Red Bull verrast fans en deelt beelden van nieuwe auto

Red Bull verrast fans en deelt beelden van nieuwe auto

Terwijl Red Bull bezig is met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen, trekken ze nu ook het doek van een andere auto. Red Bull is maanden bezig geweest met hun eerste productieauto. De Oostenrijkse renstal deelt nu nieuwe beelden van deze wagen.

Red Bull kondigde enkele jaren geleden een nieuw project aan. Ze wilden hun blik verbreden, en onder leiding van Adrian Newey werd er begonnen met de ontwikkeling van de RB17. Het ging hier om een speciale hypercar, die zou worden gebouwd met Formule 1-technologie. Het werd een soort liefdesbaby van Newey, die ondanks zijn overstap naar Aston Martin nog steeds betrokken is bij dit project.

Red Bull trok anderhalf jaar geleden het doek van de bolide tijdens het Goodwood Festival of Speed. Het ging hier echter om een prototype, en er werd hard doorgewerkt aan de definitieve versie. Er worden slechts vijftig exemplaren gebouwd van de RB17, en de meeste daarvan zijn al verkocht. Het gaat om een wagen die specifiek is gebouwd voor het circuit, en bij de prijs is een exclusief trainingsprogramma voor de eigenaar inbegrepen.

Bizarre cijfers

Aan de auto hangt een hoog prijskaartje, want geïnteresseerden moeten 5,7 miljoen euro overmaken naar Red Bull. Voor die prijs krijgen ze dan wel een extreme hypercar met een 4,5-liter V10-krachtbron die wordt gebouwd door Cosworth. De krachtbron heeft geen turbo's, maar is wel goed voor zo'n 1000 pk. Deze motor wordt ook ondersteund door een elektromotor die 200 pk levert. Het totale vermogen komt hiermee uit op 1200 pk en de auto weegt zo'n 900 kilo. 

Nieuwe beelden van het racebeest

De wagen kan een topsnelheid van zo'n 350 kilometer per uur bereiken, en kan zich op dat gebied dus meten met een F1-wagen. Red Bull Racing deelde vandaag extra beelden van de RB17 op sociale media, en ze loven de mensen van Red Bull Advanced Technologies voor hun harde werk. Het is de verwachting dat de eerste productieauto's in 2027 van de lopende band rollen.

