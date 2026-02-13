user icon
Ferrari geeft duidelijkheid over Mercedes-protest

Ferrari geeft duidelijkheid over Mercedes-protest

De motor van Mercedes is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Duitse fabrikant past een trucje met de compressieverhoudingen van de krachtbron toe, en de concurrentie is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft nu duidelijkheid over een mogelijk protest in Australië.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dat betekent dat alle teams en motorfabrikanten op zoek gaan naar trucjes om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het team van Mercedes doet dat ook, en ze hebben een foefje gevonden met de compressieverhoudingen van de motor. Het levert ze een flink voordeel op, al bagatelliseerde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat deze week.

In Bahrein leek Mercedes geen megavoorsprong te hebben, maar tijden zeggen niets tijdens de testdagen. Voor de testweek in Bahrein werd wel duidelijk dat de concurrerende fabrikanten Ferrari, Audi en Honda een boze brief naar de FIA hadden gestuurd. Red Bull hield zich lang afzijdig, maar ook zij lijken zich te hebben aangesloten bij de protesterende fabrikanten.

Komt er een protest tegen Mercedes?

 Er werd in de afgelopen weken gesproken over een mogelijk protest tegen de Mercedes-teams in Australië. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft daar nu duidelijkheid over in gesprek met The Race: "We zijn hier niet om een protest in te dienen. We zijn hier om duidelijke regels te vragen en om ervoor te zorgen dat iedereen de regels op dezelfde manier interpreteert. Maar we hebben het niet over een protest."

'Wij willen duidelijkheid'

Vasseur had wel verwacht dat er onder de nieuwe regels wat dingen zouden gebeuren. Hij stelt dat het heel normaal is: "Met nieuwe regels bij de batterijen, de motor, het chassis en de banden, gaan we een kant op waarbij er grijze gebieden zijn. Teams zouden de regels anders gaan interpreteren, en dat zou ook verschillen met de FIA. Dat is een directe consequentie van nieuwe regels, en zo zou het altijd zijn."

"Het belangrijkste voor mij is dat we duidelijkheid krijgen. Iedereen kan het accepteren dat we foutjes maken, of dat we het anders begrijpen. Maar het moet nu duidelijk zijn hoe het is. Ik denk dat we dat volgende week kunnen verwachten."

hupholland

Posts: 9.635

heb je daar ook nog een duidelijke toelichting bij, of is alleen het gebruik van het woordje duidelijk al wel duidelijk genoeg?

  • 6
  • 13 feb 2026 - 18:22
  • HarryLam

    Posts: 5.268

    Duidelijk is dat wat Mecedes doet volledig legaal is, zoals de FIA reeds heeft aangegeven, zou toch duidelijk moeten zijn voor Vasseur.

    • + 4
    • 13 feb 2026 - 18:05
    • gridiron

      Posts: 3.183

      De gemakkelijkste manier om een voordeel te krijgen die je nog niet hebt is zorgen dat het verboden wordt voor degene die het wel hebben.

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 18:16
    • hupholland

      Posts: 9.635

      heb je daar ook nog een duidelijke toelichting bij, of is alleen het gebruik van het woordje duidelijk al wel duidelijk genoeg?

      • + 6
      • 13 feb 2026 - 18:22
    • BenettonB194

      Posts: 1.443

      Zoals forumgenoot HupHolland onlangs ergens heel mooi verwoordde:

      ‘De regel is in de basis heel duidelijk. Het is de gekozen meetmethode die ervoor zorgt dat men de regel kan overtreden. Het blijft daarmee illegaal door de gekozen meetmethode is die niet te bewijzen.’

      Hij zei het in iets andere bewoording maar het klopt als een bus. Logisch dat Mercedes hier gebruik van wil maken evenals het logisch en van alle tijden is dat de overige teams een andere meetmethode willen omdat dit niet in de geest van de regels is.

      Resumé: We pakken er nog een zak popcorn bij 😀

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 18:35
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.267

      Volgens een aantal experts gaat het om de truc met het verborgen kamertje in de zuiger. Als dat inderdaad waar is, is dat principe enkel en alleen ontworpen om de boel te belazeren en niks anders. Het zou echt oliedom zijn van Mercedes, maar goed. Dan moet het gewoon meteen verboden worden en moet Mercedes het maar uitzoeken.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 18:45
    • Robin

      Posts: 3.042

      Oké Harry dus het is voor jou wel duidelijk maar voor de teams- en bazen niet…..
      Vind je het zelf logisch klinken?

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 19:10

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

