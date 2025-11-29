Red Bull-adviseur Helmut Marko is verrast door de aankondiging die Aston Martin onlangs deed. Het team heeft aangekondigd dat Adrian Newey de nieuwe teambaas gaat worden, maar volgens Marko is dit niet het sterkste punt van de Britse topontwerper.

Newey begint volgend seizoen als teambaas van Aston Martin en vervangt daarmee Andy Cowell, maar Marko wil eerst zien of Newey geschikt is voor deze rol. Tegenover Kleine Zeitung legt Marko uit waarom hij dit bijzonder vindt.

Newey heeft betere punten

"Dat heeft me echt verrast. We moeten eerst eens afwachten hoe dat er in de praktijk uit zal zien. Dit is zeker niet zijn sterkste punt. Zijn grote kracht ligt in het ontwerpen, het afstellen van de auto en kwaliteit leveren in de productie en ontwikkeling van een auto. Daarom heeft het me nu echt verrast dat hij voor de rol van teambaas is gekozen", zo legt Marko uit.

Adrian Newey heeft meerdere kampioenschapswagens gemaakt voor Red Bull. Dat resulteerde in 122 overwinningen, 282 podiums, acht coureurskampioenschappen en zes constructeurskampioenschappen. Newey begon in 2006 bij Red Bull; destijds reden David Coulthard en Christian Klien voor het team.

Prachtige loopbaan van Newey

Newey kwam via March, McLaren en Williams bij Red Bull terecht. Daar startte hij in 2006 met de auto voor 2007. Newey maakte de techniek en het team wist steeds competitiever mee te doen om de punten, daarna de podiumplaatsen en de overwinningen. In 2009 won Red Bull Racing zijn allereerste race, door Sebastian Vettel, en in 2010 wonnen ze zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap.

Tot en met 2013 was Red Bull erg dominant, maar vanaf 2014 was dit verleden tijd. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wist het gehele seizoen niets te winnen. Vanaf 2016 was er een nieuwe hoop toen de jonge Max Verstappen in de Red Bull stapte. De Nederlander won steeds vaker en is uitgegroeid tot viervoudig wereldkampioen. Adrian Newey koos er toen voor om het team van Red Bull in te ruilen voor Aston Martin.