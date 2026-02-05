user icon
Sainz wil scoren met Williams ondanks dramatische voorbereiding

Sainz wil scoren met Williams ondanks dramatische voorbereiding

Carlos Sainz kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen in de Formule 1. Ondanks dat hij de shakedown in Barcelona aan zich voorbij moest laten gaan, verscheen de Spanjaard op de presentatie van de nieuwe Williams-bolide met een grijns op zijn gezicht. 

Sainz maakte een aantal keren behoorlijk wat indruk in zijn eerste jaar bij Williams. De Spanjaard begon stuntelend, maar vatte in de tweede seizoenshelft de koe bij de hoorns. Dat resulteerde uiteindelijk in hele knappe podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar, waardoor hij nog aanzienlijk in de buurt kwam van Alexander Albon, zijn teamgenoot. 

Slechte voorbereiding

Ondanks dat Sainz en Albon er lekker in zitten, heeft Williams behoorlijk de plank misgeslagen tijdens het bouwen van de nieuwe auto. Vanwege de entree van de nieuwe reglementen en de controversiële Mercedes-motor achterin de FW48, waren de verwachtingen hooggespannen. Maar in de realiteit bleek dat tegen te vallen. Naar verluidt is de bolide van Williams maar liefst 20 kilo te zwaar, waardoor zij de shakedown in Barcelona moesten laten schieten.

Sainz verliefd op nieuwe Williams 

Toch weigert Sainz om de handdoek in de ring te gooien. Na het zien van de eerste glimp van zijn auto, kreeg de Spanjaard toch een glimlach op zijn gezicht. "Ik ben ontzettend blij om in deze kleurstelling te racen en deze te delen met onze fans over de hele wereld: hun steun maakt echt het verschil", zo zei hij op de presentatie van de FW48. 

"Ik ben erg enthousiast om te beginnen. Alle teams en coureurs beginnen met een schone lei . Volledig nieuwe auto's en nieuwe reglementen. Alle ervaring die we met de FW47 hebben opgedaan, is nul", voegde hij daaraan toe. 

'Doelstellingen zijn er niet'

Sainz benadrukte daarbij dat hij weinig kan zeggen over het komende jaar. De Spanjaard wilde daarom ook geen doelstellingen neerzetten. "Ik denk dat het onmogelijk is om concrete doelen te stellen. Dit is de grootste reglementswijziging sinds minstens 2014. Waar ik op zal letten, is hoe goed het team vooruitgang boekt op alle gebieden waar we nog tekortschieten", zo sloot hij uiteindelijk af. 

