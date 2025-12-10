Helmut Marko gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Met ingang van het komende seizoen zal de adviseur en ontdekker van Max Verstappen bij het topteam, niet meer actief zijn. Het zoveelste kopstuk in korte tijd die de deur achter zich dicht zal slaan.

Na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz in 2022, is Red Bull langzaam uit elkaar aan het vallen. Inmiddels zijn er een hoop sleutelfiguren vertrokken naar concurrenten of zijn definitief verdwenen uit de Formule 1 en is het nog maar de vraag of er perspectief is voor Verstappen, die in ieder geval in 2026 nog uit zal komen voor het topteam. GPToday.net zette alle sleutelfiguren die zijn vertrokken op een rij.

Newey start domino-effect bij Red Bull

De allereerste persoon die na het schandaal rondom toenmalig teambaas Christian Horner besloot te verkassen, was misschien wel de belangrijkste. Topontwerper en ster in de F1, Adrian Newey, maakte voor de GP van Miami in 2024 wereldkundig te vertrekken bij Red Bull. Nadien bleef het een lange tijd stil rondom Newey’s volgende bestemming, maar uiteindelijk werd dat Aston Martin. Inmiddels heeft de Engelsman zich dusdanig gevestigd bij het Britse team, dat hij met ingang van komend seizoen teambaas wordt.

In de kielzog van Newey besloten drie sleutelfiguren ook de Red Bull-deur achter zich dicht te trekken. Hoofdstrateeg Will Courtenay, topingenieur Rob Marshall en teammanager Jonathan Wheatley zijn inmiddels allemaal verdwenen bij de Oostenrijkse renstal. Eerste twee genoemden notabene naar concurrent McLaren, Wheatley werd teambaas bij Sauber, dat komend seizoen wordt omgedoopt tot Audi.

Ook Horner en Marko weg bij Red Bull

Maar de absolute bom barstte na de GP van Engeland op Silverstone dit seizoen. De top van Red Bull heeft genoeg gehad van Horner en zet de teambaas per direct op straat. De Brit krijgt een gigantische som van Red Bull mee en VCARB-teambaas Laurent Mekies wordt met directe ingang de leider bij het team van Verstappen. Achteraf een goede move, aangezien de Nederlander vervolgens vijf races wint en nog tot het slotstuk in Abu Dhabi met Lando Norris en Oscar Piastri meedoet om de wereldtitel.

Maar na al deze sleutelfiguren die in de afgelopen decennia Red Bull echt op de kaart hebben gezet in de Formule 1, gaat ook adviseur Marko vertrekken bij het team waar hij bijna niet weg te denken was. Nu zijn zo ongeveer alle mensen die richting gaven aan het team van Verstappen, vertrokken uit de organisatie en is er met mensen als Mekies, Pierre Waché (auto-design), Hannah Schmitz (strategie) andere figuren naar voren geschoven om de gaten te vullen.

Wat betekent dit voor Verstappen?

Naar verluidt gaan er ook belangrijke engineers van Verstappen vertrekken. Eerder deze week werd er gemeld dat Gianpiero Lambiase, de race-engineer van de Nederlander, ook in 2026 niet meer actief zal zijn bij Red Bull.

Met ingang van 2026, waarin alle F1-teams met een nieuwe auto moeten aantreden, is het nog de vraag of Verstappen en Red Bull wederom voor een kampioenschap mee zullen doen. Naar verluidt heeft de viervoudig wereldkampioen het nu nog goed naar zijn zin bij de Oostenrijkse renstal en is hij tevreden over hoe CEO Oliver Mintzlaff, teambaas Mekies en Ahmet Mercan, Head of Motorsports. Komend seizoen zal dus duidelijk worden of Verstappen in 2027 nog voor Red Bull zal racen.