Perez verwacht zware teleurstelling bij laatste plaats van Cadillac

Perez verwacht zware teleurstelling bij laatste plaats van Cadillac

Het team van Cadillac trok afgelopen nacht het doek van hun eerste Formule 1-wagen. De Amerikaanse renstal wil niet voor spek en bonen meedoen, en ze zijn zeer ambitieus. Sergio Perez stelt zelfs dat ze teleurgesteld zouden zijn als ze op de laatste plaats in het wereldkampioenschap rijden.

Cadillac heeft er hard aan gewerkt om te mogen deelnemen aan de Formule 1. De Amerikanen hebben met Perez en Valtteri Bottas twee zeer ervaren coureurs aangetrokken, en ook de mensen aan de pitmuur en in de garage nemen zeer veel F1-ervaring mee naar Cadillac. Het zorgt voor hoge verwachtingen bij het team zelf, terwijl de buitenwereld er heel anders over denkt.

Tijdens de testweek in Barcelona wisten Perez en Bottas slechts een handjevol rondjes te rijden, en veel mensen verwachten dat Cadillac dit seizoen in het achterveld zal bivakkeren. Bij het team zelf zijn ze ambitieus, en dat bleek ook wel uit de launch. Ze huurden geen zaaltje af, maar kozen voor een spectaculaire reclame tijdens de Super Bowl. Miljoenen Amerikanen zagen tijdens de break van de wedstrijd tussen de New England Patriots en Seattle Seahawks hoe de zilvergrijze wagen werd gepresenteerd.

Wat is het doel?

Bij het team heerste er trots, maar nu moeten ze presteren. Perez liet aan Reuters weten dat ze geen genoegen nemen met de laatste plaats: "We hebben die mindset zeker niet. Zeker niet als je kijkt hoeveel we hierin hebben geïnvesteerd. We zullen zeker enorm balen als we laatste worden. We weten dat we geen wereldkampioen worden, maar we willen zeker progressie boeken en een paar teams verslaan."

Bekende gezichten geven vertrouwen

Perez treft bij Cadillac veel bekende gezichten. Zo is zijn race-engineer Carlo Pasetti, met wie hij eerder samenwerkte bij Racing Point. De Mexicaan ziet dan ook een serieus project: "Het team heeft mensen aangetrokken van zo ongeveer alle andere teams waar ik eerder heb gereden. Ik denk dat dit team alles in huis heeft om ver te komen in de sport. Ik denk dat ze in de toekomst een belangrijk team gaan worden in de Formule 1."

F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 505

    Koplingsplaat?

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 10:10
  • shakedown

    Posts: 1.618

    Ik denk dat ze met Audi gaan strijden om de laatste plek.

    Enerzijds heeft Audi een chassis hebben welke waarschijnlijk beter is, maar een motor die nog niet mee kan komen.
    En Cadillac heeft een motor die beter is, maar een chassis welke niet goed genoeg is.

    Dat team heeft volgens mij totaal niet door op welk niveau een top team functioneert. Maar ook een HAAS, Williams, Audi(Sauber) en Alpine zijn als team veel verder.

    Ik denk dat het een enorme struggle gaat zijn voor Cadillac om überhaupt een punt te pakken dit seizoen.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 10:12
    • iOosterbaan

      Posts: 2.100

      Individuen in Cadillac team weten wel hoe het is om top te presteren. Maar het management nog niet...dus die moeten alles orchestreren....

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 11:29
  • Starscreamer

    Posts: 1.402

    Ik las de titel zo te zien niet goed "Perez verwacht zware teleurstelling, laatste plaats voor Cadillac"

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 10:28
  • Larry Perkins

    Posts: 62.895

    Zie de kop na de eerste kwalificatie al voor me:

    "Perez en Bottas nipt binnen de 107%-regel"

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 11:36

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

