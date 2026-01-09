Vanaf komend Formule 1-seizoen zal Red Bull Racing met een motor mede ontwikkeld door Ford gaan rijden. Dit houdt in dat zij na een aantal succesvolle seizoenen afscheid nemen van de Honda-krachtbron. Het Japanse merk sprak daarom hun dank uit, in het bijzonder voor Max Verstappen.

Honda nam in 2019 het roer over van Renault bij Red Bull nadat zij overtuigd waren door de krachtbron die het jaar daarvoor in de Toro Rosso plaats had genomen. In de eerste twee seizoenen moesten zij nog hun meerdere erkennen in Mercedes, maar nadien bleek 2021 het startschot van een groot succes. Verstappen pakte vier wereldtitels achter elkaar met de Japanse motor achterin zijn Red Bull en won in totaal maar liefst 66 Grands Prix.

Honda is Verstappen dankbaar

Honda-president Koji Watanabe kijkt daarom met een glimlach terug op de samenwerking met Red Bull, en in het bijzonder met Verstappen. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi sprak hij zich dan ook lovend uit. “We hebben altijd hetzelfde doel nagestreefd: de top bereiken”, zo zei de Japanner geciteerd door Formula Passion.

“Ik ben ontzettend dankbaar dat ik met zo'n uitzonderlijke coureur heb mogen samenwerken, iemand die ons team met eerlijkheid en respect behandelde. Dat waarderen we enorm aan hem. En het is ook de reden waarom onze samenwerking zo goed is verlopen”, voegde hij daaraan toe.

Verstappen mateloos populair in Japan

Verstappen heeft vanwege zijn succes, niet alleen in Nederland, maar ook in Japan alle Formule 1-fans in zijn hart gesloten. Ook Watanabe bevestigde dat. “Max is ongelooflijk populair in Japan. Mensen associëren hem nu met Honda, net als in de tijd van Senna. Hij heeft veel voor ons bedrijf betekend. Zijn houding en zijn vertrouwen in onze ingenieurs zijn altijd een bron van motivatie geweest. Max zal altijd in onze harten blijven.”

Naderhand werd Watanabe daarom zelfs emotioneel als het over Verstappen en Red Bull ging. “Enerzijds kijken we enorm uit naar onze nieuwe avonturen, maar het is natuurlijk ook een beetje een triest moment.”