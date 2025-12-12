user icon
Hamilton stopt niet: "Ik heb nog steeds een droom"

Hamilton stopt niet: "Ik heb nog steeds een droom"

Lewis Hamilton heeft een bijzonder zwaar seizoen achter de rug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen eindigde als zesde in het wereldkampioenschap en er deden geruchten de ronde dat hij zijn helm aan de wilgen zou hangen. Hoewel Hamilton die speculatie inmiddels heeft ontkracht, kijkt de Ferrari-coureur wél reikhalzend uit naar de winterstop.

Voor het eerst in zijn inmiddels negentien seizoenen tellende Formule 1-carrière pakte Hamilton geen enkel podium. Het was een jaar om snel te vergeten, maar daarmee is zijn jacht op een achtste wereldtitel allerminst voorbij. De coureur blijft dromen van een nieuwe titel. 

Hamilton gaat nog niet met pensioen

Hamilton legt aan de internationale media zijn plannen voor de winterstop uit: "Even helemaal loskomen, met niemand praten. Niemand zal me deze winter kunnen bereiken. Mijn telefoon gaat deze keer de prullenbak in." De Brit wil even helemaal niets meer weten van zijn afgelopen seizoen en op deze manier met een nieuwe, frisse start 2026 ingaan. 

"Ik zou niks tegen ze zeggen. Niemand van hen heeft namelijk gedaan wat ik heb gedaan, dus ze zitten niet op mijn niveau. Het is de liefde voor wat je doet, het is de liefde voor het racen. Ik krijg geweldige steun van de mensen om me heen, van mijn fans. Het is dat constante vasthouden aan de droom. Ik heb nog steeds een droom waar ik hoop voor koester in mijn hart en dat is waar ik naartoe werk", benadrukt Hamilton. 

Hamilton beleefde een van zijn minste seizoenen ooit

Hamilton begon het jaar nog redelijk, met winst in de sprintrace in China. Maar daarna ging het bergafwaarts: geen enkel podium, veel frustratie en een teleurstellend eerste seizoen bij Ferrari. Hij kwam bovendien flink tekort op teamgenoot Charles Leclerc, die een constanter jaar kende. Het verschil tussen de twee teamgenoten was uiteindelijk maar liefst 86 punten.

red slow

Posts: 3.278

@RH Ferrari is 4e geworden in de constructeurs. Sauber 9e ondanks dat wist hulkenberg dit zijn eerste podiumplaats te pakken. Williams werd 5e en Sainz is het twee keer gelukt om het podium te komen.

Zijn directe teamgenoot heeft 7x dit seizoen op het podium gestaan.

  • 6
  • 12 dec 2025 - 10:22
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (15)

Login om te reageren
  • van lotje,g

    Posts: 1.154

    Ik had ook een droom, mijn auto was gestolen, blij dat ik wakker werd.

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 09:01
    • Freek-Willem

      Posts: 6.533

      Ik had ook een mooie droom. Ik reed ineens in een prachtige auto. Maar toen ik wakker werd stond daar alleen nog maar mijn oude roestbak. Die ik van jou 'geleend' had was veel mooier.

      • + 3
      • 12 dec 2025 - 09:24
  • AUDI_F1

    Posts: 3.462

    Even tot rust komen en je droom gaan naleven. Hoop voor hem dat ie komend seizoen ervan kan genieten.

    • + 2
    • 12 dec 2025 - 09:05
    • F1jos

      Posts: 4.908

      Zijn dromen zijn tot nu toe in een realistische nachtmerrie geworden.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 11:11
  • shakedown

    Posts: 1.535

    Hamilton heeft de Formule 1 nodig. Anders zakt hij weg in een zijn zichtbaarheid. Er blijft weinig over van hem op deze manier. Enorm jammer. Het was echt een boegbeeld voor de F1. Dat beeld is volledig aan het afkabbelen. Zonde.

    • + 3
    • 12 dec 2025 - 09:08
    • RH

      Posts: 736

      Onzin, hij heeft gewoon een auto nodig die hem ligt en het gevecht aan kan, net zo goed dat Norris en Verstappen dat nod8g hebben. Zonder winnende auto maakt het weinig uit of je 5e of 12e wordt. Je doet gewoon niet mee.

      • + 4
      • 12 dec 2025 - 09:25
    • JM_K

      Posts: 1.196

      @ RH precies.. Zonder winnende auto. :-)

      • + 1
      • 12 dec 2025 - 10:19
    • red slow

      Posts: 3.278

      @RH Ferrari is 4e geworden in de constructeurs. Sauber 9e ondanks dat wist hulkenberg dit zijn eerste podiumplaats te pakken. Williams werd 5e en Sainz is het twee keer gelukt om het podium te komen.

      Zijn directe teamgenoot heeft 7x dit seizoen op het podium gestaan.

      Je mag van een 7x wereldkampioen echt wel meer verwachten.

      • + 6
      • 12 dec 2025 - 10:22
    • Damon Hill

      Posts: 19.654

      Sommige mensen blijven eeuwig met excuses komen, zoals RH.

      Je eerste referentie is toch echt je teamgenoot. En als je teamgenoot het race na race beter doet, is dat dus een teken aan de wand. Ja... dan kan de auto nog steeds ruk zijn, maar in een goede auto gaat die teamgenoot, Leclerc dus, Hamilton nog steeds de baas zijn.

      Leclerc heeft het gewoon een stuk beter gedaan, in DEZELFDE auto. Dringt dat door of niet?

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 11:54
  • koppie toe

    Posts: 5.035

    Het mag weer,


    De Meeste dromen zijn bedrog.......

    • + 3
    • 12 dec 2025 - 09:19
    • schwantz34

      Posts: 41.573

      Denk dat de goat meer last heeft van chronisch stijgerende nachtmerries na zo'n waardeloos flutseizoen...

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 09:53
  • van lotje,g

    Posts: 1.154

    Freek-W
    Dus jij was de dief..

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 09:41
  • Regenrace

    Posts: 2.196

    Kleine nuance: Lewis Hamilton heeft een bijzonder zwak seizoen achter de rug.
    Wel goed dat ie meteen duidelijkheid schept. Dan hoeven we niet te klikken op komende honderden berichten die het tegendeel suggereren.

    • + 2
    • 12 dec 2025 - 10:23
  • Robin

    Posts: 2.986

    Die droom wordt geen werkelijkheid maar prima dat ie z’n termijn afmaakt bij Ferrari.

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 11:16
  • Knalpijp

    Posts: 2.270

    Geld maakt niet verdrietig, ook al bak je er niets van!

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 12:12

