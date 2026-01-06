De samenwerking tussen Williams en Carlos Sainz heeft de verwachtingen van teambaas James Vowles ruimschoots overtroffen. De Brit stelt vast dat de komst van de Spanjaard het team niet alleen sportief, maar ook inhoudelijk een flinke impuls heeft gegeven. “We hebben nu twee coureurs van wereldklasse”, klinkt het overtuigd.

Na gesprekken met meerdere teams besloot Sainz in 2024 zijn toekomst aan Williams te verbinden. Begin 2025 maakte hij de overstap van Ferrari, waar hij vier seizoenen actief was, met als doel het Britse team structureel richting de top van het middenveld te helpen. Dat proces ging niet zonder horten of stoten, maar naarmate het seizoen vorderde, groeide Sainz steeds nadrukkelijker in zijn rol.

Sainz beleefde een moeilijke start

De 31-jarige Madrileen kende een aanpassingsperiode, maar vond gaandeweg zijn ritme. Met twee podiumplaatsen en meerdere sterke optredens speelde hij een belangrijke rol in de vijfde plaats van Williams bij de constructeurs. Samen met Alex Albon vormde hij bovendien een van de meest competitieve rijdersduo’s op de grid.

Voor Vowles zit de grootste meerwaarde van Sainz niet alleen in de resultaten. “Het is eigenlijk nóg beter uitgepakt dan ik vooraf had gedacht”, vertelt hij aan PlanetF1.com. “Er waren eigenschappen die ik simpelweg nog niet kende voordat hij hier begon.”

Sainz presteert beter onder druk

Zo viel het de teambaas op hoe Sainz reageert onder druk. “Hoe meer druk hij voelt, hoe beter hij presteert. Dat is een fantastische kwaliteit voor een coureur, maar ik had dat niet zo scherp in beeld.” Daarnaast is Vowles onder de indruk van de technische feedback van de viervoudig Grand Prix-winnaar. “Het detailniveau waarin hij problemen kan uitleggen en analyseren, zie je zelden. Hij gaat daarin echt nog een stap verder.”

Wat Williams volgens Vowles extra helpt, is de klik tussen Sainz en Albon. “Hun manier van werken, hun waarden en hun kijk op prestaties liggen volledig op één lijn. Dat zie je terug in alles.” Die gezamenlijke aanpak geeft het team richting. “Eén stem kan soms onvoldoende zijn. Twee coureurs die exact hetzelfde aangeven, zorgen voor duidelijkheid.”

Het duurde even voordat Sainz bijdraaide

Toch had Vowles verwacht dat de prestaties van Sainz sneller zouden komen. “Zowel Carlos als ik dachten dat het aanpassingsproces korter zou zijn”, erkent hij. “Maar hij stapte over naar een compleet ander chassis en een andere motor. Na vier jaar Ferrari is dat niet iets wat je even wegpoetst.”

Inmiddels is het vertrouwen groot. “De auto heeft snelheid, alleen moet je die op een andere manier benutten dan bij Ferrari”, aldus Vowles. “Carlos en Alex begrijpen dat allebei. Ze werken uitstekend samen, vooral met de aerodynamica- en voertuigdynamica-teams.”

Volgens de teambaas blinkt Sainz daarbij uit in zijn analytische vermogen. “Hij kan je letterlijk door de data heen leiden en exact aanwijzen waar het evenwicht ontbreekt. Dat detailniveau neemt hij mee — en dat maakt hem van onschatbare waarde voor dit team.”