Het voorseizoen van de Formule 1 gaat deze week verder met de test in Bahrein. Op het circuit van Sakhir krijgen de teams en coureurs de kans om zoveel mogelijk meters te maken met de nieuwe auto's. De Nederlandse fans kunnen de hele dag genieten van de testmeters, al moeten ze dat vooral zonder beeld doen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat alle teams moeten wennen aan de nieuwe auto's. In tegenstelling tot de voorgaande jaren hebben ze nu dan ook drie testweken in plaats van één. Eind januari vond in Barcelona de eerste, besloten, testweek plaats, en op woensdag gaat de tweede test van start.

Op welke dagen wordt er getest?

Op het circuit van Sakhir zullen de teams op woensdag, donderdag en vrijdag de hele dag in actie komen. Alle teams zetten één auto in en ze zullen de tijd goed gaan verdelen onder de twee coureurs. Ze komen vrijwel de hele dag in actie, want de lichten schieten op groen om 08:00 Nederlandse tijd. Na vier uur testen is er een lunchpauze, waarna er in de middag verder wordt getest tot en met 17:00.

De teams zullen zoveel mogelijk meters willen maken, en het is dan ook niet de verwachting dat ze zich gaan focussen op snelle tijden. Rondetijden zeggen vrijwel niets tijdens de testdagen, dus hier valt lastig uit op te maken of een team snel is of niet.

Hoelaat beginnen de testdagen in Bahrein:

Woensdag 11 februari:

Eerste testdag: 08:00 - 17:00

Donderdag 12 februari:

Tweede testdag: 08:00 - 17:00

Vrijdag 13 februari:

Derde testdag: 08:00 - 17:00

Waar is de testweek te zien?

De Formule 1 heeft besloten om deze testweek in Bahrein niet volledig uit te zenden. Op alle drie de testdagen wordt slechts het laatste uurtje live uitgezonden, en deze uurtjes zijn in Nederland te zien bij F1 TV en Viaplay. Volgende week staat er nog een testweek op het programma, en deze is wél volledig live te zien.