Aston Martin-eigenaar zet streep door komst Horner

Aston Martin-eigenaar zet streep door komst Horner

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een nieuwe baan bij Aston Martin. Ondanks dat Adrian Newey werd aangekondigd als nieuwe teambaas, bleef Horners naam rondzingen. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll lijkt het personeel echter te hebben verteld dat Horner niét gaat komen.

Horner werd afgelopen zomer ontslagen door het team van Red Bull. Na twintig jaar mocht hij vertrekken uit Milton Keynes, en nadat hij een deal over een afkoopsom had gesloten, is hij nu vrij om te gaan en staan waar hij wil. Horner werd in verband gebracht met meerdere teams, en in de afgelopen dagen werden de verhalen over Aston Martin steeds luider en luider.

Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

26 nov

Nóg meer chaos in Las Vegas: 'Aston Martin zet teambaas op straat'

23 nov

Horner zou graag meer invloed willen bij zijn nieuwe werkgever en zou dan ook aandelen in handen willen krijgen. Het verhaal kreeg deze week een nieuwe twist toen duidelijk werd dat niet Horner, maar topontwerper Adrian Newey de nieuwe teambaas wordt in 2026. Newey volgt Andy Cowell op, die een andere rol krijgt binnen het team. Newey kent Horner van zijn tijd bij Red Bull, en de verhalen bleven dan ook bestaan.

Aston Martin gooit de deur dicht

De Britse omroep BBC meldt nu dat het er niet op lijkt dat Horner echt de stap naar Aston Martin gaat zetten. De omroep meldt dat teameigenaar Lawrence Stroll op dinsdag een speech heeft gegeven op de teamcampus in Silverstone, en dat hij daar tegen het personeel heeft gezegd dat Horner niet gaat komen. Hij zou in zijn speech hebben gezegd dat de nieuwe teamstructuur blijft bestaan en dat er geen nieuwe veranderingen worden doorgevoerd.

Wat gaat Horner nu doen?

Newey is dit weekend in Qatar voor het eerst in maanden weer aanwezig op het circuit. De Britse topontwerper ontkende daar dat er voor hem veel gaat veranderen, nu hij ook de teambaas gaat worden. Waar Horner nu heen kan gaan, is nog niet duidelijk. Hij werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere teams.

  • Babs

    Posts: 120

    Horner zal wel gezegd hebben dat zijn eerste actie het ontslaan van Lance zou zijn...

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 16:58
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.105

      Dat zou echt iedereen bij Aston Martin collectief moeten zeggen. En niemand kraamt dan onzin uit. Dan komt Lance gewoon met een statement dat hij er geen zin meer in heeft en dan kan iedereen zonder gezichtsverlies door. En het team vooruit.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 17:55
  • VES

    Posts: 1.673

    Raymond,Jos of Max zal wel even met Honda hebben gebeld met de mededeling dat de komst van Horner een eventuele reünie van Max en Honda in de weg zou kunnen staan.
    Vervolgens heeft Honda met Stroll gebeld en gezegd dat zij niet willen dat Horner teammanager wordt.

    ……………. zou kunnen :-)

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 18:08
  • Larry Perkins

    Posts: 61.758

    Misschien nou nog een bericht dat AM in 2026 met Honda-motoren rijdt, dat is namelijk ook oud nieuws...

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 18:19

