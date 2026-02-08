Johnny Herbert ziet een duidelijke ontwikkeling bij Max Verstappen. Volgens de voormalig Formule 1-coureur - en bovendien criticaster van Verstappen - is de Nederlander het afgelopen jaar enorm volwassen geworden. Iets wat hij met zichtbaar plezier heeft gevolgd. Vooral één race staat voor Herbert symbool voor die groei.

De oud-steward wijst daarbij naar de titelontknoping in Abu Dhabi in 2025. Daar weerstond Verstappen de verleiding om zich in strategische spelletjes te mengen en koos hij voor zijn eigen race. Dat zegt volgens Herbert veel over de huidige mindset van de Red Bull-coureur.

Abu Dhabi als keerpunt voor Verstappen

In de podcast Stay on Track blikte Herbert uitgebreid terug op dat beslissende weekend. Er werd volop gespeculeerd of Verstappen tactisch achter Lando Norris en Oscar Piastri zou gaan rijden om zo invloed uit te oefenen op de titelstrijd, maar de Nederlander dacht daar anders over.

"Is Max het afgelopen jaar volwassener geworden? Absoluut", stelt Herbert. „Er werd zoveel gepraat over die laatste race in Abu Dhabi, over anderen helpen en het kampioenschap op die manier beslissen, maar hij deed daar helemaal niet aan mee."

Verstappen reed in plaats daarvan naar een indrukwekkende achtste zege van het seizoen, al kwam hij uiteindelijk twee punten tekort voor de wereldtitel. "Hij ging er gewoon vol voor en veegde iedereen van de baan", aldus Herbert. "Dat was prachtig om te zien."

Groei mét behoud van scherpte

Herbert erkent dat Verstappen nog altijd zijn momenten kent. Hij haalt daarbij de botsing met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje aan, een incident waarvoor Verstappen een tijdstraf kreeg en later ook schuld bekende. Toch ziet Herbert vooral een coureur die rustiger en bewuster is geworden.

Volgens de Brit zou het vaderschap daarbij een rol kunnen spelen. Verstappen en zijn partner Kelly Piquet verwelkomden in mei 2025 hun dochter Lily. "Voor mij komt Max veel milder over dan voorheen", zegt Herbert. "Het voelt bijna als een familieproject, waarin hij zelf ook een belangrijke rol speelt."

Dat betekent echter niet dat het vuur verdwenen is. "Dan ga je naar Spanje en zie je dat kleine gekibbel met George weer terugkomen", lacht Herbert. "Die kant zit er nog steeds in. Maar over het geheel genomen is hij enorm volwassen geworden."

Na een seizoen waarin Verstappen door teambazen en collega-coureurs werd uitgeroepen tot beste coureur van 2025, richt hij zijn vizier nu op 2026. Met een nieuw tijdperk bij Red Bull en de samenwerking met Ford hoopt de Nederlander zijn wereldtitel terug te veroveren.