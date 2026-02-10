Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. De nieuwe motorische en aerodynamische regels kunnen voor een aardverschuiving gaan zorgen, maar de coureurs moeten vooral wennen. Wereldkampioen Lando Norris legt uit wat er gaat veranderen voor hem en zijn concullega's.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De regels zijn op vrijwel alle punten aangepast, waardoor niemand echt weet waar ze staan. Eind januari kregen de teams en coureurs voor het eerst de kans om meters te maken met hun nieuwe auto's tijdens de besloten test in Barcelona. Later deze week komen ze weer de baan op voor de testweek in Bahrein.

Voor McLaren was de testweek in Barcelona direct hun eerste echte kennismaking met de nieuwe auto. Wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri kenden een aardige testweek, maar ze liepen wel tegen de nodige problemen aan. Wel was het voor hen duidelijk dat er veel is veranderd, en dat het racen ook zal gaan veranderen.

Hoe kijkt Norris naar de nieuwe auto's?

Norris is daar heel erg eerlijk over in gesprek met de internationale media: "Het was echt ontzettend leuk om in de nieuwe auto's te rijden! Het is natuurlijk wel anders. Als je in een snelle ronde zit en je ineens moet liften, dat is zeker niet wat je gewend bent. Dat wordt bij het karten bijvoorbeeld ook niet aangeleerd, dat deed je daar nooit. De uitdagingen zijn dus heel anders."

Wat zijn de uitdagingen volgens Norris?

Norris verklaart dat het racen en het kwalificeren voor de coureurs heel anders zal zijn: "Als je aan een rondje begint richting start-finish, dan denk je: 'Daar gaan we!' Maar je kunt niet vol gas in de laatste bocht, vanwege je batterij. Zodra je over de lijn komt moet je namelijk weer liften. Dat is zeker niet hoe je normaal gesproken zou denken over een snelle kwalificatieronde. Maar dat zijn uiteindelijk wel de uitdagingen waar we nu tegenaan lopen."