'Ferrari is het zat en kopieert controversiële motortruc van Mercedes'

'Ferrari is het zat en kopieert controversiële motortruc van Mercedes'

De Formule 1-wereld is momenteel in de ban van de vermeende motortruc van Mercedes. De Duitse fabrikant gebruikt een trucje met de compressieverhoudingen, wat ze een voordeel oplevert. Bij Ferrari eisen ze dat de FIA ingrijpt, maar achter de schermen lijken ze zelf ook bezig te zijn met deze truc.

Door de nieuwe motorische en aerodynamische regels gaat er dit jaar veel veranderen in de Formule 1. De teams en de motorfabrikanten zijn al maanden bezig met het ontwikkelen van de nieuwe auto's en krachtbronnen, en ze zoeken vanzelfsprekend de grenzen op met hun ontwerp. Het gaat hierbij vooral om de nieuwe krachtbronnen, die er compleet anders uitzien dan in de voorgaande jaren.

Mercedes wordt door veel mensen gezien als de topfavoriet voor het komende seizoen. Tijdens de eerste testweek in Barcelona zagen ze er al opvallend sterk uit, en achter de schermen lijken de andere fabrikanten zich druk te maken om de truc met de compressieverhoudingen. Ferrari, Audi en Honda hebben een boze brief naar de FIA gestuurd, terwijl Red Bull zich eind vorige week bij hen aansloot. Ze willen dat de FIA ingrijpt, maar weten ook dat de autosportfederatie eerder al heeft gezegd dat de truc legaal is.

Wat is Ferrari van plan?

Mercedes lijkt dus een flinke voorsprong te hebben, en bij Ferrari moeten ze aan de bak. Achter de schermen zijn ze hard aan het werk, ook met de blik op 2027. Volgens de Italiaanse journalist Leo Turrini is Ferrari bezig met het toepassen van de motortruc van Mercedes.

Volgens Turrini is Ferrari's technisch directeur van de Power Units, Enrico Gualtieri, al begonnen met de ontwikkeling van de motor voor 2027. Hierbij zouden ze ook werken aan een eigen variant op de truc van Mercedes. Turinni stelt dat de motor substantiële veranderingen zal ondergaan, en dat het hierbij gaat om een compressieratio in de stijl van Mercedes.

Waarom zou Ferrari dit doen?

Het plan zou zijn goedgekeurd door Gualtieri, omdat ze verwachten dat de FIA de truc van Mercedes uiteindelijk zal gaan goedkeuren. Turrini stelt dat het nog wel eventjes zal duren voordat Ferrari de nieuwe motor op de testbank kan plaatsen. Hij stelt dat dit niet voor de zomer zal gebeuren, omdat ze problemen hebben met de planning. 

Alle motor bouwers gebruiken deze technieken. Het is niet alsof alleen de Mercedes jongens en meisjes zoveel slimmer zijn dan de andere teams. Allemaal hebben ze dezelfde natuurkundige wetten en materiaal kennis. Het is echt een complete storm in een glas water.

Waarom willen ze dat er ingegrep... [Lees verder]

F1 Nieuws Mercedes Ferrari

    De FIA kennende zullen ze dit wel de kop indrukken. Die kunnen opeens 180 graden draaien.

    Groot gelijk bij Ferrari.
    Ook zorgen dat je Mercedes bij kunt houden....en dan gaat Mercedes nog 'n graadje verder.

    Je blijft achter de feiten aanlopen zo.

    Alle motor bouwers gebruiken deze technieken. Het is niet alsof alleen de Mercedes jongens en meisjes zoveel slimmer zijn dan de andere teams. Allemaal hebben ze dezelfde natuurkundige wetten en materiaal kennis. Het is echt een complete storm in een glas water.

    Waarom willen ze dat er ingegrepen wordt bij Mercedes? Zodat ze zelf buiten schot blijven en juist Mercedes op achterstand willen zetten.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

