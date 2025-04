De Japanse fans kunnen aankomend weekend juichen voor twee thuisrijders. Naast Yuki Tsunoda komt in Suzuka ook Ryo Hirakawa in actie. Hij is sinds dit jaar de reservecoureur van Alpine, en hij zal de eerste vrije training voor zijn rekening gaan nemen.

Hirakawa werd begin dit jaar aangekondigd als één van de reservecoureurs van Alpine. De Japanner deelt die rol met Franco Colapinto, Paul Aron en Kush Maini. De kans is groot dat Colapinto later dit jaar in het zitje van Jack Doohan terechtkomt, maar de andere reserves hoeven niet stil te zitten. Hirakawa mag aankomende vrijdag zijn eerste meters gaan maken, en daarmee is hij de eerste 'rookie' van het jaar die dat mag gaan doen.

Le Mans

De 31-jarige Hirakawa is echter geen onervaren jongeling. De Japanner heeft zeer veel ervaring in de autosport, en is fabriekscoureur voor Toyota in het World Endurance Championship. Hij wist in 2022 met Toyota de 24 uur van Le Mans te winnen, en werd daarnaast twee keer wereldkampioen in het WEC. Ook in de Formule 1 heeft hij al de nodige ervaring, hij reed vorig jaar een vrije training voor McLaren en hij werkt de post season test af voor Haas.

Druk op Doohan

Toen Hirakawa begin dit jaar werd aangekondigd als reservecoureur, liet Alpine al weten dat hij de vrije training zou gaan rijden. Veel mensen waren dit nieuws echter alweer vergeten, en het was onduidelijk wie hij zou vervangen tijdens de training. Alpine heeft nu iets meer duidelijkheid gegeven over de plannen voor het aankomende weekend. Jack Doohan laat in de preview van Alpine weten dat hij zijn auto zal afstaan. Het is opvallende dat de Franse renstal ervoor kiest om de onervaren Australiër aan de kant te schuiven.

Doohan staat onder grote druk bij Alpine, en de kans is zeer groot dat hij later dit seizoen wordt vervangen. Colapinto lijkt te mogen gaan instappen in een latere fase van het seizoen.