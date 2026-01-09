user icon
Audi deelt eerste beelden van gloednieuwe F1-auto

Audi deelt eerste beelden van gloednieuwe F1-auto

Het team van Audi heeft de eerste foto's gedeeld van hun shakedown van vandaag op het circuit van Barcelona in Spanje. Alle ogen waren vandaag gericht op het Catalaanse circuit, waar Audi als eerste team de 2026-bolide het asfalt opstuurde.

Audi debuteert dit jaar onder de eigen naam in de Formule 1. De Duitse autogigant heeft het team van Sauber overgenomen, en bouwt zelf de krachtbronnen. Eerder deze week meldde het team dat ze vlak voor de kerstdagen de eerste fire-up hadden uitgevoerd. Deze vond plaats op de fabriek in het Zwitserse Hinwil, terwijl de motoren worden gebouwd in de fabriek in Duitsland.

Audi ging vanochtend vroeg de baan op, maar wilde zelf nergens bevestigen dat ze gingen rijden met de nieuwe R26. Daar is nu verandering in gekomen, want ze hebben op Instagram een serie foto's gedeeld van deze speciale testdag. Op de foto's is te zien hoe kopstukken Mattia Binotto en Jonathan Wheatley aanwezig zijn bij de test. Ook is te zien dat zowel Nico Hülkenberg als Gabriel Bortoleto aanwezig is op het circuit van Barcelona.

Wat is de boodschap van Audi?

Bij de reeks foto's schrijft Audi een duidelijk bericht: "We zijn officieel onderweg. Het is een echte mijlpaal in Barcelona waar de R26 voor de allereerste keer de baan op is gegaan. De eerste dag. De eerste rondjes. De eerste kans voor onze coureurs om ervaring op te doen met de auto. De weg die voor ons ligt begint hier!"

Geen duidelijk beeld van de auto

Bij de reeks foto's zijn amper goede beelden te zien van de R26 zelf. Er zijn slechts twee zwartwit-foto's te zien waarop Audi probeert om alles zo goed mogelijk te verbergen. Eerder lekte al uit dat deze shakedown vooral draaide om de motor, en dat het chassis meer een prototype is dat niet in de buurt komt van hoe de echte auto er straks uit komt te zien. Audi werkte deze test ook af met een zwarte kleurstelling, terwijl ze eerder een grijsrode livery presenteerden.

  • StevenQ

    Posts: 9.980

    Het is niet de nieuwe auto, er zitten "wheelbrows" op, en die hebben de 2026 auto's niet meer

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 20:26

