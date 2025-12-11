Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft weer hard uitgehaald naar zijn voormalig concullega Christian Horner. Wolff heeft nog steeds moeite met het feit dat zijn team in 2021 de wereldtitel misliep na de strijd met Max Verstappen, en stelt dat Horners houding hem uiteindelijk de kop heeft gekost.

In 2021 vochten Verstappen en toenmalig Mercedes-coureur Lewis Hamilton een epische titelstrijd uit. De ontknoping blijft nog steeds voor controverse zorgen, want bij Mercedes vindt men nog steeds dat ze bestolen zijn. De controversiële beslissing van wedstrijdleider Michael Masi ligt inmiddels vier jaar in het verleden, maar bij Mercedes kunnen ze er nog steeds wakker van liggen.

Voor Mercedes-teambaas Wolff is het nog steeds een gevoelig onderwerp. Alhoewel hij de strijdbijl met de familie Verstappen inmiddels heeft begraven, blijft het voor hem een open wond. Hij neemt Horner en Red Bull nog steeds de nodige dingen kwalijk.

2021 doet nog steeds pijn

In een interview met The Telegraph wordt Wolff gevraagd hoelang het duurde voordat hij de seizoensfinale van 2021 achter zich kon laten: "We zijn er nog niet overheen. Ik heb het er gister nog met Lewis over gehad. Ik denk er nog steeds elke dag aan, en hij ook. Het is bij het team blijven hangen. We hadden allebei die titel verdiend, maar om het in voetbaltermen te zeggen: de scheidsrechter maakte een verkeerde keuze. Dat kan je niet terugdraaien. De goal is gescoord, de wedstrijd is afgefloten."

'Hij kon dat nooit toegeven'

Volgens Wolff heeft Horner nooit toegegeven dat er fouten zijn gemaakt: "Nee, nooit. Hij kon het nooit toegeven. Ik probeer het van de andere kant te bekijken, vanuit hun oogpunt, ze hadden het verdiend om wereldkampioen te worden. Er waren wat incidenten die oneerlijk voor hen waren, en de uitkomst van een eerlijke representatie van de performance levels van dat jaar."

Het begin van het einde

Wolff stelt dat Horners gedrag hem uiteindelijk de kop heeft gekost: "Christian was nooit in staat om hetzelfde toe te geven. Als het andersom was geweest, dat zou een catastrofe zijn geweest, en was hij met allerlei beledigingen gekomen. En ik denk dat het vermogen tot zelfreflectie of het vermogen om de andere kant te bekijken met enige mededogen, een totaal gebrek in zijn persoonlijkheid is."

"Het is dat gevoel van rechtmatigheid dat hij heeft. Dat heeft hem uiteindelijk de das omgedaan, omdat hij vond dat hij recht had op alle macht bij Red Bull. Red Bull wilde hem die macht niet geven."