Het team van Red Bull Racing heeft een bewogen periode achter de rug. Na een slechte seizoenstart werd teambaas Christian Horner ontslagen, en onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies maakten ze een comeback. Max Verstappen is tevreden, en legt uit dat hij nog steeds regelmatig contact heeft met Horner.

Horner werd afgelopen zomer vlak na de Britse Grand Prix de laan uitgestuurd door Red Bull. Na twintig jaar kwam zijn avontuur bij het team uit Milton Keynes ten einde. Horner had een lastige periode achter de rug waarin de resultaten tegenvielen en hij nog steeds werd achtervolgd door de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Na zijn ontslag bij Red Bull verdween Horner even uit beeld, maar werd wel duidelijk dat hij graag een comeback wil maken. De Brit werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een stap naar Aston Martin, maar dat lijkt toch niet te gebeuren.

De situatie bij Red Bull

Verstappen stelt dat hij nog steeds een uitstekende band heeft met Horner. In een interview met persbureau PA legt Verstappen dat uit: "Het probleem dat we hadden, was dat er van alles gaande was. We waren de weg kwijt met de auto en dat hielp niet om alles onder controle te houden en rustig te blijven. Daarnaast waren er ook veel mensen die vertrokken."

"Maar alles bij elkaar, de verandering van teambaas plus het feit dat we de auto plotseling begrijpen, zorgde toevallig voor rust, omdat mensen ineens weer meer vertrouwen kregen en dat maakte alles weer wat kalmer."

'Hij stuurt me altijd een berichtje'

Verstappen spreekt Horner nog geregeld: "Ja, elk raceweekend. Hij stuurt me altijd wel een berichtje over iets. Over hoe de race ging of gewoon om bij te praten over het leven. Dus we hebben zeker nog goed contact. Het is heel erg belangrijk om stil te staan bij wat Christian voor dit team heeft gedaan en wat we samen hebben meegemaakt. De eerste titel in 2021, de achtbaan van dat seizoen en de emoties van die laatste race in Abu Dhabi, dat zijn momenten die je nooit vergeet."

Komt Horner terug?

Verstappen zou niet raar opkijken als Horner binnenkort weer rondloopt in de paddock: "Ik zou niet verrast zijn als hij terugkomt. Ik praat daar alleen niet met hem over, omdat ik me er niet mee wil bemoeien. Misschien was het intern niet meer het beste voor ons als team, maar voor de F1-wereld: hij tegenover Toto Wolff of wie dan ook, het was altijd heerlijk om te zien. Nu is iedereen te vriendelijk!"