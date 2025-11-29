Red Bull-adviseur Helmut Marko is verrast door de aankondiging die Aston Martin onlangs deed. Het team heeft aangekondigd dat Adrian Newey de nieuwe teambaas gaat worden, maar volgens Marko is dit niet het sterkste punt van de Britse topontwerper.
Newey begint volgend seizoen als teambaas van Aston Martin en vervangt daarmee Andy Cowell, maar Marko wil eerst zien of Newey geschikt is voor deze rol. Tegenover Kleine Zeitung legt Marko uit waarom hij dit bijzonder vindt.
Newey heeft betere punten
"Dat heeft me echt verrast. We moeten eerst eens afwachten hoe dat er in de praktijk uit zal zien. Dit is zeker niet zijn sterkste punt. Zijn grote kracht ligt in het ontwerpen, het afstellen van de auto en kwaliteit leveren in de productie en ontwikkeling van een auto. Daarom heeft het me nu echt verrast dat hij voor de rol van teambaas is gekozen", zo legt Marko uit.
Adrian Newey heeft meerdere kampioenschapswagens gemaakt voor Red Bull. Dat resulteerde in 122 overwinningen, 282 podiums, acht coureurskampioenschappen en zes constructeurskampioenschappen. Newey begon in 2006 bij Red Bull; destijds reden David Coulthard en Christian Klien voor het team.
Prachtige loopbaan van Newey
Newey kwam via March, McLaren en Williams bij Red Bull terecht. Daar startte hij in 2006 met de auto voor 2007. Newey maakte de techniek en het team wist steeds competitiever mee te doen om de punten, daarna de podiumplaatsen en de overwinningen. In 2009 won Red Bull Racing zijn allereerste race, door Sebastian Vettel, en in 2010 wonnen ze zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap.
Tot en met 2013 was Red Bull erg dominant, maar vanaf 2014 was dit verleden tijd. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wist het gehele seizoen niets te winnen. Vanaf 2016 was er een nieuwe hoop toen de jonge Max Verstappen in de Red Bull stapte. De Nederlander won steeds vaker en is uitgegroeid tot viervoudig wereldkampioen. Adrian Newey koos er toen voor om het team van Red Bull in te ruilen voor Aston Martin.
Reacties (3)Login om te reageren
jd2000
Posts: 7.459
Is zeker een opmerkelijke keuze,tenzij de ontwerp skills van Newey niet meer zijn van wat ze zijn geweest.
Larry Perkins
Posts: 61.750
Off-topic:
Ook na diens ontslag als teambaas van Red Bull Racing heeft Max Verstappen goed contact met Christian Horner.
Christian Horner was sinds de entree van het team in de Formule 1 in 2005 de teambaas van Red Bull Racing, maar afgelopen zomer werd hij na ruim twintig jaar bedankt voor bewezen diensten. De Brit werd verantwoordelijk gehouden voor de magere resultaten van Red Bull in de eerste seizoenshelft. Laurent Mekies kwam over van zusterteam Racing Bulls en onder zijn leiding vond de formatie uit Milton Keynes de weg omhoog.
Max Verstappen, die na de Grand Prix van Nederland zijn achterstand op de WK-leiding van 104 punten verkleinde tot 24 punten, blikt in gesprek met PA terug op de eerste helft van het jaar en het ontslag van Horner.
“Het probleem dat we hadden, was dat er van alles gaande was. We waren de weg kwijt met de auto en dat hielp niet om alles onder controle en rustig te houden. Daarnaast vertrokken er mensen”, zegt Verstappen, die onder leiding van Horner vier keer wereldkampioen werd met Red Bull.
“Maar alles bij elkaar – de verandering van teambaas plus het plotseling begrijpen van de auto – zorgde toevallig voor rust, omdat mensen ineens weer meer vertrouwen kregen en dat temperde de boel.”
Na zijn ontslag toonde Horner zich sportief: hij was zelfs de eerste die zijn opvolger Mekies feliciteerde met diens promotie naar Red Bull, zei laatstgenoemde eerder dit jaar. Verstappen vertelt dat hij nog steeds goed contact heeft met Horner.
“Ja, elk raceweekend”, reageert de Nederlander desgevraagd.
“Hij stuurt altijd wel een berichtje over iets: hoe de race ging of gewoon om bij te praten over het leven. Dus we hebben absoluut nog goed contact.
Het is heel belangrijk om stil te staan wat Christian voor dit team heeft gedaan en wat we samen hebben meegemaakt. De eerste titel in 2021, de achtbaan van dat jaar en de emoties van de laatste race in Abu Dhabi, dat zijn momenten die je nooit vergeet.”
Horner werkt aan een terugkeer in de F1-paddock en werd onlangs gelinkt aan de rol van teambaas bij Aston Martin, maar inmiddels is bekend dat voormalig Red Bull-topontwerper Adrian Newey die functie gaat bekleden.
“Maar ik zou niet verrast zijn als hij terugkomt”, aldus Verstappen over Horner. “Ik praat echter niet met Christian over dat soort dingen, omdat ik me er niet mee wil bemoeien.
Misschien was het intern niet meer het beste voor ons als team, maar voor de F1-wereld: hij tegenover Toto Wolff of wie dan ook, dat was altijd heerlijk om te zien. Nu is iedereen te vriendelijk!” (MS)
Regenrace
Posts: 2.157
Je kunt het ook zo lezen: Newey is uitontworpen. Lijkt me ook niet heel vreemd als je al 66 bent. De creativiteit raakt een beetje op he - dat zie je ook aan ouwe muzikanten.
Maar da's natuurlijk niet waarvoor Lawrence Stroll 'm had ingehuurd. Het is te hopen dat zijn laatste kunstje een beetje loopt, anders is het de zoveelste kat in de zak voor die patser.