user icon
icon

Officieel: Helmut Marko vertrekt bij Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Officieel: </b> Helmut Marko vertrekt bij Red Bull

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel bevestigd door Red Bull. Helmut Marko gaat vertrekken bij de Oostenrijkse renstal, en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. Marko verlaat Red Bull aan het einde van dit jaar.

Marko was al sinds het begin in 2005 verbonden aan Red Bull. Als teamadviseur speelde hij een belangrijke rol binnen het team, en was hij onder meer verantwoordelijk voor het juniorteam. Marko werd gezien als de ontdekker van onder meer Max Verstappen, en staat bekend als een vertrouweling van de Nederlander.

Meer over Helmut Marko 'Red Bull hakt knoop door en neemt afscheid van Marko'

'Red Bull hakt knoop door en neemt afscheid van Marko'

8 dec
 'Marko negeerde Red Bull-top en legde op eigen houtje coureurs vast'

'Marko negeerde Red Bull-top en legde op eigen houtje coureurs vast'

9 dec

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi werd al duidelijk dat Marko zou gaan vertrekken bij Red Bull. Hij stelde zelf dat hij er nog een nachtje over moest slapen, maar op maandag werd al duidelijk dat een vertrek aanstaande was.

Marko wilde zelf weg

Het moederbedrijf van Red Bull Racing deelde het nieuws vandaag in een persbericht. Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff gaf tekst en uitleg in een statement: "Helmut benaderde mij met de wens om zijn rol als adviseur aan het einde van het jaar te beëindigen. Ik betreur zijn beslissing ten zeerste, aangezien hij meer dan twintig jaar een invloedrijke figuur is geweest en zijn vertrekt markeert het einde van een tijdperk."

'Hij zal gemist worden'

Volgens Mintzlaff is Red Bull Marko heel erg dankbaar: "Zijn instinct voor uitzonderlijk talent heeft niet alleen ons talentenprogramma gevormd, maar heeft ook een blijvende impact gehad op de Formule 1 als geheel. Namen als Sebastian Vettel en Max Verstappen staan symbool voor de vele coureurs die onder zijn leiding zijn ontdekt, ondersteund en naar de top zijn geleid. Zijn passie, zijn moed om duidelijke beslissingen te nemen en zijn vermogen om potentieel te herkennen zullen onvergetelijk blijven."

"Na een lang en intensief gesprek wist ik dat ik zijn wensen moest respecteren, omdat ik de indruk kreeg dat de timing voor hem juist voelde om deze stap te zetten. Hoewel zijn vertrek een aanzienlijke leegte zal achterlaten, weegt ons respect voor zijn beslissing en onze dankbaarheid voor alles wat hij voor Red Bull heeft gedaan, zwaarder. Hij zal enorm gemist worden, zowel persoonlijk als professioneel."

NicoS

Posts: 19.834

Een unieke persoonlijkheid, dat is een feit.
Mag trots terugkijken op wat hij samen met z’n vriend Mateschitz heeft neergezet. Twee failliete boedels opgekocht, en gekneed tot volwaardige F1 teams.
Gaan we hem missen? In zekere zin wel, vooral z’n gepeperde uitspraken zullen gemist gaan word... [Lees verder]

  • 3
  • 9 dec 2025 - 15:18
F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 153

    En daar gaat er weer één....en wat voor één.
    Echt balen.

    • + 2
    • 9 dec 2025 - 15:07
    • Pietje Bell

      Posts: 32.332

      Helemaal mee eens. Hij wou nog graag 1 jaar en dan met pensioen.😢

      • + 2
      • 9 dec 2025 - 15:29
    • Pietje Bell

      Posts: 32.332

      Ik geloof er dan ook niets van wat Mintzlaff zegt.

      • + 2
      • 9 dec 2025 - 15:31
    • hupholland

      Posts: 9.510

      nou, neem het vooralsnog maar gewoon aan als het zo gebracht wordt. Marko had gewoon nog een contract, een werkgever kan dat niet zo maar ontbinden. Dus het is op zn minst gewoon in overleg gegaan, of idd op verzoek van Marko zelf. De man is ook 82, je kunt het ene jaar nog wel willen en het volgende jaar niet meer kunnen of iets in die richting. Ik denk dat zn houdbaarheidsdatum inmiddels ook wel flink overschreden is en hij zal zichzelf misschien ook wel steeds minder waardevol gevoeld hebben. Wellicht kan ie nog een tijdje in de entourage van Max meereizen en anders is ie vast gewoon welkom wanneer hij wil. Al met al lijkt mij dit vooral gewoon een verstandige beslissing.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 15:42
  • snailer

    Posts: 30.975

    Love him or hate him. Hij was een karakter in F1. Ik hou een zelfde verhaal als bij Horner. Dit soort types maken de F1 op een andere manier interessanter dan alleen het racen.

    Verschraling gaat niet allen door voor het racen. Ook naast de baan.

    Nog twee van dat soort types over: Wolff en Brown.

    Over het algemeen niet mijn type mensen. Maar ik zit hier op mijn stoel te hangen en mede vorumleden vervelen. Zij werken (en werkten) in F1.

    • + 1
    • 9 dec 2025 - 15:10
  • NicoS

    Posts: 19.834

    Een unieke persoonlijkheid, dat is een feit.
    Mag trots terugkijken op wat hij samen met z’n vriend Mateschitz heeft neergezet. Twee failliete boedels opgekocht, en gekneed tot volwaardige F1 teams.
    Gaan we hem missen? In zekere zin wel, vooral z’n gepeperde uitspraken zullen gemist gaan worden, ja zelfs door de anti-brigade hier……want ja, op wie moeten ze nu gaan zeiken…..;)

    • + 3
    • 9 dec 2025 - 15:18
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.908

    Respect voor Marko. Was vaak heel streng voor rookies.. maar de weg naar en binnen F1 wereldje is ook geen makkie.. en hoort ook geen makkie te zijn.

    • + 1
    • 9 dec 2025 - 15:22
    • JV fan

      Posts: 2.937

      Volgens mij soms iets te streng… vraag maar oa maar aanJaime Alguersuari (die in 2011 een goed jaar had ) aan de andere kant ook nog loyaal aan sommigen , (Buemi werd er na 2011 ook uit het junioren programma gezet, maar was tot/met 2021 officieel de reservecoureur van beide teama , (en nog steeds gesponsord door red Bull

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 15:36
  • BoerTeun

    Posts: 1.513

    Tja Helmut, het is tijd je adviezen aan de wilgen te hangen.
    Een markante man weg uit de paddock, maar het is tijd.
    Geniet lekker van je pensioen Dr.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 15:29

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×