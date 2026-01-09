user icon
Eerste beelden: Dit is de eerste F1-auto van Audi

Het team van Audi is de baan opgegaan voor de eerste shakedown. Op het circuit van Barcelona in Spanje verschenen Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto vanochtend op het asfalt om de eerste meters te rijden in de nieuwe R26. De eerste beelden zijn zojuist uitgelekt.

Nu er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, doen de teams er alles aan om zoveel mogelijk geheim te houden. De concurrentie kijkt immers ook mee, en als er eventuele trucjes worden toegepast, kan dat snel worden gekopieerd. Audi liet eerder deze week voor het eerst het geluid van de nieuwe krachtbron horen, en ze zijn nu ook de baan opgegaan.

Voor Audi is het vandaag een belangrijke dag, want ze voerden hun eerste shakedown uit. In het geheim werd de in het zwart gehulde Audi R26 vanochtend de baan opgestuurd. Volgens de eerste geruchten gaat het vooral om een test van de motor, en is de auto zelf vooral een prototype. Deze lijkt nog niet op wat er in maart op de baan verschijnt bij de seizoensopener in Australië.

Audi debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport. Ze hebben het team van Sauber overgenomen, en bouwen in Duitsland hun eigen krachtbronnen. Audi deelde eerder deze week dat ze de nieuwe auto vlak voor de kerstdagen voor het eerst tot leven hadden gewekt. De fire-up vond plaats in de fabriek in het Zwitserse Hinwil, waar het chassis wordt gebouwd.

Hoe verliepen de eerste meters?

Vandaag stonden de eerste meters op het programma, en daarmee zijn ze het eerste team dat de nieuwe generatie F1-wagens de baan opstuurt. Audi wilde zelf niet reageren, maar alle ogen waren gericht op het circuit van Barcelona. Volgens Auto, Motor und Sport kwam de auto kort na 10:00 uur de baan op, en verliepen de eerste meters vlekkeloos. De nieuwe krachtbron leek te functioneren, en dat is een flinke opluchting voor het Duitse merk.

Strenge beveiliging

Volgens Spaanse media overwoog Audi om het circuit streng te beveiligen, zodat er geen beelden zouden uitlekken. Aangezien het hier om een test gaat die puur draait om de motor, werd de beveiliging afgeschaald, en lekte er dan ook beelden uit. Op de korte video is het nieuwe motorgeluid goed te horen, en is te zien hoe de zwarte Audi over de baan raast.

Waarom in het zwart?

Audi presenteerde eerder al het grijs-rode kleurenschema, maar heeft er nu voor gekozen om in het zwart te rijden. Volgens eerdere geruchten had de Formule 1 aan de teams gevraagd om nog niet met de definitieve livery te rijden, omdat deze pas bij de tweede testweek in Bahrein mogen debuteren. Het land betaalt veel geld om de test te mogen organiseren.

Hoe de R26 er echt uit zal zien, wordt pas over een paar weken duidelijk. Audi zal de wagen op 20 januari onthullen tijdens een evenement in Berlijn.

Snorremans

Posts: 166

Zelfs de beelden van het monster van Loch Ness zijn nog beter...

Dat filmpje maakt het niet veel beter.

  • 4
  • 9 jan 2026 - 14:48
  • Bertrand Gachot

    Posts: 348

    “Eerste shakedown van de Audi R26… of zoals deze foto suggereert: iemand heeft een zwart vierkant gefotografeerd met een aardappel 📸🥔. Serieus, ik moest twee keer knipperen om te zien of dit echt een F1-auto is of gewoon een schaduw van een vuilnisbak op het circuit. Maar goed, geluid schijnt top te zijn, dus de auto klinkt waarschijnlijk beter dan ‘ie eruitziet.”

    • + 1
    • 9 jan 2026 - 13:49
  • Erwinnaar

    Posts: 5.366

    Ben er helemaal overstuur van.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 13:51
  • AUDI_F1

    Posts: 3.500

    Over 3 weken zitten de 1e geheime testdagen er al op. Dus wel fijn dat de auto rijd.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 13:51
    • Larry Perkins

      Posts: 62.469

      Als oer-Duits team hadden ze deze historische test eigenlijk op de AVUS moeten afleggen...

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 14:32
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.102

    Het is inmiddels duidelijk. Na jaren lang klachten over het motorgeluid, is er dan een nieuwe motor generatie. Deze zou ook het geluid en de beleving beter moeten maken...

    Nauwelijks tot geen verschil te horen.
    Persoonlijk vind ik dit een grote teleurstelling en wederom een teken dat F1 deze fan klacht niet serieus heeft genomen.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 13:52
    • Erwinnaar

      Posts: 5.366

      Ik ook, dat blikkerige zit er nog steeds in. Het is wel luider maar zeker niet mooier.
      Er is geen rauw v8 geluid maar ook niet het snerpende van een v10 van weleer. Het is het niet niet..

      Dan maar weer naar de kijkbuis en de Mazda 787 B wankelmotor luisteren ;-)

      Dat trekt me toch meer aan.

      www.youtube.com/watch?v=V1T_bUuUjxQ

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 14:08
  • Patrace

    Posts: 6.453

    Had iemand van de F1 of Audi daadwerkelijk verwacht dat er geen beelden zouden uitlekken van een moment dat ze op het circuit verschijnen?
    Iemand hoeft maar buiten het circuit te gaan staan en een drone richting de baan te sturen en je hebt je beelden al. Daar kun je je vrijwel onmogelijk tegen beveiligen.
    Als ik een influencer voor autosport zou zijn, zou ik dat zeker proberen.

    • + 2
    • 9 jan 2026 - 14:05
  • Snorremans

    Posts: 166

    Zelfs de beelden van het monster van Loch Ness zijn nog beter...

    Dat filmpje maakt het niet veel beter.

    • + 4
    • 9 jan 2026 - 14:48
  • StevenQ

    Posts: 9.978

    Ik zie al dat mensen toch denken dat dit de auto van vorig jaar is met de nieuwe PU

    • + 1
    • 9 jan 2026 - 14:53
    • Larry Perkins

      Posts: 62.469

      Dit is een ouwe Mercedes want die is ook zwart geweest...

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 15:22

