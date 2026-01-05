Williams kijkt met vertrouwen naar de toekomst, mede dankzij de samenwerking met motorleverancier Mercedes. Toch tempert het Britse team de verwachtingen: een hoofdrol in de wereldtitelstrijd zit er voorlopig nog niet in.

De renstal uit Grove kende in 2025 het beste seizoen in jaren. Carlos Sainz bezorgde Williams zelfs twee podiumplaatsen, opvallend genoeg met een auto die nauwelijks werd doorontwikkeld. De focus lag al vroeg volledig op 2026, het jaar waarin de Formule 1 ingrijpend verandert.

Vowles tempert verwachtingen

Door die vroege omschakeling hoopt Williams een stap voor te hebben gezet richting het nieuwe reglement. In combinatie met de kracht van de Mercedes-motor leidde dat tot voorzichtige speculaties over mogelijke verrassingen, misschien zelfs overwinningen. Teambaas James Vowles blijft echter realistisch.

“We moeten eerlijk zijn: wij beschikken niet over dezelfde middelen en faciliteiten als Mercedes,” stelde Vowles in gesprek met diverse media in Abu Dhabi. “Zij hebben zich vooral kunnen richten op het optimaal benutten van de nieuwe regels, terwijl wij eerst een stevig fundament moesten leggen en tegelijk de auto moesten blijven ontwikkelen. Mercedes zal volgend jaar simpelweg sterk zijn, daar twijfel ik niet aan.”

Williams moet stappen maken

Volgens Vowles ligt de ambitie van Williams elders. “Mijn doel is om dit team elk seizoen een stap vooruit te helpen. Niet in één klap alles winnen, maar gestaag groeien. En ik geloof dat we daar de juiste mensen en structuur voor hebben.”

Desondanks kijkt de Brit met enthousiasme uit naar het nieuwe seizoen. “Ik heb echt zin in 2026. In die nieuwe reglementen zitten een aantal heel interessante elementen,” legt hij uit. “Afgelopen jaar was inhalen extreem lastig, dat weten we allemaal.”

Dat moet volgend jaar veranderen, verwacht Vowles. “De dynamiek wordt anders, ook door de manier waarop de batterij gebruikt gaat worden. In het begin zal dat wennen zijn en misschien wat schommelen, maar uiteindelijk gaat het zorgen voor meer spanning en spektakel. En daar kijk ik enorm naar uit.”