De motor van Mercedes is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Duitse fabrikant past een trucje met de compressieverhoudingen van de krachtbron toe, en de concurrentie is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft nu duidelijkheid over een mogelijk protest in Australië.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dat betekent dat alle teams en motorfabrikanten op zoek gaan naar trucjes om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het team van Mercedes doet dat ook, en ze hebben een foefje gevonden met de compressieverhoudingen van de motor. Het levert ze een flink voordeel op, al bagatelliseerde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat deze week.

In Bahrein leek Mercedes geen megavoorsprong te hebben, maar tijden zeggen niets tijdens de testdagen. Voor de testweek in Bahrein werd wel duidelijk dat de concurrerende fabrikanten Ferrari, Audi en Honda een boze brief naar de FIA hadden gestuurd. Red Bull hield zich lang afzijdig, maar ook zij lijken zich te hebben aangesloten bij de protesterende fabrikanten.

Komt er een protest tegen Mercedes?

Er werd in de afgelopen weken gesproken over een mogelijk protest tegen de Mercedes-teams in Australië. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft daar nu duidelijkheid over in gesprek met The Race: "We zijn hier niet om een protest in te dienen. We zijn hier om duidelijke regels te vragen en om ervoor te zorgen dat iedereen de regels op dezelfde manier interpreteert. Maar we hebben het niet over een protest."

'Wij willen duidelijkheid'

Vasseur had wel verwacht dat er onder de nieuwe regels wat dingen zouden gebeuren. Hij stelt dat het heel normaal is: "Met nieuwe regels bij de batterijen, de motor, het chassis en de banden, gaan we een kant op waarbij er grijze gebieden zijn. Teams zouden de regels anders gaan interpreteren, en dat zou ook verschillen met de FIA. Dat is een directe consequentie van nieuwe regels, en zo zou het altijd zijn."

"Het belangrijkste voor mij is dat we duidelijkheid krijgen. Iedereen kan het accepteren dat we foutjes maken, of dat we het anders begrijpen. Maar het moet nu duidelijk zijn hoe het is. Ik denk dat we dat volgende week kunnen verwachten."