Max Verstappen is erg blij dat voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey de nieuwe teambaas van Aston Martin is geworden. Newey was begin dit jaar al aangekondigd als het nieuwe technische kopstuk van Aston Martin, maar vanaf 2026 is hij ook de teambaas.

Verstappen en Newey hebben van 2016 tot en met 2024 samengewerkt bij Red Bull. Newey ontwierp de auto's waar Verstappen wereldkampioen mee is geworden. Vanaf volgend jaar staat er weer een auto van Newey op de grid, maar dan van Aston Martin.

'Newey gaat het goed doen'

Verstappen denkt dat Adrian Newey het enorm gaat doen, zo meldt hij aan de internationale media: "Je ziet dit bij meerdere teams gebeuren, toch? Aston Martin lijkt dezelfde kant op te gaan. Je moet natuurlijk aan hen vragen waarom ze daarvoor kiezen, maar dat is volgens mij de logische verklaring", zegt Verstappen over zijn oud-collega.

"Ik ben blij om te zien dat hij die kans krijgt. Ik weet natuurlijk niet hoeveel dat zal veranderen aan zijn betrokkenheid bij de auto, maar ik weet zeker dat hij het goed zal doen. De tijd zal het leren, toch? Ik heb er ook nooit met Adrian over gesproken. Bij Red Bull was dat nooit een optie, dus ik wist niet wat zijn verdere ambities waren. Maar ik ben uiteraard blij voor hem. Ik kan natuurlijk niet in het team kijken om te zien om welke reden hij gepromoveerd is; ik heb geen idee. Ik kijk gewoon toe en geniet ervan. Hopelijk profiteert het team uiteindelijk van zijn kennis."

Newey bemoeide zich nooit met de auto

Verstappen laat dus weten dat Newey zich bij Red Bull altijd alleen met de auto's bemoeide en niet met het algehele plaatje, maar volgens Verstappen is dat geen probleem. Hij denkt dat Newey alsnog een hele goede teambaas gaat worden.

Aston Martin draait alweer vijf seizoenen mee in de Formule 1, waarvan dit seizoen tot nu toe het minste seizoen is. Het team heeft al met Sebastian Vettel en Fernando Alonso te maken gehad als coureurs en Lance Stroll zit er al vijf jaar. Volgend jaar rijden Alonso en Stroll ook nog voor het team. De Spanjaard heeft al vaker op het podium gestaan voor Aston Martin en Stroll heeft als beste positie de vierde plek voor het team.