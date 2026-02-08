user icon
Verstappen eindelijk bewierookt door Herbert: "Heel volwassen geworden"

Johnny Herbert ziet een duidelijke ontwikkeling bij Max Verstappen. Volgens de voormalig Formule 1-coureur - en bovendien criticaster van Verstappen - is de Nederlander het afgelopen jaar enorm volwassen geworden. Iets wat hij met zichtbaar plezier heeft gevolgd. Vooral één race staat voor Herbert symbool voor die groei.

De oud-steward wijst daarbij naar de titelontknoping in Abu Dhabi in 2025. Daar weerstond Verstappen de verleiding om zich in strategische spelletjes te mengen en koos hij voor zijn eigen race. Dat zegt volgens Herbert veel over de huidige mindset van de Red Bull-coureur.

Abu Dhabi als keerpunt voor Verstappen

In de podcast Stay on Track blikte Herbert uitgebreid terug op dat beslissende weekend. Er werd volop gespeculeerd of Verstappen tactisch achter Lando Norris en Oscar Piastri zou gaan rijden om zo invloed uit te oefenen op de titelstrijd, maar de Nederlander dacht daar anders over.

"Is Max het afgelopen jaar volwassener geworden? Absoluut", stelt Herbert. „Er werd zoveel gepraat over die laatste race in Abu Dhabi, over anderen helpen en het kampioenschap op die manier beslissen, maar hij deed daar helemaal niet aan mee."

Verstappen reed in plaats daarvan naar een indrukwekkende achtste zege van het seizoen, al kwam hij uiteindelijk twee punten tekort voor de wereldtitel. "Hij ging er gewoon vol voor en veegde iedereen van de baan", aldus Herbert. "Dat was prachtig om te zien."

Groei mét behoud van scherpte

Herbert erkent dat Verstappen nog altijd zijn momenten kent. Hij haalt daarbij de botsing met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje aan, een incident waarvoor Verstappen een tijdstraf kreeg en later ook schuld bekende. Toch ziet Herbert vooral een coureur die rustiger en bewuster is geworden.

Volgens de Brit zou het vaderschap daarbij een rol kunnen spelen. Verstappen en zijn partner Kelly Piquet verwelkomden in mei 2025 hun dochter Lily. "Voor mij komt Max veel milder over dan voorheen", zegt Herbert. "Het voelt bijna als een familieproject, waarin hij zelf ook een belangrijke rol speelt."

Dat betekent echter niet dat het vuur verdwenen is. "Dan ga je naar Spanje en zie je dat kleine gekibbel met George weer terugkomen", lacht Herbert. "Die kant zit er nog steeds in. Maar over het geheel genomen is hij enorm volwassen geworden."

Na een seizoen waarin Verstappen door teambazen en collega-coureurs werd uitgeroepen tot beste coureur van 2025, richt hij zijn vizier nu op 2026. Met een nieuw tijdperk bij Red Bull en de samenwerking met Ford hoopt de Nederlander zijn wereldtitel terug te veroveren.

Skoda F1

Posts: 504

Hè hè is Herbert eindelijk volwassen geworden..

  • 9
  • 8 feb 2026 - 07:44
  • Skoda F1

    Posts: 504

    Hè hè is Herbert eindelijk volwassen geworden..

    • + 9
    • 8 feb 2026 - 07:44
  • snailer

    Posts: 31.668

    Snailer leest Herbert. Snailer stopt met header lezen.

    • + 1
    • 8 feb 2026 - 08:19
  • Erwinnaar

    Posts: 5.453

    Ja als je als pubertje bent begonnen zoals Verstappen dan was dit alles wel te verwachten inderdaad.

    • + 1
    • 8 feb 2026 - 09:16
  • Pietje Bell

    Posts: 33.041

    Max Verstappen Driving Incredibly for 70 Minutes

    FORMULA 1

    7 feb 2026 #F1
    Since joining F1 as a 17-year-old rookie, Max Verstappen has been destined for greatness. Already the holder of just about every record imaginable, enjoy an hour and 10 minutes of the Dutch master's very best racecraft in Formula 1... so far.

    0:00 - Malaysia 2015, First Points
    3:43 - Spain 2016, Red Bull debut win
    9:00 - Brazil 2016, Epic comeback
    16:45 - Austria 2018, Red Bull home win
    22:08 - Austria 2019, Just an inchident
    28:10 - Hungary 2022, Spin to win
    32:25 - Belgium 2022, What penalty?
    36:49 - Japan 2022, Title secured
    40:33 - Spain 2023, A league of his own
    45:33 - Brazil 2024, Last to first challenge
    53:28 - Japan 2025, Against all odds
    1:01:22 - Brazil 2025, Deja vu


    https://youtu.be/fMzwUd6Oj8Q

    • + 2
    • 8 feb 2026 - 09:37
    • snailer

      Posts: 31.668

      Incomplete video. Uit mijn hoofd mis ik er al 6.

      Cota 2015, China 2016, Cota 2021, Hongarije 2021, Baku 2023, Zandvoort 20...23? (Eerste stint op inters.). Baku 2023. Miami 2023 (sequal van Baku 2023)

      Dit is wat ik uit mijn hoofd me herinner.

      Sommigen zullen vreemd gevonden worden. Maar in al die races liet hij een vorm van grootsheid zien.

      • + 3
      • 8 feb 2026 - 11:10
    • Larry Perkins

      Posts: 62.893

      Thanx @Pietje!

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 11:52
    • Erwinnaar

      Posts: 5.453

      Monaco inhalen dmv volgen Vettel en inhalen maar! 2015, eerste keer Monaco voor het jong....prachtig toch.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 14:36
  • Need5Speed

    Posts: 3.512

    Eens met Herbert. We moeten die Verstappen goed in de gaten houden, dat kan nog wel eens wat worden.

    • + 3
    • 8 feb 2026 - 10:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.409

      En heel misschien gaat hij hier nog 'n paar fans krijgen ook.
      Je hebt gelijk, we moeten hem in de gaten gaan houden.

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 12:13
  • SennaS

    Posts: 11.375

    Die sky gasten zijn de beroerdsten niet. Ze erkennen ook als iemand heel goed.
    Nu de NL gasten nog, die per definitie Max bewieroken en zijn tegenstanders (engelse) tegenstanders downgraden ten faveure van hun favoriet.

    • + 0
    • 8 feb 2026 - 13:41
    • snailer

      Posts: 31.668

      Herbert is alles behalven een Sky mannetje. Hij is voor mij een enorm nare man. Was hij ook al als rijder. Daar zijn alle huidige rijders lievertjes bij. Heb dan ook nooit begrepen dat de man steward is geworden.

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 15:05

