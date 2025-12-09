user icon
Marko deelt eerste reactie op vertrek bij Red Bull

Marko deelt eerste reactie op vertrek bij Red Bull

Met het vertrek van Helmut Marko is er een einde aan een tijdperk gekomen bij Red Bull. De Oostenrijkse teamadviseur vertrekt eind dit jaar bij Red Bull, en dat is geen grote verrassing. Marko reageert dankbaar op zijn periode bij het team.

Het hing al eventjes in de lucht dat Marko zou gaan vertrekken bij de Red Bull-teams. Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi liet hij doorschemeren dat zijn toekomst nog niet vastlag, en ook Max Verstappen en teambaas Laurent Mekies wilden geen duidelijkheid geven. Op maandag kwamen er al geruchten naar buiten over een vertrek, en dat is nu bevestigd.

Het Red Bull-concern deelde zojuist een statement waarin ze stelden dat Marko ging vertrekken. Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff stelde dat Marko tijdens een gesprek zelf had aangegeven dat hij wilde vertrekken, al bestaan daar twijfels over.

'Het was een fantastische tijd'

Marko liet ook van zich horen in hetzelfde statement: "Ik ben al zestig jaar actief in de autosport en de afgelopen twintig jaar bij Red Bull waren een buitengewone en uiterst succesvolle reis. Het was een fantastische tijd waarin ik zoveel getalenteerde mensen heb mogen helpen. Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt, vervult me met trots."

Mislopen van de titel deed Marko pijn

Marko staat bekend als een vertrouweling van Max Verstappen, en het feit dat de Nederlander afgelopen weekend geen wereldkampioen werd, doet nog steeds pijn: "Het nipt missen van het wereldkampioenschap dit seizoen heeft me diep geraakt en me duidelijk gemaakt dat dit voor mij persoonlijk het juiste moment is om dit lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten. Ik wens het hele team blijvend succes toe en ik ben ervan overtuigd dat ze volgend jaar weer voor beide wereldtitels zullen strijden."

Marko kwam bij Red Bull binnen via zijn goede vriend, oprichter Dietrich Mateschitz. De Oostenrijkse adviseur had een flinke vinger in de pap, en werd gezien als de ontdekker van toptalenten zoals Verstappen en Sebastian Vettel.

Gaat ie nu ook op gardening leave voordat ie naar Stroll gaat?

    Gaat ie nu ook op gardening leave voordat ie naar Stroll gaat?

