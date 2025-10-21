user icon
Chaos op Zandvoort: Haas-coureur crasht zwaar tijdens verrassende F1-test

Chaos op Zandvoort: Haas-coureur crasht zwaar tijdens verrassende F1-test
  Gepubliceerd op 21 okt 2025 19:46
  4
  Door: Bob Plaizier

Het team van Haas was deze week aanwezig op het circuit van Zandvoort voor een TPC-test. De Amerikaanse renstal stuurde de Japanse Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa de baan op, en dat ging niet helemaal goed. Hij parkeerde zijn auto in de vangrail.

Het circuit van Zandvoort is een gewilde plek voor TPC-tests. Met enige regelmaat reizen teams af naar de baan in de Noord-Hollandse duinen om te testen. In mei waren bijvoorbeeld de teams van Aston Martin, Alpine en McLaren aanwezig, en deze week was het de beurt aan Haas. De Amerikaanse renstal had de test vooraf niet aangekondigd, en kwam op maandag de baan op.

Ervaren coureur

Ze stuurden hun test- en reservecoureur Ryo Hirakawa de baan op, die wel vaker in actie komt tijdens dit soort tests. Hirakawa komt normaal gesproken uit in het World Endurance Championship, waar hij rijdt voor het fabrieksteam van Toyota. Hij zal aankomend weekend ook deelnemen aan de eerste vrije training in Mexico.

Flinke schade

Zijn voorbereidingen op die test zijn niet soepel verlopen, zo blijkt uit video's die rondgaan op de sociale media. Op de beelden is te zien hoe Hirakawa de macht over het stuur verloor van zijn Haas-bolide. In bocht 9 gaat het mis, verliest hij de achterkant en knalt hij vol in de vangrail. Hij raakt de vangrail eerst met zijn neus, waarna ook het achterwiel een tik krijgt. Hirakawa stapte ongedeerd uit, maar had waarschijnlijk wel een deuk in zijn ego opgelopen.

Meerdere runs

Volgens de Zandvoorste Courant werkte Hirakawa tussen de buien door meerdere runs af, en was het de bedoeling om zoveel mogelijk data te verzamelen. Haas werkt sinds dit jaar met enige regelmaat TPC-tests af, wat mede komt door de samenwerking met Toyota. Voorheen was het voor hen vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om te testen.

Peter Pouhon

Posts: 241

Ok, hij crashte. Dat komt wel eens voor. Maar ik neem aan dat er daarna nog van alles meer gebeurde. Chaotische dingen bijvoorbeeld. Want er was toch chaos? Wat is er gebeurd dan?

  • 5
  • 21 okt 2025 - 20:12
