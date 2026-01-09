user icon
Honda is Verstappen dankbaar: "Hij betekende net zoveel als Senna"

Honda is Verstappen dankbaar: "Hij betekende net zoveel als Senna"

Vanaf komend Formule 1-seizoen zal Red Bull Racing met een motor mede ontwikkeld door Ford gaan rijden. Dit houdt in dat zij na een aantal succesvolle seizoenen afscheid nemen van de Honda-krachtbron. Het Japanse merk sprak daarom hun dank uit, in het bijzonder voor Max Verstappen

Honda nam in 2019 het roer over van Renault bij Red Bull nadat zij overtuigd waren door de krachtbron die het jaar daarvoor in de Toro Rosso plaats had genomen. In de eerste twee seizoenen moesten zij nog hun meerdere erkennen in Mercedes, maar nadien bleek 2021 het startschot van een groot succes. Verstappen pakte vier wereldtitels achter elkaar met de Japanse motor achterin zijn Red Bull en won in totaal maar liefst 66 Grands Prix. 

Honda is Verstappen dankbaar

Honda-president Koji Watanabe kijkt daarom met een glimlach terug op de samenwerking met Red Bull, en in het bijzonder met Verstappen. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi sprak hij zich dan ook lovend uit. “We hebben altijd hetzelfde doel nagestreefd: de top bereiken”, zo zei de Japanner geciteerd door Formula Passion. 

“Ik ben ontzettend dankbaar dat ik met zo'n uitzonderlijke coureur heb mogen samenwerken, iemand die ons team met eerlijkheid en respect behandelde. Dat waarderen we enorm aan hem. En het is ook de reden waarom onze samenwerking zo goed is verlopen”, voegde hij daaraan toe. 

Verstappen mateloos populair in Japan

Verstappen heeft vanwege zijn succes, niet alleen in Nederland, maar ook in Japan alle Formule 1-fans in zijn hart gesloten. Ook Watanabe bevestigde dat. “Max is ongelooflijk populair in Japan. Mensen associëren hem nu met Honda, net als in de tijd van Senna. Hij heeft veel voor ons bedrijf betekend. Zijn houding en zijn vertrouwen in onze ingenieurs zijn altijd een bron van motivatie geweest. Max zal altijd in onze harten blijven.”

Naderhand werd Watanabe daarom zelfs emotioneel als het over Verstappen en Red Bull ging. “Enerzijds kijken we enorm uit naar onze nieuwe avonturen, maar het is natuurlijk ook een beetje een triest moment.”

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

