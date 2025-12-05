Max Verstappen en Lando Norris zijn al vaker in contact gekomen, maar het lijkt nu al raak te zijn tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander kan nu al in de problemen komen, want hij zou Norris hebben belemmert.

Bij het uitkomen van bocht 1 kwamen Verstappen en Norris elkaar tegen. De Nederlander reed een langzame ronde, maar toen kwam de snellere Norris eraan. Verstappen werd wel gewaarschuwd door zijn engineer Gianpiero Lambiase, maar dit was blijkbaar te laat. De stewards noteerde het incident, maar uiteindelijk werd er niets mee gedaan.

Norris was niet te spreken over de boordradio en vertelt dat hij bijna is gecrasht. Er wordt niets meer gedaan aan de situatie, dus komt de Nederlander goed weg. De twee coureurs hebben al veel vaker elkaar in de weg gezeten.

Norris dacht dat hij ging crashen

Over de boordradio schreeuwde Norris gelijk: "Wat doet deze gast? Ik ben bijna gecrasht." De twee coureurs hebben het vaker aan de stok gekregen, maar Verstappen was zich van geen kwaad bewust. De Nederlander kreeg te laat te horen dat hij aan de kant moest, maar is goed weggekomen.

De stewards hadden het incident genoteerd als: Verstappen belemmert Norris, maar na een korte tijd bekijken heeft de wedstrijdleiding besloten om de situatie hierbij te laten. Verstappen is dus een straf ontlopen.

De twee coureurs zijn vaker in contact gekomen

Nu de titelstrijd in volle gang is, is het extra spannend voor zowel Verstappen als Norris. De twee coureurs schelen twaalf punten van elkaar, dus kunnen dit weekend allebei wereldkampioen worden. De twee coureurs hopen dus niet in contact met elkaar te komen of een straf te krijgen. In Oostenrijk vorig jaar was het wel raak. Norris viel uit en Verstappen viel heel wat plaatsen terug.

De twee coureurs waren toen al tegen elkaar aan het vechten voor de overwinningen en Norris had de snellere auto. Verstappen en Norris kwamen toen in bocht 4 en raakte elkaar. Dit zorgde ervoor dat Norris niet meer verder kon en Verstappen finishte als vijfde en kreeg ook nog eens een straf van tien seconde.

Nu de titelstrijd zijn laatste station heeft bereikt, is het extra spannend voor de drie titelkandidaten. Oscar Piastri moest de eerste training zijn auto afstaan aan Pato O'Ward. De coureur rijdt nu dus zijn allereerste sessie. Norris leidt het wereldkampioenschap met 408 punten, waar Verstappen achter ligt met een verschil van twaalf punten en Piastri met een verschil van zestien punten.