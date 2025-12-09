Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel bevestigd door Red Bull. Helmut Marko gaat vertrekken bij de Oostenrijkse renstal, en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. Marko verlaat Red Bull aan het einde van dit jaar.

Marko was al sinds het begin in 2005 verbonden aan Red Bull. Als teamadviseur speelde hij een belangrijke rol binnen het team, en was hij onder meer verantwoordelijk voor het juniorteam. Marko werd gezien als de ontdekker van onder meer Max Verstappen, en staat bekend als een vertrouweling van de Nederlander.

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi werd al duidelijk dat Marko zou gaan vertrekken bij Red Bull. Hij stelde zelf dat hij er nog een nachtje over moest slapen, maar op maandag werd al duidelijk dat een vertrek aanstaande was.

Marko wilde zelf weg

Het moederbedrijf van Red Bull Racing deelde het nieuws vandaag in een persbericht. Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff gaf tekst en uitleg in een statement: "Helmut benaderde mij met de wens om zijn rol als adviseur aan het einde van het jaar te beëindigen. Ik betreur zijn beslissing ten zeerste, aangezien hij meer dan twintig jaar een invloedrijke figuur is geweest en zijn vertrekt markeert het einde van een tijdperk."

'Hij zal gemist worden'

Volgens Mintzlaff is Red Bull Marko heel erg dankbaar: "Zijn instinct voor uitzonderlijk talent heeft niet alleen ons talentenprogramma gevormd, maar heeft ook een blijvende impact gehad op de Formule 1 als geheel. Namen als Sebastian Vettel en Max Verstappen staan symbool voor de vele coureurs die onder zijn leiding zijn ontdekt, ondersteund en naar de top zijn geleid. Zijn passie, zijn moed om duidelijke beslissingen te nemen en zijn vermogen om potentieel te herkennen zullen onvergetelijk blijven."

"Na een lang en intensief gesprek wist ik dat ik zijn wensen moest respecteren, omdat ik de indruk kreeg dat de timing voor hem juist voelde om deze stap te zetten. Hoewel zijn vertrek een aanzienlijke leegte zal achterlaten, weegt ons respect voor zijn beslissing en onze dankbaarheid voor alles wat hij voor Red Bull heeft gedaan, zwaarder. Hij zal enorm gemist worden, zowel persoonlijk als professioneel."