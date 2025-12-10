Het Formule 1-seizoen zit er nog niet helemaal op voor Max Verstappen. Hij moet later deze week afreizen naar Oezbekistan voor de officiële prijsuitreiking van de FIA. Verstappen heeft daar weinig zin in, zo laat hij doorschemeren.

Verstappen zag in Abu Dhabi hoe rivaal Lando Norris tot wereldkampioen werd gekroond. Het feit dat hij de titel misliep, betekent niet dat hij op vakantie kan gaan. Hij heeft nog een paar verplichtingen te gaan en de prijsuitreiking van de FIA is er daar één van.

Verstappen wil niet naar de uitreiking

Viaplay vroeg aan de Nederlander of hij nog plannen had, maar hij antwoordde met: "Ja, nog een week... Een beetje onzin eigenlijk. Dat hoort er helaas bij." De FIA houdt de Prize-Giving Ceremony dit jaar in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Verstappen moet hierheen, omdat hij in de top drie is geëindigd in de Formule 1. Dat betekent dat ook Norris en Oscar Piastri moeten afreizen naar de Oezbeekse stad.

Niet alleen de top drie uit de Formule 1, maar ook de topcoureurs uit de andere wereldkampioenschappen van de FIA moeten aanwezig zijn. Dat betekent ook dat de toppers uit het WEC, het WRC en de karting aanwezig zullen zijn.

De FIA-awards worden in samenwerking met de NAFKU, ook wel de National Autosport and Karting Federation Uzbekistan, georganiseerd. Verstappen, Piastri en Norris reizen daarom af naar het Aziatische land.

Titelstrijd was spannend

Het had zomaar kunnen zijn dat Verstappen als vijfvoudig wereldkampioen naar Oezbekistan moest afreizen, maar de Nederlander verloor het wereldkampioenschap op twee punten van Lando Norris. Oscar Piastri eindigde als derde en finishte uiteindelijk dertien punten achter zijn teamgenoot. De drie coureurs konden dus alle drie nog wereldkampioen worden en het bleef spannend tot de laatste ronde.

Verstappen heeft afgelopen seizoen de meeste Grands Prix gewonnen, namelijk acht, en de twee McLaren-coureurs wonnen beide zeven keer. Het was Norris die het vaakst op het podium eindigde. Dit lukte hem achttien keer.