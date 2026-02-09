De Formule 1-wereld is momenteel in de ban van de vermeende motortruc van Mercedes. De Duitse fabrikant gebruikt een trucje met de compressieverhoudingen, wat ze een voordeel oplevert. Bij Ferrari eisen ze dat de FIA ingrijpt, maar achter de schermen lijken ze zelf ook bezig te zijn met deze truc.

Door de nieuwe motorische en aerodynamische regels gaat er dit jaar veel veranderen in de Formule 1. De teams en de motorfabrikanten zijn al maanden bezig met het ontwikkelen van de nieuwe auto's en krachtbronnen, en ze zoeken vanzelfsprekend de grenzen op met hun ontwerp. Het gaat hierbij vooral om de nieuwe krachtbronnen, die er compleet anders uitzien dan in de voorgaande jaren.

Mercedes wordt door veel mensen gezien als de topfavoriet voor het komende seizoen. Tijdens de eerste testweek in Barcelona zagen ze er al opvallend sterk uit, en achter de schermen lijken de andere fabrikanten zich druk te maken om de truc met de compressieverhoudingen. Ferrari, Audi en Honda hebben een boze brief naar de FIA gestuurd, terwijl Red Bull zich eind vorige week bij hen aansloot. Ze willen dat de FIA ingrijpt, maar weten ook dat de autosportfederatie eerder al heeft gezegd dat de truc legaal is.

Wat is Ferrari van plan?

Mercedes lijkt dus een flinke voorsprong te hebben, en bij Ferrari moeten ze aan de bak. Achter de schermen zijn ze hard aan het werk, ook met de blik op 2027. Volgens de Italiaanse journalist Leo Turrini is Ferrari bezig met het toepassen van de motortruc van Mercedes.

Volgens Turrini is Ferrari's technisch directeur van de Power Units, Enrico Gualtieri, al begonnen met de ontwikkeling van de motor voor 2027. Hierbij zouden ze ook werken aan een eigen variant op de truc van Mercedes. Turinni stelt dat de motor substantiële veranderingen zal ondergaan, en dat het hierbij gaat om een compressieratio in de stijl van Mercedes.

Waarom zou Ferrari dit doen?

Het plan zou zijn goedgekeurd door Gualtieri, omdat ze verwachten dat de FIA de truc van Mercedes uiteindelijk zal gaan goedkeuren. Turrini stelt dat het nog wel eventjes zal duren voordat Ferrari de nieuwe motor op de testbank kan plaatsen. Hij stelt dat dit niet voor de zomer zal gebeuren, omdat ze problemen hebben met de planning.