Boze Wolff ziet 2021 als het begin van het einde voor Horner

Boze Wolff ziet 2021 als het begin van het einde voor Horner

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft weer hard uitgehaald naar zijn voormalig concullega Christian Horner. Wolff heeft nog steeds moeite met het feit dat zijn team in 2021 de wereldtitel misliep na de strijd met Max Verstappen, en stelt dat Horners houding hem uiteindelijk de kop heeft gekost.

In 2021 vochten Verstappen en toenmalig Mercedes-coureur Lewis Hamilton een epische titelstrijd uit. De ontknoping blijft nog steeds voor controverse zorgen, want bij Mercedes vindt men nog steeds dat ze bestolen zijn. De controversiële beslissing van wedstrijdleider Michael Masi ligt inmiddels vier jaar in het verleden, maar bij Mercedes kunnen ze er nog steeds wakker van liggen.

Voor Mercedes-teambaas Wolff is het nog steeds een gevoelig onderwerp. Alhoewel hij de strijdbijl met de familie Verstappen inmiddels heeft begraven, blijft het voor hem een open wond. Hij neemt Horner en Red Bull nog steeds de nodige dingen kwalijk.

2021 doet nog steeds pijn

In een interview met The Telegraph wordt Wolff gevraagd hoelang het duurde voordat hij de seizoensfinale van 2021 achter zich kon laten: "We zijn er nog niet overheen. Ik heb het er gister nog met Lewis over gehad. Ik denk er nog steeds elke dag aan, en hij ook. Het is bij het team blijven hangen. We hadden allebei die titel verdiend, maar om het in voetbaltermen te zeggen: de scheidsrechter maakte een verkeerde keuze. Dat kan je niet terugdraaien. De goal is gescoord, de wedstrijd is afgefloten."

'Hij kon dat nooit toegeven'

Volgens Wolff heeft Horner nooit toegegeven dat er fouten zijn gemaakt: "Nee, nooit. Hij kon het nooit toegeven. Ik probeer het van de andere kant te bekijken, vanuit hun oogpunt, ze hadden het verdiend om wereldkampioen te worden. Er waren wat incidenten die oneerlijk voor hen waren, en de uitkomst van een eerlijke representatie van de performance levels van dat jaar."

Het begin van het einde

Wolff stelt dat Horners gedrag hem uiteindelijk de kop heeft gekost: "Christian was nooit in staat om hetzelfde toe te geven. Als het andersom was geweest, dat zou een catastrofe zijn geweest, en was hij met allerlei beledigingen gekomen. En ik denk dat het vermogen tot zelfreflectie of het vermogen om de andere kant te bekijken met enige mededogen, een totaal gebrek in zijn persoonlijkheid is."

"Het is dat gevoel van rechtmatigheid dat hij heeft. Dat heeft hem uiteindelijk de das omgedaan, omdat hij vond dat hij recht had op alle macht bij Red Bull. Red Bull wilde hem die macht niet geven."

Need5Speed

Posts: 3.354

Boos zijn over wat Masi besloot in Abu Dhabi 2021, maar als Lewis toen gepit had en Max dan juist niet en Masi de race achter de safety car had laten eindigen, dan was hij nog veel bozer geweest. Gegokt en verloren.

Hij zegt ook niks over de eerste race dat jaar waar beide Mercedes coureurs ro... [Lees verder]

  • 6
  • 11 dec 2025 - 09:49
Reacties (14)

  • William-E

    Posts: 494

    Grote boze Wolff...

    • + 1
    • 11 dec 2025 - 09:40
  • Need5Speed

    Posts: 3.354

    Boos zijn over wat Masi besloot in Abu Dhabi 2021, maar als Lewis toen gepit had en Max dan juist niet en Masi de race achter de safety car had laten eindigen, dan was hij nog veel bozer geweest. Gegokt en verloren.

    Hij zegt ook niks over de eerste race dat jaar waar beide Mercedes coureurs ronde na ronde buiten de baan kwamen maar de stewards er niks tegen deden - tot Max het tegen zijn zin ook moest doen en het wel ineens verboden werd. Dat was nog eens een dwaling van de stewards...

    • + 6
    • 11 dec 2025 - 09:49
    • RonHymer

      Posts: 89

      Of het afsnijden van de eerste bochten. Ik heb juist niks tegen Hamilton. Maar volgens mij was AD 21 juist het begin van het einde van Hamilton.

      • + 6
      • 11 dec 2025 - 10:19
    • HermanInDeZon

      Posts: 447

      2021 was vooral het begin van een tijdperk waar sensatie en commerciële overwegingen (uitzenden van boordradio's, tijdelijk zelfs communicatie tussen teamleiding en wedstrijdleiding, beslissingen in functie van spanning, vage toepassing van regels, ...) duidelijk de overhand namen.

      Het begin van de Amerikaanse Netflix F1

      • + 1
      • 11 dec 2025 - 10:31
    • RonHymer

      Posts: 89

      Ja er is uiteindelijk maar 1 winnaar. En dat zijn de kijkcijfers van de f1.

      • + 1
      • 11 dec 2025 - 10:32
    • Polleken

      Posts: 978

      Als het andersom was geweest en Hamilton had gewonnen door zo'n beslissing van Masi had Wolf ook nooit toegeven dat er fouten waren gemaakt .

      • + 2
      • 11 dec 2025 - 11:03
    • Regenrace

      Posts: 2.193

      @RonHymer
      Strikt genomen kunt je het einde van Hamilton nog iets verder naar achteren verleggen. Ergens halverwege 2019 mompelde Verstappen dat ie 0,2 sec sneller was dan Hamilton.
      Dat kon ie natuurlijk niet bewijzen want een andere auto. Bovendien had ie nog niet de status van nu, wellicht daarom pikte niemand die uitspraak op.
      Maar ik vond dat wel een leuke cocky uitspraak en ben toen eens gaan rekenen.
      Niet dat je daarmee bewijs kunt afdwingen, maar als je een weldoordachte, verdedigbare methode gebruikt, kun je wel een aanwijzing krijgen. En warempel, ik kwam op precies dezelfde waarde uit als wat Max intuïtief aanvoelde. Vanaf dat moment wis ik ook dat het een kwestie van tijd was voor Max Lewis zou verslaan.

      • + 2
      • 11 dec 2025 - 11:30
  • John6

    Posts: 11.387

    2021 doet nog steeds pijn, ik kan alleen maar zeggen geweldig dat hij er nog steeds ziek van is, dubbel genieten als iemand zoiets zegt.

    • + 1
    • 11 dec 2025 - 10:41
  • Regenrace

    Posts: 2.193

    Wat een stompzinnig verhaal weer:
    "Wij van Mercedes treuren nog steeds over 2021. We kunnen nu eenmaal slecht tegen ons verlies, bovendien hadden we de beste auto, dus hadden we moeten winnen. Uiteraard blijven we halsstarrig weigeren om naar onze eigen blunders te kijken, zowel tijdens die race als gedurende het seizoen. We dus nog steeds achter onze eis dat Barbertje moest hangen, dat is wel zo makkelijk en veel prettiger. Daarom moest ook Horner uiteindelijk weg. Begrijpt u wel?"
    Nou nee.

    • + 3
    • 11 dec 2025 - 11:06
  • jd2000

    Posts: 7.505

    Wat een zielig rancuneus mens. Getuigt van weinig klasse om met niet relevante aannames te komen om iemand in een kwaad daglicht te zetten. Voor de zoveelste keer laat Wolff zien wat voor klein mannetje hij is

    • + 1
    • 11 dec 2025 - 11:13
  • Patrace

    Posts: 6.398

    Wat een zinloze opmerking van Wolff.
    Horner heeft niets verkeerd gedaan destijds in Abu Dhabi.
    Verstappen won de race en uiteraard was iedereen bij Red Bull blij met de titel voor Verstappen, inclusief Horner.

    Waarom zou Horner moeten erkennen dat Masi een fout maakte? Masi nam een beslissing en die was naar de letter van de toen geldende regels niet eens echt fout. Dat het duidelijk niet in de geest van de regel was, is een ander verhaal.

    Het is een beetje sneu gejammer van Toto om niets. Dat ligt allemaal achter hem en hij kan beter zijn energie steken in de toekomst en performance van zijn eigen team, want ze zijn wederom keihard verslagen door een klantenteam. Daar zou ik me meer zorgen om maken.

    • + 3
    • 11 dec 2025 - 11:22
  • van lotje,g

    Posts: 1.151

    Wat drama is die mafketel, ik mag toch hopen dat Max never nooit bij dat gekkenhuis gaat rijden.

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 11:30
  • Agostini

    Posts: 133

    Wolff zegt het verkeerd: AD21 is het begin van het einde van Wolff zelf. Horner heeft hier niets mee te maken. Als Wolff nog zó blijft hangen in een gebeurtenis van 2021, kun je geen goede teamleider meer zijn. En dat is ook te zien in de resultaten van Mercedes sindsdien.

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 11:45

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
