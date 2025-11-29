Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een nieuwe baan bij Aston Martin. Ondanks dat Adrian Newey werd aangekondigd als nieuwe teambaas, bleef Horners naam rondzingen. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll lijkt het personeel echter te hebben verteld dat Horner niét gaat komen.

Horner werd afgelopen zomer ontslagen door het team van Red Bull. Na twintig jaar mocht hij vertrekken uit Milton Keynes, en nadat hij een deal over een afkoopsom had gesloten, is hij nu vrij om te gaan en staan waar hij wil. Horner werd in verband gebracht met meerdere teams, en in de afgelopen dagen werden de verhalen over Aston Martin steeds luider en luider.

Horner zou graag meer invloed willen bij zijn nieuwe werkgever en zou dan ook aandelen in handen willen krijgen. Het verhaal kreeg deze week een nieuwe twist toen duidelijk werd dat niet Horner, maar topontwerper Adrian Newey de nieuwe teambaas wordt in 2026. Newey volgt Andy Cowell op, die een andere rol krijgt binnen het team. Newey kent Horner van zijn tijd bij Red Bull, en de verhalen bleven dan ook bestaan.

Aston Martin gooit de deur dicht

De Britse omroep BBC meldt nu dat het er niet op lijkt dat Horner echt de stap naar Aston Martin gaat zetten. De omroep meldt dat teameigenaar Lawrence Stroll op dinsdag een speech heeft gegeven op de teamcampus in Silverstone, en dat hij daar tegen het personeel heeft gezegd dat Horner niet gaat komen. Hij zou in zijn speech hebben gezegd dat de nieuwe teamstructuur blijft bestaan en dat er geen nieuwe veranderingen worden doorgevoerd.

Wat gaat Horner nu doen?

Newey is dit weekend in Qatar voor het eerst in maanden weer aanwezig op het circuit. De Britse topontwerper ontkende daar dat er voor hem veel gaat veranderen, nu hij ook de teambaas gaat worden. Waar Horner nu heen kan gaan, is nog niet duidelijk. Hij werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere teams.