Racing Bulls is bijzonder lovend over toekomstig F1-coureur Arvid Lindblad. De Brits-Zweedse rijder beschikt volgens Racing Bulls-CEO Peter Bayer over uitzonderlijk veel talent, iets dat hij heeft bewezen tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Vanaf volgend seizoen maakt Lindblad zijn officiële Formule 1-debuut, waar hij eveneens voor Racing Bulls rijdt.

Het Red Bull-talent werkte dit seizoen al meerdere trainingen af. Zo kwam hij in actie tijdens de eerste vrije training in Groot-Brittannië, Mexico en Abu Dhabi namens Red Bull. Lindblad neemt het stoeltje van de reeds gepromoveerde Isack Hadjar over en gaat samen met Liam Lawson beginnen aan een frisse start voor Racing Bulls.

'Lindblad is de toekomst voor Red Bull'

De CEO van Racing Bulls, Peter Bayer, vertelde aan Sky Deutschland dat hij de jongeling al een tijdje in de gaten houdt. Maar hoe volgt Bayer Lindblads verrichtingen? "Met anderhalf oog natuurlijk - hij is duidelijk voor onze stoel bestemd. Hij zat vorige week naast me in Qatar. Ik vond het fascinerend om te zien hoe hij een race analyseert en welke inzichten hij nu al heeft in de data, de bandenstatus, de racedynamiek en dat soort dingen. Het was echt indrukwekkend. Hij heeft enorm veel potentie - hij is een ruwe diamant."

Arvid Lindblad is de vervanger van Isack Hadjar, want de rookie vervangt Tsunoda bij Red Bull Racing. Toch is Bayer niet geheel teleurgesteld dat de Fransman weg is bij het zusterteam: "Het is bitterzoet. Aan de ene kant zijn we blij voor hem, want het is onderdeel van ons werk om coureurs te ontwikkelen. En hij is echt tot zijn recht gekomen - hij heeft dit seizoen geweldig gepresteerd. Aan de andere kant zullen we hem missen, want zoals je hebt gezien: als de auto werkt, doet hij het uitstekend en blijft hij heel koel. Hij is een enorm talent, maar zoals ik al zei: we zijn enthousiast over Arvid."

Hoe deed Lindblad het in de F2?

Arvid Lindblad was erg competitief in de Formule 2, want hij eindigde in de top zes. Lindblad won dit seizoen maar liefst twee sprintraces en een hoofdrace. Met 134 punten is hij maar liefst 77 punten achter F2-kampioen Leonardo Fornaroli geëindigd. Voor Racing Bulls was het genoeg om Lindblad een stoeltje te geven voor komend seizoen.