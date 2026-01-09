Het team van McLaren heeft als laatste renstal gedeeld wanneer ze het doek trekken van hun nieuwe auto. De regerend constructeurskampioen wacht tot het allerlaatste moment, en zal de nieuwe wagen van Oscar Piastri en Lando Norris pas op 9 februari aan de buitenwereld tonen.

Het team van McLaren heeft een ongekend sterk seizoen achter de rug. Ze prolongeerden hun constructeurstitel al tijdens de Grand Prix van Singapore, en Norris pakte in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel. Met de dubbel op zak, kwam de grote wens van CEO Zak Brown uit. Bij de Britse renstal kijken ze nu vooruit, en focussen ze zich op het nieuwe seizoen.

McLaren hoopt ook onder de nieuwe reglementen weer te kunnen scoren in de Formule 1. Vanaf dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en dat kan voor grote veranderingen gaan zorgen. Bij McLaren wachtte men lang voordat ze voor het eerst iets loslieten over de nieuwe auto, ze zijn dan ook het laatste team dat een launchdatum deelt.

Wanneer is de launch?

McLaren laat vandaag weten dat ze op 9 februari het doek van de nog naamloze bolide gaan trekken. Bij de launch zullen coureurs Piastri en Norris, CEO Brown en teambaas Andrea Stella aanwezig zijn. De coureurs hebben de auto dan al aan de tand gevoeld, want eind januari staat de eerste testweek op het programma in Barcelona. Deze test wordt verreden achter gesloten deuren.

Waar presenteert McLaren de auto?

De launch van McLaren wordt live uitgezonden op de sociale media van het team, en vindt plaats om 16:00 Nederlandse tijd. De uitzending vindt plaats vanaf het circuit van Bahrein, waar enkele dagen later ook de tweede testweek zal worden afgetrapt. Deze test vindt plaats van 11 februari tot en met 13 februari. McLaren is hiermee het laatste team dat deze datum deelt, Red Bull en Racing Bulls trappen aankomende donderdag 15 januari het bal af.