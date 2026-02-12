user icon
'Grote problemen voor Red Bull: Hadjar voorlopig niet de baan op'

'Grote problemen voor Red Bull: Hadjar voorlopig niet de baan op'

Het team van Red Bull Racing kende gisteren een goede eerste testdag in Bahrein. Max Verstappen reed de meeste rondjes van de dag en zag er zeer competitief uit. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar lijkt voorlopig niet in actie te komen, want Red Bull heeft naar verluidt een probleem gevonden.

Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met eigen krachtbronnen die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Voorafgaand aan de testweken probeerde Red Bull-teambaas Laurent Mekies de verwachtingen te temperen, en stelde hij dat ze in de eerste maanden veel slapeloze nachten verwachtten. Na de eerste testweek in Barcelona bleek echter dat Red Bull weinig problemen had, en dat ze opvallend competitief waren.

Op de eerste dag in Bahrein reed Verstappen dik 130 rondjes, en stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff zelfs dat Red Bull de grote favoriet is. Hij prees Red Bull de hemel in, en maakte zich veel zorgen over wat hij had gezien. Wat hij klaarblijkelijk over het hoofd had gezien, was dat Red Bulls zusterteam Racing Bulls door problemen vrijwel de hele middag aan de kant stond.

Wat is er aan de hand?

Nu lijkt ook Red Bull problemen te hebben, zo stelt PlanetF1. Het is volgens het medium de verwachting dat Red Bull in de komende twee uur niet op de baan zal verschijnen, en Hadjar dus moet wachten voordat hij meters kan maken. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Volgens PlanetF1 zou er tijdens het opbouwen van de auto gisteravond een routineprobleem zijn gevonden, en dat kost veel tijd om te repareren.

Het voordeel voor Hadjar

Hadjar is een halfuur na de start van de sessie nog niet op de baan verschenen, terwijl zusterteam Racing Bulls de problemen wél lijkt te hebben opgelost. Liam Lawson stuurde zojuist zijn auto de baan op voor zijn eerste meters van de testweek. Het voordeel voor Hadjar is dat hij vandaag de hele dag in de auto zit, en morgen ook nog een half dagdeel mag gaan rijden.

F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing F1 Test Bahrein 2026

