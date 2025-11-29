user icon
icon

Verstappen weet zeker dat Newey gaat slagen als Aston Martin-teambaas

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen weet zeker dat Newey gaat slagen als Aston Martin-teambaas

Max Verstappen is erg blij dat voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey de nieuwe teambaas van Aston Martin is geworden. Newey was begin dit jaar al aangekondigd als het nieuwe technische kopstuk van Aston Martin, maar vanaf 2026 is hij ook de teambaas. 

Meer over Aston Martin Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

26 nov
 Nóg meer chaos in Las Vegas: 'Aston Martin zet teambaas op straat'

Nóg meer chaos in Las Vegas: 'Aston Martin zet teambaas op straat'

23 nov

Verstappen en Newey hebben van 2016 tot en met 2024 samengewerkt bij Red Bull. Newey ontwierp de auto's waar Verstappen wereldkampioen mee is geworden. Vanaf volgend jaar staat er weer een auto van Newey op de grid, maar dan van Aston Martin. 

'Newey gaat het goed doen'

Verstappen denkt dat Adrian Newey het enorm gaat doen, zo meldt hij aan de internationale media: "Je ziet dit bij meerdere teams gebeuren, toch? Aston Martin lijkt dezelfde kant op te gaan. Je moet natuurlijk aan hen vragen waarom ze daarvoor kiezen, maar dat is volgens mij de logische verklaring", zegt Verstappen over zijn oud-collega. 

"Ik ben blij om te zien dat hij die kans krijgt. Ik weet natuurlijk niet hoeveel dat zal veranderen aan zijn betrokkenheid bij de auto, maar ik weet zeker dat hij het goed zal doen. De tijd zal het leren, toch? Ik heb er ook nooit met Adrian over gesproken. Bij Red Bull was dat nooit een optie, dus ik wist niet wat zijn verdere ambities waren. Maar ik ben uiteraard blij voor hem. Ik kan natuurlijk niet in het team kijken om te zien om welke reden hij gepromoveerd is; ik heb geen idee. Ik kijk gewoon toe en geniet ervan. Hopelijk profiteert het team uiteindelijk van zijn kennis."

Newey bemoeide zich nooit met de auto

Verstappen laat dus weten dat Newey zich bij Red Bull altijd alleen met de auto's bemoeide en niet met het algehele plaatje, maar volgens Verstappen is dat geen probleem. Hij denkt dat Newey alsnog een hele goede teambaas gaat worden. 

Aston Martin draait alweer vijf seizoenen mee in de Formule 1, waarvan dit seizoen tot nu toe het minste seizoen is. Het team heeft al met Sebastian Vettel en Fernando Alonso te maken gehad als coureurs en Lance Stroll zit er al vijf jaar. Volgend jaar rijden Alonso en Stroll ook nog voor het team. De Spanjaard heeft al vaker op het podium gestaan voor Aston Martin en Stroll heeft als beste positie de vierde plek voor het team.

benettonB187

Posts: 525

Newey bemoeide zich nooit met de auto
Verstappen laat dus weten dat Newey zich bij Red Bull altijd alleen met de auto's bemoeide en niet met het algehele plaatje, maar volgens Verstappen is dat geen probleem.

Ehhh...

  • 3
  • 29 nov 2025 - 12:51
F1 Nieuws Max Verstappen Adrian Newey Red Bull Racing Aston Martin GP Qatar 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • benettonB187

    Posts: 525

    Newey bemoeide zich nooit met de auto
    Verstappen laat dus weten dat Newey zich bij Red Bull altijd alleen met de auto's bemoeide en niet met het algehele plaatje, maar volgens Verstappen is dat geen probleem.

    Ehhh...

    • + 3
    • 29 nov 2025 - 12:51
  • Larry Perkins

    Posts: 61.750

    "De tijd zal het leren, toch? Ik heb er ook nooit met Adrian over gesproken. Bij Red Bull was dat nooit een optie, dus ik wist niet wat zijn verdere ambities waren. Maar ik ben uiteraard blij voor hem. Ik kan natuurlijk niet in het team kijken om te zien om welke reden hij gepromoveerd is; ik heb geen idee. Ik kijk gewoon toe en geniet ervan. Hopelijk profiteert het team uiteindelijk van zijn kennis."

    Lees vooral dat Max Newey het beste gunt, hoopt dat het goed komt en dat hij het verder afwacht...

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 12:57
    • Pietje Bell

      Posts: 32.113

      Ik las vanmorgen ergens dat Max en Horner tijdens elk GP weekend contact met elkaar hebben om alles door te spreken.
      Dat verbaast me eerlijk gezegd.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 14:00
  • Regenrace

    Posts: 2.157

    En zo hebben we toch weer een Verstappen artikel terwijl het niet over hem gaat.

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 13:34

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar