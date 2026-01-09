user icon
Schumacher legt uit: Hierom is Hamilton stukken langzamer dan Leclerc bij Ferrari

Schumacher legt uit: Hierom is Hamilton stukken langzamer dan Leclerc bij Ferrari

Ralf Schumacher heeft opnieuw geruchten uit de Formule 1-paddock gedeeld, ditmaal met Lewis Hamilton en Ferrari als middelpunt. De voormalig coureur doet een opvallende uitspraak over de werkwijze van de zevenvoudig wereldkampioen, waarbij vooral één modern aspect van de sport centraal staat: het gebruik van de simulator.

Na een moeizaam eerste jaar bij Ferrari staat Hamilton voor een belangrijk moment in zijn carrière. De Brit wist tot dusver nog geen podium te behalen in het rood, iets wat zelden is voorgekomen in zijn lange en succesvolle Formule 1-loopbaan. Binnen het team wordt gehoopt dat de aankomende regelwijzigingen hem nieuw perspectief bieden.

Opvallend geluid uit de paddock

Begin december bracht Schumacher zijn verhaal naar buiten in de Formel1.de-podcast. Volgens hem gaat er binnen de paddock al langer een verhaal rond over Hamiltons beperkte inzet in de simulator in Maranello, een cruciaal hulpmiddel in de hedendaagse Formule 1.

“Lewis is iemand van de oude stempel,” aldus Schumacher. “Hij werkt liever op de baan zelf en maakt nauwelijks gebruik van de simulator. Dat was vroeger geen probleem, maar tegenwoordig wel. Testen op het circuit kan bijna niet meer, dus moet je dat werk elders doen.”

Volgens Schumacher staat Hamilton daarin vrijwel alleen. “Ik hoor dat Charles Leclerc er dagelijks in zit, net als Max Verstappen bij Red Bull. Als team heb je die input nodig, zeker wanneer je volop bezig bent met ontwikkeling. Dan helpt het niet als je coureur daar weinig aan bijdraagt.”

Moderne Formule 1 vraagt aanpassing

De Formule 1 is de afgelopen jaren steeds digitaler geworden. Virtuele tools spelen een sleutelrol bij het afstellen van auto’s, het voorbereiden van raceweekenden en het ontwikkelen van nieuwe onderdelen. In dat licht kan een terughoudende houding ten opzichte van simulatorwerk een duidelijke handicap vormen.

Voor Hamilton betekent dat mogelijk extra werk om de kloof met Leclerc te dichten. De Monegask geldt binnen Ferrari als maatstaf en benut alle beschikbare middelen. Wil Hamilton opnieuw zijn stempel drukken, dan zal hij zich moeten aanpassen aan die realiteit.

Of de Brit bereid is zijn aanpak te veranderen, zal de komende periode moeten blijken. Met nieuwe regels in aantocht en de druk bij Ferrari onverminderd hoog, lijkt er weinig ruimte voor vasthouden aan oude gewoontes.

Snorremans

Posts: 168

Heeft in het recent verleden al aangegeven geen fan van de sim te zijn. Daarom nou ook niet gaan lopen huilen als het niet wil lukken.
Komt naar de rest van het tema dna ook lekker gemotiveerd over als je zelf geen 100% inzet geef.

  • 2
  • 9 jan 2026 - 18:53
