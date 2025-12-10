user icon
icon

Ook Marko vertrekt bij Red Bull: Moet Verstappen zich zorgen maken?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ook Marko vertrekt bij Red Bull: Moet Verstappen zich zorgen maken?

Helmut Marko gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Met ingang van het komende seizoen  zal de adviseur en ontdekker van Max Verstappen bij het topteam, niet meer actief zijn. Het zoveelste kopstuk in korte tijd die de deur achter zich dicht zal slaan. 

Na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz in 2022, is Red Bull langzaam uit elkaar aan het vallen. Inmiddels zijn er een hoop sleutelfiguren vertrokken naar concurrenten of zijn definitief verdwenen uit de Formule 1 en is het nog maar de vraag of er perspectief is voor Verstappen, die in ieder geval in 2026 nog uit zal komen voor het topteam. GPToday.net zette alle sleutelfiguren die zijn vertrokken op een rij. 

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

7 dec

Newey start domino-effect bij Red Bull

De allereerste persoon die na het schandaal rondom toenmalig teambaas Christian Horner besloot te verkassen, was misschien wel de belangrijkste. Topontwerper en ster in de F1, Adrian Newey, maakte voor de GP van Miami in 2024 wereldkundig te vertrekken bij Red Bull. Nadien bleef het een lange tijd stil rondom Newey’s volgende bestemming, maar uiteindelijk werd dat Aston Martin. Inmiddels heeft de Engelsman zich dusdanig gevestigd bij het Britse team, dat hij met ingang van komend seizoen teambaas wordt. 

In de kielzog van Newey besloten drie sleutelfiguren ook de Red Bull-deur achter zich dicht te trekken. Hoofdstrateeg Will Courtenay, topingenieur Rob Marshall en teammanager Jonathan Wheatley zijn inmiddels allemaal verdwenen bij de Oostenrijkse renstal. Eerste twee genoemden notabene naar concurrent McLaren, Wheatley werd teambaas bij Sauber, dat komend seizoen wordt omgedoopt tot Audi. 

Ook Horner en Marko weg bij Red Bull

Maar de absolute bom barstte na de GP van Engeland op Silverstone dit seizoen. De top van Red Bull heeft genoeg gehad van Horner en zet de teambaas per direct op straat. De Brit krijgt een gigantische som van Red Bull mee en VCARB-teambaas Laurent Mekies wordt met directe ingang de leider bij het team van Verstappen. Achteraf een goede move, aangezien de Nederlander vervolgens vijf races wint en nog tot het slotstuk in Abu Dhabi met Lando Norris en Oscar Piastri meedoet om de wereldtitel. 

Maar na al deze sleutelfiguren die in de afgelopen decennia Red Bull echt op de kaart hebben gezet in de Formule 1, gaat ook adviseur Marko vertrekken bij het team waar hij bijna niet weg te denken was. Nu zijn zo ongeveer alle mensen die richting gaven aan het team van Verstappen, vertrokken uit de organisatie en is er met mensen als Mekies, Pierre Waché (auto-design), Hannah Schmitz (strategie) andere figuren naar voren geschoven om de gaten te vullen. 

Wat betekent dit voor Verstappen?

Naar verluidt gaan er ook belangrijke engineers van Verstappen vertrekken. Eerder deze week werd er gemeld dat Gianpiero Lambiase, de race-engineer van de Nederlander, ook in 2026 niet meer actief zal zijn bij Red Bull. 

Met ingang van 2026, waarin alle F1-teams met een nieuwe auto moeten aantreden, is het nog de vraag of Verstappen en Red Bull wederom voor een kampioenschap mee zullen doen. Naar verluidt heeft de viervoudig wereldkampioen het nu nog goed naar zijn zin bij de Oostenrijkse renstal en is hij tevreden over hoe CEO Oliver Mintzlaff, teambaas Mekies en Ahmet Mercan, Head of Motorsports. Komend seizoen zal dus duidelijk worden of Verstappen in 2027 nog voor Red Bull zal racen. 

Knalpijp

Posts: 2.265

Wat staat er eigenlijk, eerst een heel verhaal wat iedereen al weet, pagina vulling. En broodje aap verhaal dat GP weg gaat bij de Bulls.

  • 4
  • 10 dec 2025 - 08:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.384

    Max is tevreden hoe ze de zaken aanpakken, hij heeft er vrede mee met het vertrek van Marko.

    Moet Verstappen zich zorgen maken, Max kan overal rijden die zorgen heeft hij niet, Red Bull moet gewoon een goede auto bouwen.

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 08:06
    • markos

      Posts: 940

      Precies, het is eerder Red Bull dat zich zorgen moet maken.
      Bouwen ze een goede auto, dan blijft Verstappen. Is de auto prut, dan is Verstappen weg. En dat zijn hele grote schoenen om weer te vullen.

      • + 0
      • 10 dec 2025 - 09:13
  • Knalpijp

    Posts: 2.265

    Wat staat er eigenlijk, eerst een heel verhaal wat iedereen al weet, pagina vulling. En broodje aap verhaal dat GP weg gaat bij de Bulls.

    • + 4
    • 10 dec 2025 - 08:23
  • Knalpijp

    Posts: 2.265

    Volgens mij snappen ze het niet bij deze seit dat die man 82 is, ja 82 en normaal ga je met pensioen als je 67 bent.

    • + 2
    • 10 dec 2025 - 08:26
  • StevenQ

    Posts: 9.895

    Newey is 66 en Marko 82, ik denk dat Max wel wist dat die op een gegeven moment zouden vertrekken

    • + 3
    • 10 dec 2025 - 08:28
  • Damon Hill

    Posts: 19.651

    Het vertrek van sommige mensen hoeft niet per definitie slecht te zijn. Kan iemand mij uitleggen wat Marko op ruim 80-jarige leeftijd nog precies deed voor het team? Wat was anno 2025 zijn toegevoegde waarde? Want als hij weinig tot niets meer toevoegt, dan is een vertrek meer dan logisch. Sterker nog, als ik 82 zou zijn, zou ik lekker van andere dingen genieten.

    • + 2
    • 10 dec 2025 - 09:04

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×