Williams deelt groot nieuws voor nieuw F1-seizoen

Williams deelt groot nieuws voor nieuw F1-seizoen

Ook het team van Williams heeft meer informatie gedeeld over het aankomende seizoen. De Britse renstal heeft voor dit jaar al de nodige veranderingen doorgevoerd, en ze willen de fans snel meer laten weten over de nieuwe wagen. De livery van de FW48 zal op 3 februari aan de buitenwereld worden getoond.

Het team van Williams kende afgelopen jaar een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal scoorde veel punten met Alexander Albon en Carlos Sainz, en stonden ze met laatstgenoemde zelfs twee keer op het podium. Het resulteerde in een knappe vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, net achter de vier topteams McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari.

Voor aankomend seizoen heeft Williams al een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo hebben ze de teamnaam aangepast naar Williams F1 Team, en hebben ze al een livery gekozen die zal worden gebruikt tijdens de testweek in Barcelona later deze maand. Het gaat hier om een soort camo-livery, en de fans moeten dus nog even wachten voordat ze een blik kunnen werpen op de definitieve kleurstelling voor komend seizoen.

Wanneer komt Williams met meer nieuws?

Williams zal de definitieve livery voor de FW48 op 3 februari aan de buitenwereld gaan tonen. Ze stellen dat ze een nieuwe look gaan onthullen, maar het is onduidelijk of ze hier ook doelen op een volledig nieuw kleurenschema. De launch zal plaatsvinden via de website en de sociale media van het Britse team uit Grove.

Waarom is het een belangrijk jaar?

Voor Williams wordt het een belangrijk jaar, aangezien ze hun goede vorm willen vasthouden en willen blijven presteren onder de nieuwe reglementen. Dit jaar gaan er nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en dat kan voor een flinke verandering gaan zorgen. Williams rijdt ook dit seizoen weer met krachtbronnen van Mercedes, en volgens de recente geruchten zou de Duitse fabrikant een trucje hebben gevonden om meer performance los te pulken.

Larry Perkins

Posts: 62.412

Kan niet wachten op het nieuwste, grootste nieuws over het groot nieuws voor nieuw groot F1-seizoen...

  • 3
  • 5 jan 2026 - 16:19
F1 Nieuws Williams

Reacties (3)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.410

    Kan niet wachten op het nieuwste, grootste nieuws over het groot nieuws voor nieuw groot F1-seizoen...

    • + 3
    • 5 jan 2026 - 16:19
    • Astfgl

      Posts: 961

      Het grootste dat je ooit gezien hebt.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 16:38
  • John6

    Posts: 11.459

    Als die Mercedes motor nu eens gaat tegen vallen, dan zijn er vrij veel teams de pineut, hebben ze daar wel eens aan gedacht, 2022 - 2025 vielen ze ook tegen, dus.

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 16:41

