Voormalig Ferrari-ingenieur ziet toekomstig wereldkampioen in Bearman

Voormalig Ferrari-ingenieur ziet toekomstig wereldkampioen in Bearman

Oliver Bearman geldt als een van de grootste talenten van de nieuwe generatie in de Formule 1. De jonge Brit maakte vorig seizoen indruk bij Haas en liet meerdere keren zien dat hij meer in huis heeft dan zijn resultaten op papier doen vermoeden. Volgend voormalig Ferrari-ingenieur Jock Clear is Bearman zelfs materiaal voor de hoogste eer in de sport.

Bearman staat dit jaar aan de start van zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 bij Haas. In zijn debuutjaar eindigde hij als dertiende in het wereldkampioenschap met 41 punten en schreef hij geschiedenis voor het team door het beste resultaat ooit voor Haas te behalen. Tijdens de Grand Prix van Mexico kwam hij als vierde over de streep, een prestatie die zijn reputatie als toptalent verder versterkte.

'Bearman heeft het potentieel van een kampioen'

Clear laat aan een goksite weten dat Bearman volgens hem erg veel potentieel heeft en hem erg laat denken aan een andere coureur die momenteel op de grid staat: "Het is nog vroeg, en ik denk dat ik hetzelfde zei over Charles in 2019 en 2018. Ik zie op dit moment geen reden waarom Ollie geen wereldkampioen zou worden. Als je met bepaalde coureurs werkt, krijg je al snel het idee dat ze goed zijn, maar niet op wereldkampioensniveau."

"Ik heb nog niets van Ollie gezien dat mij doet denken dat hij dat niet kan worden. Hij is in principe elke uitdaging aangegaan en heeft dat zelfs tegen alle verwachtingen in gedaan. In vrijwel elke fase hebben mensen gezegd: 'Hij is oké, we geven hem een kans, maar hij is geen Max Verstappen'."

'Bearman moet nog leren'

Toch is het nog niet zover, aldus Clear. De jonge Brit heeft nog erg veel te leren, zo laat hij weten: "Ollie had een vreselijke start van het jaar in Melbourne en moest nog veel leren. Maar halverwege het seizoen liet hij zien hoe goed en snel hij leert. En het mooie is dat hij het tempo kan bijhouden. Hij is ontzettend snel. Esteban Ocon is geen slak, en Ollie heeft het hele jaar door vrijwel altijd een kleine voorsprong op Ocon gehad."

"Ollie presteert goed en hij is superintelligent. Met die twee eigenschappen zie ik geen reden waarom hij in de toekomst geen wereldkampioen zou kunnen worden", zo concludeert Clear zijn pleidooi.

NicoS

Posts: 20.021

Ach, weer één op het lijstje….. Benieuwd hoeveel toekomstig kampioen nooit kampioen gaan worden…..;)

  • 1
  • 12 jan 2026 - 18:07
F1 Nieuws Oliver Bearman Haas

Reacties (3)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.021

    Ach, weer één op het lijstje….. Benieuwd hoeveel toekomstig kampioen nooit kampioen gaan worden…..;)

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 18:07
  • Snorremans

    Posts: 172

    Wel benieuwd wat hij naast Leclerc kan laten zien. Naast Hamilton lijkt me een uitgemaakte zaak..🥴

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 18:23
  • Larry Perkins

    Posts: 62.498

    Het is voor Jock zo Clear als een klontje...

    (@Schwantz is aan zijn winterslaap begonnen)

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 18:42

