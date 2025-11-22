user icon
Sainz schittert in Las Vegas: "Mijn ronde was pole position-waardig"

Sainz schittert in Las Vegas: "Mijn ronde was pole position-waardig"
  Gepubliceerd op 22 nov 2025 15:24
  comments 3
  Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz kijkt met tevredenheid terug op zijn kwalificatie in Las Vegas. De Williams-coureur wist in erbarmelijke omstandigheden een derde startplek binnen te hengelen voor de race in 'Sin City'. Na afloop oogde Sainz tevreden en stelde hij zelfs dat er misschien wel meer in had gezeten. 

Het stratencircuit in Las Vegas was spekglad. Door de regen die was gevallen en de ijskoude temperaturen, was het een hels karwei voor alle Formule 1-coureurs om de grip te vinden. In tegenstelling tot teamgenoot Alexander Albon - die uit Q1 vloog met een crash - vond Sainz zijn weg en greep hij de derde plaats achter polesitter Lando Norris en Max Verstappen

Sainz dacht even pole te hebben 

Sainz was dik tevreden over zijn eigen ronde. Nadat hij over de finish kwam, dacht hij even de snelste ronde gereden te hebben. "Ja, het was een hele goede ronde", zo gaf hij toe op de persconferentie. "Ik vond het een ronde die pole-position waardig was. Toen ik de ronde afsloot, zag ik mezelf op P1, en toen realiseerde ik me dat ik de eerste auto over de vlag was. En ja, misschien zou dat niet lang duren met die twee jongens die achter me kwamen, maar het voelde als een echt goede kwalificatie." 

Sainz voegde daaraan toe dat hij maximaal geprofiteerd heeft van de regen in Las Vegas. Zonder de druppels zou hij - naar eigen zeggen - niet de top-3 gehaald hebben. "Uiteraard denk ik niet dat we op een droge baan verder zouden zijn gekomen dan P6, P5, P7, P8. De regen liet ons vandaag toe om wat meer te schitteren en aan de leiding te gaan in de fasen van Q1, Q2 en Q3. Ik denk niet dat dat op een droge baan mogelijk was geweest, en ik verwacht niet dat we, als de race morgen droog is, P3 kunnen vasthouden. Maar ik denk dat we op een natte baan zeker snel waren." 

Wat kan Sainz in de race? 

Net als in Bakoe, flikte Sainz het om in de regen de top-3 te halen. De Spanjaard slaagde er toen in om een podium te halen, al weet hij niet of dat hem weer gaat lukken in Las Vegas. Naar eigen zeggen zijn de bolides van Ferrari, McLaren en Mercedes in de droge omstandigheden, sneller dan de Williams. 

"Ik zei dat ook in Bakoe. Maar in Bakoe startten de Mercedessen en de McLarens wat ver achterop. Eerlijk gezegd heb ik de tijden niet bekeken. Het is hier een makkelijke plek om in te halen. Laten we eens kijken wat ik kan doen."

En terecht. Hij was goed en overkwalificeerde zijn Williams.

  • 22 nov 2025 - 19:00
Reacties (3)

  • jd2000

    Posts: 7.420

    Wel weer zo'n typische Sainz uitspraak. Zo van "zie mij nou toch weer eens goed wezen".

    • 22 nov 2025 - 17:16
      En terecht. Hij was goed en overkwalificeerde zijn Williams.

      • 22 nov 2025 - 19:00
    • Rimmer

      Posts: 13.027

      Welnee. Het was zo’n typisch Williams moment waarin die auto om onverklaarbare reden de bandjes exact in het juiste raamwerk zet.
      De auto zelf is te slecht om dan meteen te winnen maar de bandjes presteren optimaal. Sainz had zo’n moment en hij heeft de ervaring om dan ook het resultaat te halen. Charles, Max, Lando, Russell hadden er wellicht wel hoger mee gestaan.
      De kans dat Carlos morgen langzaam terugvalt en uit frustratie in ronde 44 in de muur hangt is vrij groot.

      • 22 nov 2025 - 19:23

