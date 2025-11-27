user icon
'Newey gaf Horner geheime rondleiding in Aston Martin-fabriek'

'Newey gaf Horner geheime rondleiding in Aston Martin-fabriek'

Adrian Newey werd op woensdag verrassend gepresenteerd als nieuwe teambaas van Aston Martin. In Las Vegas gingen er al verhalen rond over een wisseling van de macht bij Aston Martin, en zelfs de naam van Christian Horner werd genoemd. Het is onduidelijk of Horner alsnog een rol kan krijgen bij het team, maar volgens nieuwe geruchten zou Newey hem wel hebben rondgeleid in Silverstone.

Andy Cowell was sinds dit jaar de teambaas en CEO van het team van Aston Martin. Cowell nam het stokje over van Mike Krack, die een nieuwe rol had gekregen binnen het team. In Las Vegas gingen er geruchten rond over een mogelijke herstructurering en werd duidelijk dat Cowell zijn rol als teambaas mogelijk ging verliezen.

De BBC noemde meerdere namen als mogelijke opvolger van Cowell. De meest opvallende naam was die van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit werd afgelopen zomer ontslagen door Red Bull, en wordt in de tussentijd veelvuldig in verband gebracht met een comeback. 

Opvallend genoeg viel de keuze van Aston Martin op topontwerper Newey, die vorig jaar overkwam van Red Bull. Cowell blijft wel voor Aston Martin werken, en zal zich als Chief Strategy Officer gaan focussen op de samenwerkingen met onder meer motorleverancier Honda.

'Newey gaf Horner een rondleiding'

Volgens BBC Sport lijkt het er nu op dat Horner geen rol gaat krijgen bij het team van Aston Martin. De Britse omroep stelt echter wel dat Newey Horner afgelopen dinsdag een rondleiding heeft gegeven op de campus van Aston Martin in Silverstone. Dit zou zijn gebeurd in de avonduren, zodat het minder zou opvallen.

Een ander geluid over Horner

Volgens Sky Sports-verslaggever Craig Slater is het echter niet uitgesloten dat Horner alsnog een rol krijgt bij Aston Martin: "Is er misschien nog plek voor een rol als CEO, zoals Zak Brown doet bij McLaren, en kan de persoon die dat invult Christian Horner zijn?"

"Horner werd in verband gebracht met het opvolgen van Cowell als teambaas. Horner kan tot en met april volgend jaar nog niet aan de slag gaan in de Formule 1. Hij zoekt naar een baan in de Formule 1, maar dan wel met een aandelenpakket."

Hoe is de band tussen Horner en Newey?

Slater stelt dat Horner wel weer kan samenwerken met zijn voormalig Red Bull-maatje Newey: "Is er nog steeds de mogelijkheid om weer samen te werken met Newey, ondanks hun verleden? We begrijpen dat dat is opgelost."

"Misschien kan Horner een politiekere rol op de voorgrond aannemen, en kan Newey de teambaas zijn en veel tijd doorbrengen om dingen te designen voor toekomstige Aston Martin-auto's."

Patrace

Posts: 6.359

Zou dus goed kunnen dat Horner een soort executive rol krijgt en daarbij ook aandeelhouder wordt in het team.
Hij zou dan veel van de politieke en media taken op zich nemen om daarmee Newey een beetje uit de wind te houden. Newey richt zich dan op de dagelijkse aansturing, gericht op het verbeter... [Lees verder]

  • 3
  • 27 nov 2025 - 12:39
Reacties (6)

  • Pietje Bell

    Posts: 32.073

    Fernando liet merken heel blij te zijn met Newey. Iets anders.

    F1 verslaggeefster Melissa Jimenez en vriendin van Fernando is onlangs met haar
    drie kinderen bij Fernando ingetrokken in Monaco.
    Ze heeft na de zomerstop al een flink aantal races gemist (alle?) als verslaggeefster
    en het gonsde rond dat ze zwanger zou zijn.
    Nu gaan er foto's rond van M & F die boodschappen doen in Monaco waarop duidelijk te
    zien is dat ze zwanger is.
    Zou mooi zijn als het waar is, want Fernando wil al heel lang graag vader worden.

    Samen in 2023: imgur.com/5SWE0KU

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 12:31
  • Patrace

    Posts: 6.359

    Zou dus goed kunnen dat Horner een soort executive rol krijgt en daarbij ook aandeelhouder wordt in het team.
    Hij zou dan veel van de politieke en media taken op zich nemen om daarmee Newey een beetje uit de wind te houden. Newey richt zich dan op de dagelijkse aansturing, gericht op het verbeteren van processen, ontwikkelen van ontwerptalenten, en dergelijke.
    Zou best kunnen werken als Horner maar niet op de stoel van Newey gaat zitten.

    • + 3
    • 27 nov 2025 - 12:39
    • Pietje Bell

      Posts: 32.073

      Ik heb hier ergens dat BBC artikel geplaatst en daar staat in dat Horner geen functie krijgt bij AM.

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 13:04
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 607

      Niet geloven wat geschreven wordt, Pietje... 😉

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 14:24
    • Pietje Bell

      Posts: 32.073

      Ik schrijf enkel wat de BBC schrijft @GC. 😉

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 14:33
    • Pietje Bell

      Posts: 32.073

      Dit lezende is het begrijpelijk dat Newey Horner een rondleiding heeft gegeven op dinsdag. Interessant artikel trouwens:


      "GPb.l.o.g heeft in Qatar vernomen dat bij de aankondiging van Adrian Newey als Aston Martin teambaas, het personeel van het team door Lawrence Stroll op de hoogte is gesteld van het feit dat Horner niet naar het team zal komen. Daarmee hopende de geruchten de kop in te drukken.
      Horner zou zelfs een rondleiding hebben gehad van Newey in de fabriek in Silverstone.

      Newey verrast door aanstelling als teambaas
      Toch kwam ook het nieuws voor Newey als een verrassing.
      Zo heeft GPb.l.o.g begrepen dat Newey een paar uur voor de aankondiging zelf nog van niks wist. Daarmee lijkt de Britse formatie dan ook vrij snel een beslissing te hebben genomen."

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 15:08

