Het team van Cadillac trok afgelopen nacht het doek van hun eerste Formule 1-wagen. De Amerikaanse renstal wil niet voor spek en bonen meedoen, en ze zijn zeer ambitieus. Sergio Perez stelt zelfs dat ze teleurgesteld zouden zijn als ze op de laatste plaats in het wereldkampioenschap rijden.

Cadillac heeft er hard aan gewerkt om te mogen deelnemen aan de Formule 1. De Amerikanen hebben met Perez en Valtteri Bottas twee zeer ervaren coureurs aangetrokken, en ook de mensen aan de pitmuur en in de garage nemen zeer veel F1-ervaring mee naar Cadillac. Het zorgt voor hoge verwachtingen bij het team zelf, terwijl de buitenwereld er heel anders over denkt.

Tijdens de testweek in Barcelona wisten Perez en Bottas slechts een handjevol rondjes te rijden, en veel mensen verwachten dat Cadillac dit seizoen in het achterveld zal bivakkeren. Bij het team zelf zijn ze ambitieus, en dat bleek ook wel uit de launch. Ze huurden geen zaaltje af, maar kozen voor een spectaculaire reclame tijdens de Super Bowl. Miljoenen Amerikanen zagen tijdens de break van de wedstrijd tussen de New England Patriots en Seattle Seahawks hoe de zilvergrijze wagen werd gepresenteerd.

Wat is het doel?

Bij het team heerste er trots, maar nu moeten ze presteren. Perez liet aan Reuters weten dat ze geen genoegen nemen met de laatste plaats: "We hebben die mindset zeker niet. Zeker niet als je kijkt hoeveel we hierin hebben geïnvesteerd. We zullen zeker enorm balen als we laatste worden. We weten dat we geen wereldkampioen worden, maar we willen zeker progressie boeken en een paar teams verslaan."

Bekende gezichten geven vertrouwen

Perez treft bij Cadillac veel bekende gezichten. Zo is zijn race-engineer Carlo Pasetti, met wie hij eerder samenwerkte bij Racing Point. De Mexicaan ziet dan ook een serieus project: "Het team heeft mensen aangetrokken van zo ongeveer alle andere teams waar ik eerder heb gereden. Ik denk dat dit team alles in huis heeft om ver te komen in de sport. Ik denk dat ze in de toekomst een belangrijk team gaan worden in de Formule 1."