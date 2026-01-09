user icon
icon

McLaren deelt belangrijk nieuws over nieuwe F1-auto

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren deelt belangrijk nieuws over nieuwe F1-auto

Het team van McLaren heeft als laatste renstal gedeeld wanneer ze het doek trekken van hun nieuwe auto. De regerend constructeurskampioen wacht tot het allerlaatste moment, en zal de nieuwe wagen van Oscar Piastri en Lando Norris pas op 9 februari aan de buitenwereld tonen.

Het team van McLaren heeft een ongekend sterk seizoen achter de rug. Ze prolongeerden hun constructeurstitel al tijdens de Grand Prix van Singapore, en Norris pakte in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel. Met de dubbel op zak, kwam de grote wens van CEO Zak Brown uit. Bij de Britse renstal kijken ze nu vooruit, en focussen ze zich op het nieuwe seizoen.

Meer over McLaren Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025
 Red Bull-kopstuk stapt per direct over naar McLaren

Red Bull-kopstuk stapt per direct over naar McLaren

5 jan

McLaren hoopt ook onder de nieuwe reglementen weer te kunnen scoren in de Formule 1. Vanaf dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en dat kan voor grote veranderingen gaan zorgen. Bij McLaren wachtte men lang voordat ze voor het eerst iets loslieten over de nieuwe auto, ze zijn dan ook het laatste team dat een launchdatum deelt.

Wanneer is de launch?

McLaren laat vandaag weten dat ze op 9 februari het doek van de nog naamloze bolide gaan trekken. Bij de launch zullen coureurs Piastri en Norris, CEO Brown en teambaas Andrea Stella aanwezig zijn. De coureurs hebben de auto dan al aan de tand gevoeld, want eind januari staat de eerste testweek op het programma in Barcelona. Deze test wordt verreden achter gesloten deuren.

Waar presenteert McLaren de auto?

De launch van McLaren wordt live uitgezonden op de sociale media van het team, en vindt plaats om 16:00 Nederlandse tijd. De uitzending vindt plaats vanaf het circuit van Bahrein, waar enkele dagen later ook de tweede testweek zal worden afgetrapt. Deze test vindt plaats van 11 februari tot en met 13 februari. McLaren is hiermee het laatste team dat deze datum deelt, Red Bull en Racing Bulls trappen aankomende donderdag 15 januari het bal af.

F1 Nieuws McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar