.335

      Ik denk op 6 wereldtitels en 20 jaar ervaring. Maar pin mij er niet op vast!

      • + 4
      • 4 maa 2026 - 11:11
    • Maximo

      Posts: 9.822

      Die 7 titels zijn al weer van heel lang geleden, de laatste paar jaar rijdt ie rond als zeurende ouwe knar en wordt door zijn teamgenoten volstrekt weggereden.

      • + 7
      • 4 maa 2026 - 11:16
    • Joeppp

      Posts: 8.335

      Daarom staat er ook op papier.

      • + 1
      • 4 maa 2026 - 11:29
    • StevenQ

      Posts: 10.241

      Lewis heeft al 5 jaar weinig meer gepresteerd

      • + 3
      • 4 maa 2026 - 11:38
  • Kubica

    Posts: 5.689

    Gelukkig racen ze op asfalt, niet op papier.

    • + 3
    • 4 maa 2026 - 09:46
  • shakedown

    Posts: 1.710

    Ja, 7 jaar geleden

    • + 3
    • 4 maa 2026 - 09:46
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.012

    muaaawh

    Beste misschien niet maar zeker in top3.
    Beste is waarschijnlijk (de combinatie dus) Norris/Piastri. En daarna Verstappen/Hadjar(met voordeel van twijfel voor Hadjar).
    Leclerc/Hamilton zou ik meer op plekje 3 zetten. Leclerc/Hamilton(voor 2018) zou zonder twijfel beste duo zijn maar niet met de huidige Hamilton-versie.

    • + 1
    • 4 maa 2026 - 10:10
    • WickieDeViking

      Posts: 515

      Dus Russel/Antonelli sla je lager aan?

      • + 3
      • 4 maa 2026 - 10:24
    • Joeppp

      Posts: 8.335

      Norris Piastri? Ik vond het vorig jaar een zwak duo. Met veruit de beste auto van het veld onder druk bezwijken en nog bijna het wk weggooien terwijl ze meer dan 100 punten voor stonden. Piastri was overduidelijk niet de koele kikker zonder emotie wat iedereen dacht dat hij was en Norris zijn emoties gaan ook nog weleens op en neer. Dan sla ik het duo bij Ferrari hoger aan.

      • + 3
      • 4 maa 2026 - 11:13
    • MatsVerstsappen

      Posts: 214

      Ik vind het wel heel vroeg en optimistisch om Hadjar het voordeel van de twijfel te geven.

      Als duo vind ik overigens Sainz en Albon ook erg sterk.

      • + 1
      • 4 maa 2026 - 11:51
  • Pietje Bell

    Posts: 33.476

    De FIA ​​heeft de avondklok voor de Australische GP vanwege overmacht, veroorzaakt
    door de reisverstoringen, opgeheven.
    De teams die het meest getroffen werden, waren @ScuderiaFerrari en @visacashapprb,
    waarvan de volledige crews vastzaten in Italië
    en uiteindelijk met een chartervlucht naar het Verenigd Koninkrijk werden vervoerd.
    Hierdoor liepen ze flink achter op de gebruikelijke voorbereidingen voor het weekend.

    pbs.twimg.com/card(...)u3nn?format=jpg&;name=small

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 11:31
    • Pietje Bell

      Posts: 33.476

      Mijn 2e poging, aangezien het filter vanmorgen niet werd nagekeken.

      En dan wordt de link ook weer eens verkeerd weergegeven.
      Er is uit het niets een ; ingezet zoals vaker!

      https://pbs.twimg(.)com/card_img/2028811791204339712/xKJLu3nn?format=jpg&name=small

      Even zelf knippen en plakken en de haakjes verwijderen.

      • + 0
      • 4 maa 2026 - 12:18
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 918

    Papieren waarheden, je koopt er niks voor.

    Vind Russell/Antonelli (Mercedes) ook een mooi stel, misschien wel de beste 3-weg-combinatie. Russell die op z'n toppunt lijkt te rijden en de jonge Antonelli die zijn rookieseizoen achter de rug heeft, een Mercedes-motor achter de rug.

    Maar ook Verstappen en Hadjar kunnen hoge ogen gooien. De ontegenzeggelijk beste coureur van de afgelopen seizoenen met de meestbelovende rookie. De motor lijkt er ook te staan.

    Norris en Piastri hadden - met name vorig jaar - het geluk dat ze konden blijven terugvallen op de waanzinnige bolide, die Mclaren wist te ontwikkelen. Anders waren de vele fouten die beide maakten onherstelbaar geweest.

    Leclerc en Hamilton zouden inderdaad kunnen verrassen. De SF26 die goed oogde tijdens de wintertests, de ervaren Hamilton die zich er beter in scheen te voelen en het seizoen fris lijkt te starten. En Leclerc, in mijn ogen de beste coureur achter Verstappen. Heeft die man een echte goede bolide onder zijn kont, dan zou hij zijn echtgenoot écht kunnen gaan verrassen.

    Maar ach, koffiedik. laten we eens kijken vanaf juni...

    • + 1
    • 4 maa 2026 - 12:40
    • The Wolf

      Posts: 231

      wat te denken van Aston Martin? Oké Alonso is niet veel soeps, maar Lance.....

      • + 0
      • 4 maa 2026 - 13:24
    • f(1)orum

      Posts: 9.616

      "dan zou hij zijn echtgenoot écht kunnen gaan verrassen."
      Euh

      • + 0
      • 4 maa 2026 - 13:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.626

    Sky Sports-analist stelt: "Ferrari heeft op papier het beste rijdersduo"

    Het beste rijderduo wil ik niet zeggen.
    Ik zou eigenlijk niet eens weten wie het beste rijderduo heeft.

    Wie het lelijkste rijders duo heeft laat zich niet raden......die springen er torenhoog bovenuit.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 13:44

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar