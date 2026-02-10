De tweede testweek in voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen gaat morgen van start in Bahrein. De Formule 1 heeft besloten om deze week per testdag slechts één uurtje live uit te zenden. Nederlandse Formule 1-fans hebben geluk, want Viaplay zal één van deze uurtjes op het open net uitzenden.

Eind vorige maand ging het nieuwe Formule 1-seizoen officieus van start met de besloten testweek in Barcelona. Achter gesloten deuren werkten de teams en coureurs hun rondjes af, en kwam er slechts met mondjesmaat iets naar buiten over de test. Zelfs journalisten en fotografen waren niet welkom in Barcelona, wat ervoor zorgde dat niemand echt wist wat er aan de hand was.

Deze week gaan de poorten in Bahrein weer open voor de media, en ook de Formule 1-fans kunnen weer veel meekrijgen van de testweek. In de voorgaande jaren werden de testdagen in hun volledigheid uitgezonden, maar voor deze week is dat niet het geval. De Formule 1 heeft besloten om per dag slechts één uurtje live uit te zenden, het gaat hier dan om het laatste uurtje van de testdag. Livetiming zal wel de hele dag beschikbaar zijn via de kanalen van de Formule 1.

Waar zijn de testdagen te zien?

De testdagen zijn in Nederland te zien bij Viaplay en F1 TV Pro. Streamingdienst Viaplay heeft besloten om uit te pakken, en zendt naast het laatste uurtje van de testdag ook elke dag het programma Shakedown uit. Voor de dag van morgen hebben ze een opvallende keuze gemaakt, want ze zenden het laatste uurtje van de testdag ook uit op Viaplay TV. Deze zender maakt bij veel providers onderdeel uit van het standaard zenderpakket, en is dus gratis te zien.

Dat betekent dus dat het laatste uurtje van de eerste testdag van morgen voor bijna heel Nederland live en gratis te zien is. De uitzending op Viaplay TV begint om 16:00, waarna het programma Shakedown om 20:00 begint. Dit programma is ook te zien op Viaplay TV.

Alternatief voor Viaplay

Het laatste testuurtje is ook te zien bij F1 TV Pro, maar het is nog niet bekend wie daar het commentaar verzorgt. In de voorgaande jaren werkte F1 TV samen met het team van Sky Sports, en het is nog niet duidelijk of dat dit jaar weer het geval is.