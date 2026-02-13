Niet alleen Red Bull Racing en Mercedes, maar ook Ferrari heeft heel stiekem een sterke indruk gemaakt tijdens de testdagen in Bahrein. De Scuderia klokte behoorlijk wat ronden en wekte ook op de longruns indruk. Ook bij de concurrentie denken ze dat het team van Frédéric Vasseur de zaken goed op orde heeft.

Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein is het een en ander duidelijker geworden. Van alle Formule 1-teams, lijken Red Bull en Mercedes er bovenuit te schieten. Althans, Max Verstappen en George Russell zagen er ijzersterk en ook betrouwbaar uit. Voor de rest lijken Ferrari en McLaren in de kielzog van de topteams te volgen, zijn Haas en Alpine positieve verrassingen en lopen Aston Martin, Williams, Audi en Cadillac tegen de nodige problemen aan.

Alpine fronst wenkbrauwen

Bij Alpine verwachten ze dat Ferrari met name, een van de uitschieters is van de afgelopen wintertests. Topman Steve Nielsen keek in ieder geval met gefronste wenkbrauwen naar de rode iconische auto van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Daarnaast wekten Red Bull en Mercedes indruk bij het Franse merk.

"Als je me na Barcelona had gevraagd, had ik gezegd dat Mercedes de beste van het veld is. Als je me woensdag had gevraagd, had ik Red Bull gezegd, en als je me donderdag had gevraagd, had ik Ferrari gezegd. Dus misschien is mijn antwoord vanavond anders", zo klonk het bij Sky Sports.

Longruns in handen van Ferrari

Volgens Nielsen heeft Ferrari op één specifiek deel een voorsprong op de concurrentie, namelijk de longruns. Daarin gelooft hij dat Leclerc en Hamilton in het voordeel zijn. "We doen ons eigen programma en tijdens de langere runs leer je het meest. Ferrari maakte een indrukwekkende indruk."

Daarbij schetste hij wel dat Melbourne - waar de eerste race van het jaar plaatsvindt - weer compleet anders kan zijn. "Wat in Bahrein geldt, hoeft niet per se in Melbourne te gelden. We moeten van tevoren enorm veel werk verzetten aan de strategie voor elk circuit, iets wat we voorheen niet hoefden te doen. Het is erg complex."