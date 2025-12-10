user icon
Racing Bulls lyrisch: "Lindblad is een ruwe diamant voor Red Bull"

Racing Bulls lyrisch: "Lindblad is een ruwe diamant voor Red Bull"

Racing Bulls is bijzonder lovend over toekomstig F1-coureur Arvid Lindblad. De Brits-Zweedse rijder beschikt volgens Racing Bulls-CEO Peter Bayer over uitzonderlijk veel talent, iets dat hij heeft bewezen tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Vanaf volgend seizoen maakt Lindblad zijn officiële Formule 1-debuut, waar hij eveneens voor Racing Bulls rijdt.

Het Red Bull-talent werkte dit seizoen al meerdere trainingen af. Zo kwam hij in actie tijdens de eerste vrije training in Groot-Brittannië, Mexico en Abu Dhabi namens Red Bull. Lindblad neemt het stoeltje van de reeds gepromoveerde Isack Hadjar over en gaat samen met Liam Lawson beginnen aan een frisse start voor Racing Bulls.

'Lindblad is de toekomst voor Red Bull'

De CEO van Racing Bulls, Peter Bayer, vertelde aan Sky Deutschland dat hij de jongeling al een tijdje in de gaten houdt. Maar hoe volgt Bayer Lindblads verrichtingen? "Met anderhalf oog natuurlijk - hij is duidelijk voor onze stoel bestemd. Hij zat vorige week naast me in Qatar. Ik vond het fascinerend om te zien hoe hij een race analyseert en welke inzichten hij nu al heeft in de data, de bandenstatus, de racedynamiek en dat soort dingen. Het was echt indrukwekkend. Hij heeft enorm veel potentie - hij is een ruwe diamant."

Arvid Lindblad is de vervanger van Isack Hadjar, want de rookie vervangt Tsunoda bij Red Bull Racing. Toch is Bayer niet geheel teleurgesteld dat de Fransman weg is bij het zusterteam: "Het is bitterzoet. Aan de ene kant zijn we blij voor hem, want het is onderdeel van ons werk om coureurs te ontwikkelen. En hij is echt tot zijn recht gekomen - hij heeft dit seizoen geweldig gepresteerd. Aan de andere kant zullen we hem missen, want zoals je hebt gezien: als de auto werkt, doet hij het uitstekend en blijft hij heel koel. Hij is een enorm talent, maar zoals ik al zei: we zijn enthousiast over Arvid."

Hoe deed Lindblad het in de F2?

Arvid Lindblad was erg competitief in de Formule 2, want hij eindigde in de top zes. Lindblad won dit seizoen maar liefst twee sprintraces en een hoofdrace. Met 134 punten is hij maar liefst 77 punten achter F2-kampioen Leonardo Fornaroli geëindigd. Voor Racing Bulls was het genoeg om Lindblad een stoeltje te geven voor komend seizoen.

dumdumdum

Posts: 2.746

Misschien omdat er geen stoeltjes meer beschikbaar waren. Maar om jezelf dan aan McLaren te verbinden lijkt mij niet de beste oplossing. Ik had dan voor Audi gekozen. Meer kans dat Hulkenberg met pensioen gaat dan dat Piastri of Norris vertrekken.

  • 1
  • 10 dec 2025 - 11:17
F1 Nieuws Arvid Lindblad Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (4)

Login om te reageren
  • LEPPIE

    Posts: 123

    (Lind)bladgoud

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 08:51
  • Trelas

    Posts: 1.113

    Ik vraag me af waarom Leonardo Fornaroli niet naar de Formule 1 gaat. Het is een jonge gast (21) die in 2024 F3 kampioen is geworden, en in 2025 F2 kampioen. Reed hij daar gewoon met de beste auto, en is het geen bijzondere coureur? Of is er een andere reden waarom hij niet naar de Formule 1 komt, waarom hebben de teams geen interesse?

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 10:23
    • dumdumdum

      Posts: 2.746

      Misschien omdat er geen stoeltjes meer beschikbaar waren. Maar om jezelf dan aan McLaren te verbinden lijkt mij niet de beste oplossing. Ik had dan voor Audi gekozen. Meer kans dat Hulkenberg met pensioen gaat dan dat Piastri of Norris vertrekken.

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 11:17
    • Damon Hill

      Posts: 19.652

      @dumdumdum,
      Coureurs worden echt vaak genoeg uitgeleend aan andere teams. Je bekijkt de zaken nu wel heel zwart-wit.

      Russell is een mooi voorbeeld, die werd eerst een paar jaar bij Williams gestald.
      Ook Leclerc is een mooi voorbeeld, die eerst bij Sauber / Alfa werd gestald.

      Kortom, helemaal niet gek om in de McLaren-vijver te zitten, en bijvoorbeeld kans te maken om 1 of 2 jaar uitgeleend te worden aan een team dat ook met Mercedes motoren rijdt, zoals Williams of Alpine bijvoorbeeld. Het is een constructie die niet alleen heel vaak voorkomt, maar ook uitermate effectief is gebleken in de laatste 20 jaar.

      • + 0
      • 10 dec 2025 - 11:29

