Het team van Aston Martin heeft zoals verwacht afscheid genomen van Andy Cowell als teambaas. Afgelopen weekend in Las Vegas zong al rond dat hij een andere rol zou krijgen binnen het team. Zijn opvolger is ook al bekend: Adrian Newey.

Aston Martin heeft vandaag bekendgemaakt dat Cowell vanaf volgend jaar een nieuwe rol krijgt binnen het team. De ervaren Brit wordt Chief Strategy Officer en zal zich gaan focussen op de technische partnerships met onder meer de nieuwe motorleverancier Honda. In de afgelopen dagen zongen er veel namen rond als nieuwe teambaas, maar Aston Martin heeft gekozen voor Newey. Het technisch meesterbrein wordt voor het eerst in zijn loopbaan teambaas.

Newey wordt per 2026 de nieuwe teambaas van Aston Martin. Hij zal deze rol gaan combineren met zijn huidige rol van Managing Technical Partner, en krijgt dus een veel grotere rol belangrijkere rol binnen het team. Newey kwam eind vorig jaar over van Red Bull Racing, waar hij jarenlang verantwoordelijk was voor de titelwinnende wagens van Max Verstappen en Sebastian Vettel.

Trotse teameigenaar

Vanuit zijn nieuwe rol als teambaas zal Newey veel gaan samenwerken met teameigenaar Lawrence Stroll, die ook in 2026 zal fungeren als Executive Chairman. Stroll bedankt Cowell in een persbericht, en looft de nieuwe teambaas Newey: "Ik ben blij dat Adrian de rol van teambaas op zich gaat nemen, wat ervoor zorgt dat hij zijn creatieve en technische expertise volledig kan benutten. Deze veranderingen zorgen ervoor dat het team zich op de beste plek bevindt om ieders krachten te benutten."

Hoe kijkt Newey naar zijn nieuwe rol?

Newey is zelf ook trots op zijn promotie, en ook hij sprak een dankwoordje uit voor Cowell. Verder barst hij van de ambitie: "In de afgelopen negen maanden heb ik geweldig individueel talent gezien binnen ons team. Ik kijk ernaar uit om deze rol ook op me te nemen, terwijl we onszelf op de best mogelijke positie willen positioneren voor 2026, waar we een volledig nieuwe positie zullen hebben als team en we te maken krijgen met de uitdagingen van nieuwe regels."

Aston Martin staat momenteel op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met 72 WK-punten. Coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll rijden ook volgend jaar voor het team.