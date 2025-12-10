user icon
icon

Verstappen heeft geen zin in speciaal FIA-gala: "Onzin"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen heeft geen zin in speciaal FIA-gala: "Onzin"

Het Formule 1-seizoen zit er nog niet helemaal op voor Max Verstappen. Hij moet later deze week afreizen naar Oezbekistan voor de officiële prijsuitreiking van de FIA. Verstappen heeft daar weinig zin in, zo laat hij doorschemeren.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

7 dec

Verstappen zag in Abu Dhabi hoe rivaal Lando Norris tot wereldkampioen werd gekroond. Het feit dat hij de titel misliep, betekent niet dat hij op vakantie kan gaan. Hij heeft nog een paar verplichtingen te gaan en de prijsuitreiking van de FIA is er daar één van. 

Verstappen wil niet naar de uitreiking

Viaplay vroeg aan de Nederlander of hij nog plannen had, maar hij antwoordde met: "Ja, nog een week... Een beetje onzin eigenlijk. Dat hoort er helaas bij." De FIA houdt de Prize-Giving Ceremony dit jaar in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Verstappen moet hierheen, omdat hij in de top drie is geëindigd in de Formule 1. Dat betekent dat ook Norris en Oscar Piastri moeten afreizen naar de Oezbeekse stad.

Niet alleen de top drie uit de Formule 1, maar ook de topcoureurs uit de andere wereldkampioenschappen van de FIA moeten aanwezig zijn. Dat betekent ook dat de toppers uit het WEC, het WRC en de karting aanwezig zullen zijn.

De FIA-awards worden in samenwerking met de NAFKU, ook wel de National Autosport and Karting Federation Uzbekistan, georganiseerd. Verstappen, Piastri en Norris reizen daarom af naar het Aziatische land. 

Titelstrijd was spannend

Het had zomaar kunnen zijn dat Verstappen als vijfvoudig wereldkampioen naar Oezbekistan moest afreizen, maar de Nederlander verloor het wereldkampioenschap op twee punten van Lando Norris. Oscar Piastri eindigde als derde en finishte uiteindelijk dertien punten achter zijn teamgenoot. De drie coureurs konden dus alle drie nog wereldkampioen worden en het bleef spannend tot de laatste ronde. 

Verstappen heeft afgelopen seizoen de meeste Grands Prix gewonnen, namelijk acht, en de twee McLaren-coureurs wonnen beide zeven keer. Het was Norris die het vaakst op het podium eindigde. Dit lukte hem achttien keer.

Kubica

Posts: 5.678

Hij zegt toch zelf ook dat het er nou eenmaal bij hoort? Moet hij dan zeggen dat hij staat te springen van vreugde om naar Tasjkent te vlieben terwijl dat niet zo is? Je kent Max nou toch wel verwacht ik. Die zegt gewoon wat hij denkt.

  • 13
  • 10 dec 2025 - 09:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (33)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.355

    Waarom is het zo ver weg georganiseerd? Waarom daar?
    Alle coureurs en karters wonen in de UK, Monaco, Italië, etc.

    • + 2
    • 10 dec 2025 - 08:22
    • Ferdi12

      Posts: 812

      Ome Ben zal er wel een financieel (Huzaren)slaatje hebben uitgeslagen.

      • + 8
      • 10 dec 2025 - 08:26
    • StevenQ

      Posts: 9.895

      Geen idee, normaal gesproken was het altijd in Parijs volgens mij

      • + 2
      • 10 dec 2025 - 08:29
    • Pietje Bell

      Posts: 32.355

      Van Wiki: Vanaf 1996 was het elk jaar in Monaco.

      2011 India New Delhi [18]
      2012 Turkey Istanbul [19]
      2013 France Paris [20]
      2014 Qatar Doha [21]
      2015 France Paris [22]
      2016 Austria Vienna [23]
      2017 France Versailles [24]
      2018 Russia Saint Petersburg [25]
      2019 France Paris [26]
      2020 Switzerland Geneva [27]
      2021 France Paris [28]
      2022 Italy Bologna [29]
      2023 Azerbaijan Baku [30]
      2024 Rwanda Kigali [31]
      2025 Uzbekistan Tashkent

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 08:34
    • Damon Hill

      Posts: 19.653

      @Pietje,
      Er zitten leuke steden bij moet ik zeggen, maar inmiddels zijn we zo te zien al een paar jaar afgedaald naar zandbakken, dus ik snap Max wel.

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 08:54
    • Kubica

      Posts: 5.678

      Money Money Money ....

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 09:17
    • Pietje Bell

      Posts: 32.355

      9 uur vliegen naar een stad die je niet eens ingaat en ziet, want meteen naar het hotel.

      Opdirken voor een urenlange bijeenkomst in een zaal waar je aan een tafel moet plaatsnemen en maar met en paar mensen contact hebt.

      Van het hotel naar een zaal, waar gedineerd wordt en vervolgens naar een tafel waar je 2,5 uur lang naar een oersaaie en langdradige voorstelling moet kijken en zelf 2 minuten op het podium moet komen om een prijs in ontvangst te nemen.

      Weer rechtstreeks naar het hotel, slapen en de volgende dag weer 9 uur in het vliegtuig naar huis.

      Niets van de stad gezien, 18 uur vliegen en waarvoor???

      Laat dit dan gewoon ergens in Frankrijk of Italië plaatsvinden.

      • + 3
      • 10 dec 2025 - 09:37
    • Trelas

      Posts: 1.113

      Wat ik vooral vreemd vind is dat deze evenementen in landen worden gehouden waar nog nooit een formule 1 race is gereden...

      • + 5
      • 10 dec 2025 - 09:58
  • jd2000

    Posts: 7.501

    Waarom Uzbekistan? Ome Ben houdt nu eenmaal van dictaturen met veel geld.

    • + 2
    • 10 dec 2025 - 08:52
    • schwantz34

      Posts: 41.563

      Volgend jaar gaan ze naar het altijd sjagerijnige Mosk-Ouw!

      • + 2
      • 10 dec 2025 - 09:51
  • snailer

    Posts: 31.003

    Ik doe even mijn persoonlijke fia gala.

    1 - Verstappen.
    By a mile.
    Zeer sterke races gereden begin seizoen in een middenmoot auto. Voor mij was Hongarije een echt hoogtepunt. Gewoon een enorme draak van een auto. Niemand kon inhalen. Verstappen deed het een hand vol keer. En dat zonder drs. Wat een wiel aan wiel racer. En dan krijgt hij een auto die in de buurt van de McLarens zat als ze de G spot wisten te vinden. MEGA!
    2 - Leclerc.
    Lang getwijfeld. Hij had een paar stinkers dit jaar. Maar molde toch ook compleet een rijder die ooit de beste van het veld was. En dat hij zeer sterke resultaten had in een zwakke auto. Analoog aan Verstappen die zeer sterk reed in een zwakke auto.
    3 - Norris.
    Had een zeer zwakke periode wat mij betreft, waar hij het niet voor elkaar kreeg. Door pech nog verder teruggeworpen. Maat ik geef hem p3 omdat hij dat achter zic wist te laten vanaf Monza waar hij overduidelijk het mes tussen de tanden nam.
    4 - Russell
    Had hem P3 of misschien wel P2 gegeven ware het niet dat hij meer dan de helft van zijn kwalificaties heeft verkloot. Moet zeggen dat ik niet heb genoten van zijn race kraft. Niet zoals bijvoorbeeld vorig seizoen, waar hij vaak mooie inhaalacties liet zien. Dus met goed kwalificeren waarschijnlijk P3. Nee zeker weten. Ik ben tenslotte toch ook biased over Leclerc.
    5 - Piastri.
    Gebaseerd op het sterke begin, maar ook op zijn zwakke eind. Nog niet klaar voor het kampioenschap.

    5 - Alonso. Gewoon omdat het kan.


    Rookie van het jaar. Zeer moeilijk. Maar voor bij Bearman. Had ik echt nooit gedacht. En ik kies Bearman omdat ik a) zijn regen race kraft ben vergeten en B) je bent zo goed als je laatste paar races.

    • + 2
    • 10 dec 2025 - 08:53
    • Damon Hill

      Posts: 19.653

      @Snailer,
      Ik kan me hier goed bij aansluiten merk ik. Qua beste rookie vind ik het heel lastig, hier mijn bevindingen.

      - Antonelli: liet soms ontzettend mooie dingen zien, maar was sommige races ook in geen velden of wegen te bekennen, zoals in Abu Dhabi bijvoorbeeld. Deed hij daar mee?

      - Hadjar: begon het jaar heel sterk, en heeft dat niveau ook wel redelijk vast kunnen houden. Ik bedenk me echter wel... met Lawson had hij een niet al te sterke teamgenoot waardoor het al snel heel goed lijkt. Antonelli, Bearmann en Bortoleto hadden een veel moeilijkere teamgenoot.

      - Bearmann: begin dit jaar dacht ik... mwa, redelijk. Maar later in het seizoen begon hij Ocon echt hard te slopen, HARD gewoon! Het verschil werd zo groot dat ik hem denk ik rookie van het jaar vindt. In een matige Haas soms ineens dik in de top 10 te vinden, wauw! Nooit gedachte!

      - Bortoleto: enorm veel potentie, maar ik heb ook veel wisselvalligheid en flaters gezien bij hem. Ruwe diamant die nog zeker zal groeien!

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 09:21
    • Kubica

      Posts: 5.678

      Verstappen DRS problemen in Hongarije? Was dat niet een ander seizoen?

      • + 0
      • 10 dec 2025 - 09:39
    • snailer

      Posts: 31.003

      Ik zeg nergens dat hij drs problemen had. Maar goed als iemand het anders interpreteert, dan is dat mijn schuld. Had ik duidelijker moeten zijn.

      Hij haalde in op plekken waar drs niet beschikbaar was. Dus inhalen zonder drs te gebruiken.

      Hopelijk begrijp je nu wat ik bedoel. Het sterke er bij was dat eigenlijk amper iemand in kon halen.

      @Je samenvatting ivm rookie is wat ik onder andere in mijn hoofd had.
      En dat hij Ocon heeft gemold is wel een goede toevoeging. Daardoor ben ik wel meer overtuigd van mijn keuze!

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 09:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.653

      @Snailer,
      Het gaat zelfs zover, dat ik soms denk... wat moet Haas eigenlijk nog met Ocon? Bearmann heeft in zijn rookie jaar al meer punten gepakt, en dat verschil wordt alleen nog maar groter. Waar heb je Ocon dan nog voor nodig? Ik zou stilletjes aan al gaan kijken naar andere talenten.

      Andersom hebben ze Ocon misschien wel nodig voor als Bearmann uiteindelijk vertrekt. Als Bearmann nog een jaartje ervaring opdoet in de Haas en zich verder ontwikkelt, vind ik het helemaal niet gek om hem in 2027 naar Ferrari te laten gaan. Hij volgt dan een beetje een pad zoals Leclerc gevolgd heeft.

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 10:00
    • snailer

      Posts: 31.003

      Knetterhard conclusie. Maar wel terecht.

      Over Bearman. Zijn nat weer racerij was dramatisch. Vooral vorig jaar eind van het seizoen.
      Dat heeft mij lang tegengehouden hem te kiezen.
      Maar ondertussen hoorde ik hem ergen benoemen dat hij voor aanvang van de Braziliaanse GP, met grote kans op regen hij, verstappens regen races aan het analyseren was.

      Daarbij vertoeft hij regelmatig in de sim kringen met Verstappen.

      Mij lijkt dat zij werkethiek mega is. Hij lijkt echt te leven van F1. Het is niet verrassend dat een aantal jonge gasten vrij snel groeien. Verstappen is het grootste voorbeeld van deze benadering.

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 10:42
  • HermanInDeZon

    Posts: 444

    Verstappen moet stoppen met zeuren en eens leren dat dit soort zaken er nu eenmaal bij horen en dat hij rijkelijk betaald wordt er voor ...

    Jezus, ik klaag ook niet elke keer mijn baas me vraagt om een dagje op verplaatsing te gaan

    • + 10
    • 10 dec 2025 - 09:00
    • Kubica

      Posts: 5.678

      Hij zegt toch zelf ook dat het er nou eenmaal bij hoort? Moet hij dan zeggen dat hij staat te springen van vreugde om naar Tasjkent te vlieben terwijl dat niet zo is? Je kent Max nou toch wel verwacht ik. Die zegt gewoon wat hij denkt.

      • + 13
      • 10 dec 2025 - 09:22
    • Stoffelman

      Posts: 6.230

      @Kubica


      "Je kent Max nou toch wel verwacht ik. Die zegt gewoon wat hij denkt."

      ----

      Terwijl hij verplicht is het politieke spel mee te spelen.
      Dan heb je ook niks aan " hij zegt wat hij denkt."

      • + 3
      • 10 dec 2025 - 09:41
    • Kubica

      Posts: 5.678

      @Stoffel, dan kan hij nog steeds zijn eerlijke mening geven in plaats van een politiek antwoord. Wat hij dan ook deed. En aangezien hij moet, zal hij wel gaan, met de nodige tegenzin. Wat is je punt?

      • + 4
      • 10 dec 2025 - 09:46
    • snailer

      Posts: 31.003

      Denk niet dat het zeuren is, Herman. Men weet dat de meeste rijders er niks aan vinden. En men stelt gewoon een vraag. Vooral Engelse pers maakt op deze manier stemming.

      • + 2
      • 10 dec 2025 - 09:55
    • Max wereldkampioen

      Posts: 375

      "Je kent Max nou toch wel verwacht ik. Die zegt gewoon wat hij denkt."

      Een echte Nederlander

      • + 3
      • 10 dec 2025 - 10:27
    • Stoffelman

      Posts: 6.230

      @Kubica

      "Wat is je punt?"

      -------

      Dat staat toch gewoon in laatste zin van die posting.

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 10:42
    • F1jos

      Posts: 4.905

      Jezus, ik klaag ook niet elke keer dat mijn zonnetje me vraagt om een dagje te stofzuigen.

      • + 0
      • 10 dec 2025 - 11:56
  • meister

    Posts: 4.146

    Krijgen we nog een race of the Champions uitgezonden rond kerst/nieuwjaar op Eurosport.

    Mooie tijden waren dat eindelijk had Jos the Boss gelijke kansen want de karts waren hetzelfde, dachten we how wrong. Schumacher had gewoon meer pk's en won natuurlijk.

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 09:27
  • Babs

    Posts: 141

    Ik kan me herinneren dat ene Lewis H. een paar jaar gelden doodleuk wegbleef.

    • + 3
    • 10 dec 2025 - 09:57
    • Stoffelman

      Posts: 6.230

      Klopt, en hij kreeg een boete van 50,000 euro.
      Dus je speelt het spel mee, of je betaald een boete.
      Hij zeurde er niet over dat het tegen zijn zin was.

      • + 3
      • 10 dec 2025 - 10:23
    • Babs

      Posts: 141

      Max is in tegenstelling tot meneer Hamilton wel iemand die tegen zijn verlies kan, dus hij gaat gewoon en zal zich voorbeeldig gedragen. Het verschil tussen echte klasse en een zelf opgeplakt etiket.

      • + 4
      • 10 dec 2025 - 10:43
    • Pietje Bell

      Posts: 32.355

      Stoffelman

      Hij zeurde er niet over dat het tegen zijn zin was.
      =====================================================

      Nee, wat hij deed was veel onbeschofter.

      Na de GP heeft hij helemaal niets meer van zich laten horen. Is nergens meer verschenen en ondergedoken, 3 maanden lang!!
      Hij had niet het fatsoen om zich af te melden voor het FIA Gala.
      Toen de FIA president hem meerdere malen belde om te vragen waarom hij er niet was nam hij gewoon niet op!
      Meneer was gekrenkt en de hele wereld moest het weten. Zielig gedrag.

      • + 3
      • 10 dec 2025 - 10:58
    • Stoffelman

      Posts: 6.230

      @Pietje Bell

      "Stoffelman

      Hij zeurde er niet over dat het tegen zijn zin was.
      =====================================================

      Nee, wat hij deed was veel onbeschofter ......."

      -------

      Hij had tenminste het lef om te weigeren.
      En de boete te betalen i.p.v de zeurpiet te spelen.

      • + 3
      • 10 dec 2025 - 11:09
    • Stoffelman

      Posts: 6.230

      @Pietje Bell


      "Meneer was gekrenkt en de hele wereld moest het weten. Zielig gedrag."

      --------

      Dat klopt natuurlijk niet, blijkt uit je eigen posting.
      Hij liet 3 maanden immers niks van zich horen.

      • + 2
      • 10 dec 2025 - 11:17
    • Pietje Bell

      Posts: 32.355

      Ik ga jou niet uitleggen hoe Lewis de mensen bespeelt, want dat weet je dondersgoed, maar je wilt altijd het laatste woord hebben.
      Wees er gelukkig mee.

      En Lewis had lef? Nee, hij was laf!!

      • + 0
      • 10 dec 2025 - 11:28
    • snailer

      Posts: 31.003

      Er zijn een aantal Belgische fans die nationaliteit en het kiezen daarvan erg belangrijk vinden. Het zijn er niet veel. Maar die moeten eigenlijk altijd zuur doen.


      Gelukkig doet de meerderheid van de Belgische echte fans normaal.

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 11:33

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×