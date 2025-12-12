Lewis Hamilton heeft een bijzonder zwaar seizoen achter de rug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen eindigde als zesde in het wereldkampioenschap en er deden geruchten de ronde dat hij zijn helm aan de wilgen zou hangen. Hoewel Hamilton die speculatie inmiddels heeft ontkracht, kijkt de Ferrari-coureur wél reikhalzend uit naar de winterstop.

Voor het eerst in zijn inmiddels negentien seizoenen tellende Formule 1-carrière pakte Hamilton geen enkel podium. Het was een jaar om snel te vergeten, maar daarmee is zijn jacht op een achtste wereldtitel allerminst voorbij. De coureur blijft dromen van een nieuwe titel.

Hamilton gaat nog niet met pensioen

Hamilton legt aan de internationale media zijn plannen voor de winterstop uit: "Even helemaal loskomen, met niemand praten. Niemand zal me deze winter kunnen bereiken. Mijn telefoon gaat deze keer de prullenbak in." De Brit wil even helemaal niets meer weten van zijn afgelopen seizoen en op deze manier met een nieuwe, frisse start 2026 ingaan.

"Ik zou niks tegen ze zeggen. Niemand van hen heeft namelijk gedaan wat ik heb gedaan, dus ze zitten niet op mijn niveau. Het is de liefde voor wat je doet, het is de liefde voor het racen. Ik krijg geweldige steun van de mensen om me heen, van mijn fans. Het is dat constante vasthouden aan de droom. Ik heb nog steeds een droom waar ik hoop voor koester in mijn hart en dat is waar ik naartoe werk", benadrukt Hamilton.

Hamilton beleefde een van zijn minste seizoenen ooit

Hamilton begon het jaar nog redelijk, met winst in de sprintrace in China. Maar daarna ging het bergafwaarts: geen enkel podium, veel frustratie en een teleurstellend eerste seizoen bij Ferrari. Hij kwam bovendien flink tekort op teamgenoot Charles Leclerc, die een constanter jaar kende. Het verschil tussen de twee teamgenoten was uiteindelijk maar liefst 86 punten.