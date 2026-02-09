user icon
Bekijk het aangepaste tijdschema voor de testweek in Bahrein

Bekijk het aangepaste tijdschema voor de testweek in Bahrein

Het voorseizoen van de Formule 1 gaat deze week verder met de test in Bahrein. Op het circuit van Sakhir krijgen de teams en coureurs de kans om zoveel mogelijk meters te maken met de nieuwe auto's. De Nederlandse fans kunnen de hele dag genieten van de testmeters, al moeten ze dat vooral zonder beeld doen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat alle teams moeten wennen aan de nieuwe auto's. In tegenstelling tot de voorgaande jaren hebben ze nu dan ook drie testweken in plaats van één. Eind januari vond in Barcelona de eerste, besloten, testweek plaats, en op woensdag gaat de tweede test van start.

Op welke dagen wordt er getest?

Op het circuit van Sakhir zullen de teams op woensdag, donderdag en vrijdag de hele dag in actie komen. Alle teams zetten één auto in en ze zullen de tijd goed gaan verdelen onder de twee coureurs. Ze komen vrijwel de hele dag in actie, want de lichten schieten op groen om 08:00 Nederlandse tijd. Na vier uur testen is er een lunchpauze, waarna er in de middag verder wordt getest tot en met 17:00.

De teams zullen zoveel mogelijk meters willen maken, en het is dan ook niet de verwachting dat ze zich gaan focussen op snelle tijden. Rondetijden zeggen vrijwel niets tijdens de testdagen, dus hier valt lastig uit op te maken of een team snel is of niet.

Hoelaat beginnen de testdagen in Bahrein:

Woensdag 11 februari: 

Eerste testdag: 08:00 - 17:00

Donderdag 12 februari:

Tweede testdag: 08:00 - 17:00

Vrijdag 13 februari: 

Derde testdag: 08:00 - 17:00

Waar is de testweek te zien?

De Formule 1 heeft besloten om deze testweek in Bahrein niet volledig uit te zenden. Op alle drie de testdagen wordt slechts het laatste uurtje live uitgezonden, en deze uurtjes zijn in Nederland te zien bij F1 TV en Viaplay. Volgende week staat er nog een testweek op het programma, en deze is wél volledig live te zien.

Reacties (1)

  • Dale U

    Posts: 1.807

    Als je ergens een statement wil maken richting de FIA, blijf je van 16.00 tot 17.00 uur in de garagebox staan. Nadeel is dat meerdere teams rijden met een Mercedes engine, dus er is altijd wel actie op het circuit voor de televisie kijker.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 09:39

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

