user icon
icon

Norris opgehouden door Verstappen: "Ben bijna gecrasht"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris opgehouden door Verstappen: "Ben bijna gecrasht"

Max Verstappen en Lando Norris zijn al vaker in contact gekomen, maar het lijkt nu al raak te zijn tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander kan nu al in de problemen komen, want hij zou Norris hebben belemmert. 

Bij het uitkomen van bocht 1 kwamen Verstappen en Norris elkaar tegen. De Nederlander reed een langzame ronde, maar toen kwam de snellere Norris eraan. Verstappen werd wel gewaarschuwd door zijn engineer Gianpiero Lambiase, maar dit was blijkbaar te laat. De stewards noteerde het incident, maar uiteindelijk werd er niets mee gedaan.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Norris was niet te spreken over de boordradio en vertelt dat hij bijna is gecrasht. Er wordt niets meer gedaan aan de situatie, dus komt de Nederlander goed weg. De twee coureurs hebben al veel vaker elkaar in de weg gezeten. 

Norris dacht dat hij ging crashen

Over de boordradio schreeuwde Norris gelijk: "Wat doet deze gast? Ik ben bijna gecrasht." De twee coureurs hebben het vaker aan de stok gekregen, maar Verstappen was zich van geen kwaad bewust. De Nederlander kreeg te laat te horen dat hij aan de kant moest, maar is goed weggekomen. 

De stewards hadden het incident genoteerd als: Verstappen belemmert Norris, maar na een korte tijd bekijken heeft de wedstrijdleiding besloten om de situatie hierbij te laten. Verstappen is dus een straf ontlopen.

De twee coureurs zijn vaker in contact gekomen

Nu de titelstrijd in volle gang is, is het extra spannend voor zowel Verstappen als Norris. De twee coureurs schelen twaalf punten van elkaar, dus kunnen dit weekend allebei wereldkampioen worden. De twee coureurs hopen dus niet in contact met elkaar te komen of een straf te krijgen. In Oostenrijk vorig jaar was het wel raak. Norris viel uit en Verstappen viel heel wat plaatsen terug. 

De twee coureurs waren toen al tegen elkaar aan het vechten voor de overwinningen en Norris had de snellere auto. Verstappen en Norris kwamen toen in bocht 4 en raakte elkaar. Dit zorgde ervoor dat Norris niet meer verder kon en Verstappen finishte als vijfde en kreeg ook nog eens een straf van tien seconde. 

Nu de titelstrijd zijn laatste station heeft bereikt, is het extra spannend voor de drie titelkandidaten. Oscar Piastri moest de eerste training zijn auto afstaan aan Pato O'Ward. De coureur rijdt nu dus zijn allereerste sessie. Norris leidt het wereldkampioenschap met 408 punten, waar Verstappen achter ligt met een verschil van twaalf punten en Piastri met een verschil van zestien punten. 

 

Rick Nitros

Posts: 504

Overdreven gedoe...

  • 12
  • 5 dec 2025 - 14:21
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Rick Nitros

    Posts: 504

    Overdreven gedoe...

    • + 12
    • 5 dec 2025 - 14:21
    • koppie toe

      Posts: 4.944

      Dat is alles hier.

      • + 5
      • 5 dec 2025 - 14:35
    • schwantz34

      Posts: 41.523

      "This guy almost killed me!"



      Die bewaren we voor Zondag! ;)

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 16:27
  • zoefroef

    Posts: 1.649

    Norris is in de leer geweest bij z'n landgenoten russell en ham. Die schreeuwen ook altijd voordat de beer nog geschoten moet worden.

    • + 7
    • 5 dec 2025 - 15:14
    • AUDI_F1

      Posts: 3.445

      En dan maken ze het ook nog erger dan het is. Hij zag het al een eind van te voren aankomen, maar nee het is gewonen matennaaierij. En eigenlijk zouden ze daar een straf (al is het maar 1 grid positie straf) voor geven, dan is dat gewoon snel voorbij.

      • + 4
      • 5 dec 2025 - 15:28
    • zoefroef

      Posts: 1.649

      Alonso kreeg er ooit heelveel steaf voor, omdat sjors niet oplette en op.zn zijkant belande.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:57
  • Niels G60

    Posts: 227

    Tot het iemand is bij Max... Oranje brillen ;)

    • + 2
    • 5 dec 2025 - 15:51
    • monzaron

      Posts: 719

      Met welke bril heb jij dat getypt ;)

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 15:53
  • This Guy 33

    Posts: 327

    Is Norris op spoedcursus bij Russell geweest?

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 16:57
    • This Guy 33

      Posts: 327

      Oh, ik lees nu pas dat die opmerking al gemaakt is. 🫣

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:58
    • schwantz34

      Posts: 41.523

      Heeft piepkuiken Lando een cursusje "matennaaien voor Britse beginners" gehad van matennaaier Sjors denk je?

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 17:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.968

    "Max krijgt geen straf omdat we willen dat Max kampioen wordt en anders willen we toch 'n zeer spannende race"..aldus de wedstrijdleiding.

    "Om die reden hebben we die twee McLarens twee weken geleden uit de strijd gehaald"...volgens diezelfde wedstrijdleiding.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 17:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.968

    Als Max dit roept zijn de reacties hier heeeeeeeel anders, dan schreeuwt men moord en brand...

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 17:31

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Uitslag VT2: Norris en Verstappen leggen het vuur aan elkaars schenen ×