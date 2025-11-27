Adrian Newey werd op woensdag verrassend gepresenteerd als nieuwe teambaas van Aston Martin. In Las Vegas gingen er al verhalen rond over een wisseling van de macht bij Aston Martin, en zelfs de naam van Christian Horner werd genoemd. Het is onduidelijk of Horner alsnog een rol kan krijgen bij het team, maar volgens nieuwe geruchten zou Newey hem wel hebben rondgeleid in Silverstone.

Andy Cowell was sinds dit jaar de teambaas en CEO van het team van Aston Martin. Cowell nam het stokje over van Mike Krack, die een nieuwe rol had gekregen binnen het team. In Las Vegas gingen er geruchten rond over een mogelijke herstructurering en werd duidelijk dat Cowell zijn rol als teambaas mogelijk ging verliezen.

De BBC noemde meerdere namen als mogelijke opvolger van Cowell. De meest opvallende naam was die van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit werd afgelopen zomer ontslagen door Red Bull, en wordt in de tussentijd veelvuldig in verband gebracht met een comeback.

Opvallend genoeg viel de keuze van Aston Martin op topontwerper Newey, die vorig jaar overkwam van Red Bull. Cowell blijft wel voor Aston Martin werken, en zal zich als Chief Strategy Officer gaan focussen op de samenwerkingen met onder meer motorleverancier Honda.

'Newey gaf Horner een rondleiding'

Volgens BBC Sport lijkt het er nu op dat Horner geen rol gaat krijgen bij het team van Aston Martin. De Britse omroep stelt echter wel dat Newey Horner afgelopen dinsdag een rondleiding heeft gegeven op de campus van Aston Martin in Silverstone. Dit zou zijn gebeurd in de avonduren, zodat het minder zou opvallen.

Een ander geluid over Horner

Volgens Sky Sports-verslaggever Craig Slater is het echter niet uitgesloten dat Horner alsnog een rol krijgt bij Aston Martin: "Is er misschien nog plek voor een rol als CEO, zoals Zak Brown doet bij McLaren, en kan de persoon die dat invult Christian Horner zijn?"

"Horner werd in verband gebracht met het opvolgen van Cowell als teambaas. Horner kan tot en met april volgend jaar nog niet aan de slag gaan in de Formule 1. Hij zoekt naar een baan in de Formule 1, maar dan wel met een aandelenpakket."

Hoe is de band tussen Horner en Newey?

Slater stelt dat Horner wel weer kan samenwerken met zijn voormalig Red Bull-maatje Newey: "Is er nog steeds de mogelijkheid om weer samen te werken met Newey, ondanks hun verleden? We begrijpen dat dat is opgelost."

"Misschien kan Horner een politiekere rol op de voorgrond aannemen, en kan Newey de teambaas zijn en veel tijd doorbrengen om dingen te designen voor toekomstige Aston Martin-auto's."