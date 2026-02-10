Het is geen geheim dat Max Verstappen verder kijkt dan alleen de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft een bovengemiddelde interesse in de GT-racerij, en debuteerde vorig jaar op de Nürburgring Nordschleife. Vanuit de Verenigde Staten ontvangt hij nu een andere opvallende uitnodiging.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet zijn hele autosportleven in de Formule 1 wil rijden. De viervoudig wereldkampioen is dol op de sport, en droomt van deelnames aan 24-uursraces. Verstappen debuteerde vorig jaar al op de iconische Nürburgring Nordschleife, en won daar direct bij zijn eerste GT3-race. De kans is groot dat hij later dit jaar ook deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring.

Verstappen wil ook graag zijn geluk beproeven op Le Mans, en ook de Hypercars hebben zijn interesse gevangen. Er is echter één tak van autosport waar Verstappen niet van droomt: racen op ovals. Verstappen heeft dit meerdere keren kenbaar gemaakt, maar in de Verenigde Staten geven ze niet op. De coureurs in de NASCAR hebben hem al meerdere keren uitgedaagd, en Verstappen ontvangt nu weer een open uitnodiging.

Een open uitnodiging voor Verstappen

NASCAR-coureur Dale Earnhardt Jr. stelt in gesprek met Hard Rock Bet dat hij Verstappen graag in zijn klasse ziet uitkomen: "Ik zou graag zien dat Max Verstappen het eens komt proberen. Hij is ongelooflijk en ik denk dat zijn nieuwsgierigheid en werkethiek een grote rol zouden spelen om hem succesvol te laten zijn."

Waarom past de NASCAR bij Verstappen?

Volgens Earnhardt zou Verstappen de NASCARs veel leuker vinden dan hij nu denkt. Hij wijst naar de ontwikkeling van de technologie van de auto's: "Bij onze auto's is er bovendien ook veel veranderd. Onze auto's hebben nu een onafhankelijke achterwielophanging, de transaxle diffuser... Onze auto's zijn niet meer de stockcars die het tien tot twintig jaar geleden waren. Dus ik denk dat de mogelijkheid voor een Formule 1-coureur om succes te hebben veel groter is dan twintig jaar geleden het geval was."