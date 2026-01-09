Het team van Williams heeft een nieuwe coureur toegevoegd aan hun opleidingsprogramma. De Britse renstal heeft de 18-jarige coureur Kean Nakamura-Berta vastgelegd, en hij wordt gezien als een groot talent. Williams heeft hiermee de volgende ster van de toekomst gecontracteerd.

Vrijwel alle Formule 1-teams beschikken vandaag de dag over een opleidingsprogramma waarin ze zelf talenten opleiden. Ook het team van Williams is al jaren bezig met het opleiden van coureurs, en bracht zelf Logan Sargeant en Franco Colapinto naar de koningsklasse. Ze zitten niet stil, en hebben nu een nieuwe naam toegevoegd aan de opleidingsploeg. Het gaat om de Japanse Slovaak Kean Nakamura-Berta, die afgelopen jaar de Italiaanse Formule 4 op zijn naam schreef.

Nakamura-Berta sloot in 2022 een deal met het team van Alpine, en maakte sinds 2023 onderdeel uit van de Alpine Academy. In 2025 verliet hij de opleidingsploeg van de Franse renstal, en Williams heeft hem nu binnen gehengeld. De jonge coureur timmert al jaren aan de weg, en veroverde eerder meerdere titels in de karting, en heeft laten zien dat hij ook in de single seaters goed voor de dag kan komen.

Wat zijn de vervolgplannen?

Williams heeft bekendgemaakt dat hij dit jaar gaat deelnemen aan het Formula Regional Middle East en het Formula Regional European Championship. Nakamura-Berta is trots op deze kans, zo laat hij weten in het persbericht van Williams: "Ik heb er heel erg veel zin in om dit jaar onderdeel uit te maken van de Williams Academy."

"Het team heeft heel erg veel bereikt, en ze hebben een grote historie in de sport. Ik ben trots dat ik hier onderdeel van uit mag gaan maken. Het racen in de Formula Regional is een nieuwe uitdaging, maar het is wel iets waar ik enorm naar uitkijk. Ik wil iedereen bij Williams bedanken voor het vertrouwen in mij, en ik kan niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen!"

Bekende namen

Naast Nakamura-Berta maken ook de bekende namen Luke Browning en Victor Martins deel uit van de opleidingsploeg van Williams. Ook de Nederlandse karter Dean Hoogendoorn en het grote Oekraïense talent Oleksandr Bondarev staan onder contract bij de Britse renstal.