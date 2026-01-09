Lewis Hamilton beleefde vorig jaar niet het seizoen waar hij en vele fans op hadden gehoopt. De zevenvoudig wereldkampioen behaalde in zijn eerste Ferrari-seizoen geen podium en oud-coureur David Coulthard denkt dat Hamilton nooit meer terug in zijn oude niveau komt.

De hoogtijdagen van Hamilton zijn voorbij, zo stelt Coulthard. De Schot was zelf F1-coureur van 1994 tot en met 2008 en weet dus hoe een F1-kampioen in elkaar zit. Volgens Coulthard heeft Hamilton het niet meer in zich en is zijn pure racesnelheid voorbij.

'Hamilton is het kwijt'

Coulthard was te horen in de Red Flags Podcast en vertelde daar over de situatie van Hamilton. Hij moest namelijk zijn favoriete wereldkampioen vertellen en uiteindelijk een keuze maken tussen Verstappen en Hamilton: "Ik ga voor Max, en dat zal sommige mensen die mij kennen en mij mogen – en ook die mij kennen en niet mogen – niet verbazen, om de volgende redenen. Ik vind dat elke generatie beter moet zijn dan de vorige."

"Dat is wat evolutie is. Ik denk dat er een kruisbestuiving tussen generaties plaatsvindt, en Hamilton is ongelooflijk geweest. Maar er is ook een beetje een kloof in sommige opzichten. Ik vind Max heel nuchter. Als hij hier is, is hij gewoon Max. Hij is aanwezig en we weten wanneer hij interviews en persconferenties geeft. Als hij niet tevreden is, zegt hij dat en hij is niet verlegen om dat te zeggen. Hij staat voor zijn overtuigingen, of hij nu blij is of verdrietig", zo laat Coulthard horen in de podcast.

'Hamilton beschikt niet over de pure snelheid'

Coulthard legt uit dat in zijn opinie een wereldkampioen altijd zijn teamgenoot moet verslaan. Waar het tweede zitje bij Red Bull ondertussen erg gevreesd is, ligt de situatie bij Hamilton elders: "De groten moeten hun teamgenoten evenaren of verslaan. En als ik me niet vergis, heeft Lewis dat de afgelopen jaren niet gedaan met eerst George bij Mercedes, en nu Charles bij Ferrari. Ik denk dat Lewis misschien niet meer over de pure snelheid beschikt. Maar je moet hem enorm veel respect geven. Max lijkt zich daarentegen nog steeds te ontwikkelen, het voelt alsof er nog meer in hem zit."