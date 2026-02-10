user icon
icon

Verstappen ontvangt open uitnodiging voor NASCAR-debuut

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen ontvangt open uitnodiging voor NASCAR-debuut

Het is geen geheim dat Max Verstappen verder kijkt dan alleen de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft een bovengemiddelde interesse in de GT-racerij, en debuteerde vorig jaar op de Nürburgring Nordschleife. Vanuit de Verenigde Staten ontvangt hij nu een andere opvallende uitnodiging.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet zijn hele autosportleven in de Formule 1 wil rijden. De viervoudig wereldkampioen is dol op de sport, en droomt van deelnames aan 24-uursraces. Verstappen debuteerde vorig jaar al op de iconische Nürburgring Nordschleife, en won daar direct bij zijn eerste GT3-race. De kans is groot dat hij later dit jaar ook deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring.

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Verstappen wil ook graag zijn geluk beproeven op Le Mans, en ook de Hypercars hebben zijn interesse gevangen. Er is echter één tak van autosport waar Verstappen niet van droomt: racen op ovals. Verstappen heeft dit meerdere keren kenbaar gemaakt, maar in de Verenigde Staten geven ze niet op. De coureurs in de NASCAR hebben hem al meerdere keren uitgedaagd, en Verstappen ontvangt nu weer een open uitnodiging.

Een open uitnodiging voor Verstappen

NASCAR-coureur Dale Earnhardt Jr. stelt in gesprek met Hard Rock Bet dat hij Verstappen graag in zijn klasse ziet uitkomen: "Ik zou graag zien dat Max Verstappen het eens komt proberen. Hij is ongelooflijk en ik denk dat zijn nieuwsgierigheid en werkethiek een grote rol zouden spelen om hem succesvol te laten zijn."

Waarom past de NASCAR bij Verstappen?

Volgens Earnhardt zou Verstappen de NASCARs veel leuker vinden dan hij nu denkt. Hij wijst naar de ontwikkeling van de technologie van de auto's: "Bij onze auto's is er bovendien ook veel veranderd. Onze auto's hebben nu een onafhankelijke achterwielophanging, de transaxle diffuser... Onze auto's zijn niet meer de stockcars die het tien tot twintig jaar geleden waren. Dus ik denk dat de mogelijkheid voor een Formule 1-coureur om succes te hebben veel groter is dan twintig jaar geleden het geval was."

Bertrand Gachot

Posts: 362

Dus SVG wint alle road-en streetcourses in 1 seizoen, dat is dus een loterij? Weet je iets van kansberekening? Uit een blinde trekking met 40 deelnemers, over 5 races is de kans dat de zelfde persoon 5 keer wint echt net iets groter dan 0,000000000000000000000000000000000001

  • 4
  • 10 feb 2026 - 17:37
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (16)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.253

    Nascar wedstrijden zijn een loterij en vooral amateuristisch geknoei, niets voor Max lijkt mij.

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 17:32
    • Bertrand Gachot

      Posts: 362

      Dus SVG wint alle road-en streetcourses in 1 seizoen, dat is dus een loterij? Weet je iets van kansberekening? Uit een blinde trekking met 40 deelnemers, over 5 races is de kans dat de zelfde persoon 5 keer wint echt net iets groter dan 0,000000000000000000000000000000000001

      • + 4
      • 10 feb 2026 - 17:37
    • d@nny

      Posts: 3.558

      Harry is weereens Lam joh. Weet niet waar hij het over heeft.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 19:38
    • Drunt

      Posts: 603

      Iets teveel nullen maar kans is klein idd

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 22:33
  • Bertrand Gachot

    Posts: 362

    Zo eenvoudig is het ook weer niet, zie Button en raikkonen, die bakten er niks van in hun gastoptredens afgelopen jaren, Hij zou een prima leermeester hebben aan SVG ( heer en meester op de roadcourses!)

    • + 1
    • 10 feb 2026 - 17:35
    • Elektropunkz

      Posts: 930

      Wie is SVG? Niet zo thuis in de Amerikaanse klassen en teams

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 18:01
    • da_bartman

      Posts: 6.405

      Shane Van Gisbergen ?

      • + 2
      • 10 feb 2026 - 19:32
    • Bertrand Gachot

      Posts: 362

      @Elektropunkz wel eens van GOOGLE of een willekeurige AI bot gehoord, ik leg het je als "domme belg" 1 keer uit:
      GOOGLE: "SVG Nascar"

      Dank u

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 20:58
    • Pietje Bell

      Posts: 33.079

      @Elektropunkz, vragen zijn nooit dom en je zit op een forum om info uit te wisselen met elkaar, dus prima dat je hier die vraag gesteld hebt.
      @Bartman was zo vriendelijk om er normaal op te reageren en je van het antwoord te voorzien.
      Als je iets niet weet gewoon vragen. We zijn hier om elkaar te helpen als dat mogelijk is.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 22:30
  • Pietje Bell

    Posts: 33.079

    Lees net dat Yuki een demo run gaat verzorgen voor Red Bull in de RB7.
    "It's happening Saturday, February 21, from 12–4 p.m. Marina Boulevard in San Francisco"

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 19:01
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.131

    Max wil geen Indycars/Indy 500 doen o.dat hij de ovals onnodig gevaarlijk vindt, denk dat hij dan ook geen NASCAR wil doen.

    Die blijft het liefst ff F1 doen en daarna GT3 en Hypercars. Die wilt zijn eigen team en dan is hij gelukkig.

    Natuurlijk, zie hem graag de triple crown pakken, maar denk niet dat hij daar zelf op zit te wachten. En NASCAR dus ook niet. Miscchien doet eens een test met een Red Bull gesponsorde auto voor de marketing afdeling... meer zie ik niet gebeuren.

    Denk dat we eerder Rinus een keer Nascar zien doen..

    • + 1
    • 10 feb 2026 - 19:14
    • Bertrand Gachot

      Posts: 362

      IPV zomaar iets roepen zou je je ook kunnen verdiepen in deze twee klassen, in de indycar zijn ovals jarenlang het ondergeschoven kindje geweest, dit had te maken met de SPLIT in de jaren 90. Laatste jaren is er iets aan verbetering qua ovals, maar voor de puristen veel te weinig. In Nascar is juist altijd een interessante mix geweest tussen, ovals, roadcourses en sinds een paar jaar ook een streetcoarse. Als Jenson Button, Kimi R, of zelfs Kvyat een gastoptreden heeft dan is dat uiteraard op een roadcourse,.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 20:55
    • Bertrand Gachot

      Posts: 362

      Denk niet dat teams in Nascar zitten te wachten op Veekay, is inmiddels ook aan het afglijden in de Indycar. Juncos, zou een stap omhoog moeten zijn, dit gaat uit als een nachtkaars.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 21:04
    • snailer

      Posts: 31.721

      Ik begrijp dat ze het graag willen. Een F1 grootheid in NASCAR zou een flinke boost betekenen. Ik heb er niets mee. Maar uiteraard is het wel echt racen. Heb wel begrepen dat een aantal van de grootste racehelden in Amerika vooral uit NASCAR komen.

      Denk dat Verstappen zich vereerd moet voelen dat hij een uitnodiging kreeg. Als het van de organisatie is dan.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 21:13
  • Pietje Bell

    Posts: 33.079

    Heb de video nog niet bekeken, maar schijnt leuk te zijn. 17:41 min.

    How Max Verstappen's Rain Technique Makes Him UNTOUCHABLE

    https://youtu.be/c-Q4sCfkSRk

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 21:30
    • snailer

      Posts: 31.721

      Ik had hem al gezien. Heb er niet al te veel bij opgestoken. Alleen eigenlijk dat Verstappen blijkbaar naar hogere versnellingen gaat voor het aanremmen. Dat was mij nog niet zo zeer opgevallen.

      Wat ik zeker ook positief vind is dat hij probeert de kale stats in perspectief probeert te plaatsen.

      Waar ik het niet mee eens ben is dat de regen de grote qqualizer is. Dat klopt zeker voor rijderscircuits. Maar zeker niet voor alle circuits. Dat viel mij vooral op door Bottas. Bottas staat zeker niet bekend als groot regen rijder. Maar aangezien ik alle beschikbare regen races heb geanalyseerd die de groten reden. Vooral dus Senna, Schumacher, Hamilton en Verstappen. Daarvoor was gewoon lastig. En dan kom je natuurlijk ook Bottas tegen.
      Op circuits waar het door de layout alleen mogelijk is in te halen aan het eind van een lang recht stuk was Bottas in de Mercedes behoorlijk sterk.
      Om er 2 te noemen. De eerste was Duitsland 2019. Ja. hij crashte, maar hij wist ook gewoon de in de regen snellere Verstappen achter zich te houden. Gewoon omdat hij voor een perfecte bocht zorgde en dan de power van de motor gebruikte. Dat hij Bottas die race vervolgens zijn bolide afschreef geeft aan dat hij geen grootheid was, maar wel dat hij een regenmeester voor kon blijven door de overpowerde hardware.
      Het andere voorbeeld. was.... Ik denk Rusland in 2021? In ieder geval regende het daar bij de race. Verstappen zat de hele race vast achter de Mercedes. Was volgens mij de laatste GP overwinning van Bottas. Dat Hamilton er niet bij zat kwam omdat hij onder andere daar een nieuwe motor kreeg.
      Maar Bottas wist wederom de veel sterkere Mercedes te geruiken om voor Verstappen te blijven.

      Zelf durf ik niet zo stellig te zijn dat Verstappen de beste in de regen is. Ik kan niet kiezen tussen Senna en Verstappen. Schumacher schat ik er net achter in, maar zeer close. En dan Hamilton. Die vooral veel won door in de regen af te wachten in de beste auto. Wil wel opmerken dat ook Hamilton en Schumacher legendarische races hebben gereden in de regen.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 22:12

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar