Het team van Audi is de baan opgegaan voor de eerste shakedown. Op het circuit van Barcelona in Spanje verschenen Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto vanochtend op het asfalt om de eerste meters te rijden in de nieuwe R26. De eerste beelden zijn zojuist uitgelekt.

Nu er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, doen de teams er alles aan om zoveel mogelijk geheim te houden. De concurrentie kijkt immers ook mee, en als er eventuele trucjes worden toegepast, kan dat snel worden gekopieerd. Audi liet eerder deze week voor het eerst het geluid van de nieuwe krachtbron horen, en ze zijn nu ook de baan opgegaan.

Voor Audi is het vandaag een belangrijke dag, want ze voerden hun eerste shakedown uit. In het geheim werd de in het zwart gehulde Audi R26 vanochtend de baan opgestuurd. Volgens de eerste geruchten gaat het vooral om een test van de motor, en is de auto zelf vooral een prototype. Deze lijkt nog niet op wat er in maart op de baan verschijnt bij de seizoensopener in Australië.

Audi debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport. Ze hebben het team van Sauber overgenomen, en bouwen in Duitsland hun eigen krachtbronnen. Audi deelde eerder deze week dat ze de nieuwe auto vlak voor de kerstdagen voor het eerst tot leven hadden gewekt. De fire-up vond plaats in de fabriek in het Zwitserse Hinwil, waar het chassis wordt gebouwd.

Hoe verliepen de eerste meters?

Vandaag stonden de eerste meters op het programma, en daarmee zijn ze het eerste team dat de nieuwe generatie F1-wagens de baan opstuurt. Audi wilde zelf niet reageren, maar alle ogen waren gericht op het circuit van Barcelona. Volgens Auto, Motor und Sport kwam de auto kort na 10:00 uur de baan op, en verliepen de eerste meters vlekkeloos. De nieuwe krachtbron leek te functioneren, en dat is een flinke opluchting voor het Duitse merk.

Strenge beveiliging

Volgens Spaanse media overwoog Audi om het circuit streng te beveiligen, zodat er geen beelden zouden uitlekken. Aangezien het hier om een test gaat die puur draait om de motor, werd de beveiliging afgeschaald, en lekte er dan ook beelden uit. Op de korte video is het nieuwe motorgeluid goed te horen, en is te zien hoe de zwarte Audi over de baan raast.

Waarom in het zwart?

Audi presenteerde eerder al het grijs-rode kleurenschema, maar heeft er nu voor gekozen om in het zwart te rijden. Volgens eerdere geruchten had de Formule 1 aan de teams gevraagd om nog niet met de definitieve livery te rijden, omdat deze pas bij de tweede testweek in Bahrein mogen debuteren. Het land betaalt veel geld om de test te mogen organiseren.

Hoe de R26 er echt uit zal zien, wordt pas over een paar weken duidelijk. Audi zal de wagen op 20 januari onthullen tijdens een evenement in Berlijn.