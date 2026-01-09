Alex Dunne maakte vorig jaar een opvallende keuze door de jeugdopleiding van McLaren te verlaten. De Ierse coureur, die jarenlang onderdeel uitmaakte van het opleidingsprogramma van het Britse team, besloot in oktober een andere richting op te gaan. Volgens Dunne had die beslissing alles te maken met zijn ultieme doel: de Formule 1 bereiken.

Dunne reed vorig seizoen in de Formule 2 en maakte sinds 2024 deel uit van het McLaren Driver Development Programme. Hij kreeg zelfs de kans om twee vrije trainingen te rijden voor het team. Toch koos hij er kort daarna voor om McLaren achter zich te laten, ondanks eerdere geruchten over interesse van onder andere Red Bull Racing en Alpine.

Kans op de F1

De ultieme droom van Dunne is de Formule 1 bereiken en dat is de reden dat hij koos voor een vertrek bij McLaren, zo laat hij weten aan Balls.ie: "Voor mij is er een doel en een plan, en dat is Formule 1-coureur worden. Van de opties die ik had, was de beslissing die we namen er een die genomen moest worden om in de F1 te komen. Voor mij voelde het als de juiste beslissing. Ik voel me er meer dan comfortabel bij. Ik denk dat we, als we zo verder gaan, op een goede plek terecht zullen komen."

Toch blijft hij McLaren wel dankbaar. De Ier is van mening dat hij niet zomaar opgeeft: "Hoewel ik nu niet meer voor het team rijd, zal ik McLaren altijd dankbaar blijven voor wat ze voor mij hebben gedaan. Het was ook erg leuk om meer tijd door te brengen met Lando en Oscar, gewoon om van hen te leren en te zien hoe zij een weekend aanpakken. Ik denk dat ik wat ik dit jaar heb geleerd voor altijd met me mee zal nemen."

Dunne in 2026

Alex Dunne gaat dit jaar opnieuw in de Formule 2 rijden voor Rodin Motorsport. Het is het tweede F2-jaar voor de Ier en hij hoopt op deze manier interesse te wekken bij Formule 1-teams. Vorig jaar eindigde hij vijfde met 150 punten.