Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

Het team van Aston Martin heeft zoals verwacht afscheid genomen van Andy Cowell als teambaas. Afgelopen weekend in Las Vegas zong al rond dat hij een andere rol zou krijgen binnen het team. Zijn opvolger is ook al bekend: Adrian Newey.

Aston Martin heeft vandaag bekendgemaakt dat Cowell vanaf volgend jaar een nieuwe rol krijgt binnen het team. De ervaren Brit wordt Chief Strategy Officer en zal zich gaan focussen op de technische partnerships met onder meer de nieuwe motorleverancier Honda. In de afgelopen dagen zongen er veel namen rond als nieuwe teambaas, maar Aston Martin heeft gekozen voor Newey. Het technisch meesterbrein wordt voor het eerst in zijn loopbaan teambaas.

Newey wordt per 2026 de nieuwe teambaas van Aston Martin. Hij zal deze rol gaan combineren met zijn huidige rol van Managing Technical Partner, en krijgt dus een veel grotere rol belangrijkere rol binnen het team. Newey kwam eind vorig jaar over van Red Bull Racing, waar hij jarenlang verantwoordelijk was voor de titelwinnende wagens van Max Verstappen en Sebastian Vettel.

Trotse teameigenaar

Vanuit zijn nieuwe rol als teambaas zal Newey veel gaan samenwerken met teameigenaar Lawrence Stroll, die ook in 2026 zal fungeren als Executive Chairman. Stroll bedankt Cowell in een persbericht, en looft de nieuwe teambaas Newey: "Ik ben blij dat Adrian de rol van teambaas op zich gaat nemen, wat ervoor zorgt dat hij zijn creatieve en technische expertise volledig kan benutten. Deze veranderingen zorgen ervoor dat het team zich op de beste plek bevindt om ieders krachten te benutten."

Hoe kijkt Newey naar zijn nieuwe rol?

Newey is zelf ook trots op zijn promotie, en ook hij sprak een dankwoordje uit voor Cowell. Verder barst hij van de ambitie: "In de afgelopen negen maanden heb ik geweldig individueel talent gezien binnen ons team. Ik kijk ernaar uit om deze rol ook op me te nemen, terwijl we onszelf op de best mogelijke positie willen positioneren voor 2026, waar we een volledig nieuwe positie zullen hebben als team en we te maken krijgen met de uitdagingen van nieuwe regels."

Aston Martin staat momenteel op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met 72 WK-punten. Coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll rijden ook volgend jaar voor het team.

NicoS

Posts: 19.700

Oké……die zag ik niet aankomen….

  • 1
  • 26 nov 2025 - 17:48
F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin

Reacties (7)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.700

    Oké……die zag ik niet aankomen….

    • + 1
    • 26 nov 2025 - 17:48
  • delange

    Posts: 2.559

    Das nogal eens wat anders dan Horner .............






















    En maar goed ook!

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 17:50
  • F1jos

    Posts: 4.853

    Hierbij meer : Newey kijkt tegelijkertijd uit naar zijn nieuwe rol. "In de afgelopen negen maanden heb ik geweldige individuele talenten binnen ons team gezien. Ik kijk ernaar uit om deze extra rol op me te nemen terwijl we ons in de best mogelijke positie brengen om te kunnen concurreren in 2026, wanneer we ons in een volledig nieuwe situatie bevinden: Aston Martin wordt dan een fabrieksteam en we krijgen bovendien te maken met de grote uitdaging van de nieuwe regelgeving."

    "Andy’s nieuwe rol, waarin hij zich richt op de integratie van de nieuwe krachtbron met onze drie belangrijkste partners, zal cruciaal zijn in dit traject.”

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 17:52
    • F1jos

      Posts: 4.853

      Ze doen er alles aan om Max binnenboord te halen.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 17:56
  • Snorremans

    Posts: 137

    Uhhhh.....heel bijzonder dit. Ook niet echt logisch te noemen in mijn beleving.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 17:54
  • koppie toe

    Posts: 4.893

    Waar begint hij aan op zijn leeftijd nog?

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 17:54
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.860

    Verstappen gaat nu wel naar AM zo te zien.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 17:58

